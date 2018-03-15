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Додон поблагодарил Алиева за строительство культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге

Додон поблагодарил Алиева за строительство культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге
15 марта
21:43 2018
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Молдова заинтересована в партнёрах

В рамках работы Глобального бакинского форума глава молдавского государства провёл встречу с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Это уже вторая встреча Игоря Додона с главой Азербайджана.

Во время беседы стороны подтвердили интерес к дальнейшему развитию отношений между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, а также высказались за углубление сотрудничества между нашими странами в торгово-экономической сфере, в поддержке инвестиционных проектов, в сфере энергетики, в социальной и культурной областях, в сфере образования и науки. В частности, Игорь Додон отметил, что наша страна заинтересована в участии азербайджанских партнеров в деятельности свободных экономических зон и индустриальных парков, в участии азербайджанских производителей в специализированных выставках, которые регулярно проходят в Молдове. Глава государства также выразил удовлетворение, что сотрудничество между Молдовой и Азербайджаном в социальной сфере и в налаживании межрегиональных связей приносит конкретные результаты.

«Поблагодарил господина Алиева за оказанное содействие нашей стране, в частности, в возведении культурно-образовательного центра в городе Чадыр-Лунга, строительство которого началось несколько дней назад. Уверен, что это только начало нового этапа тесного и плодотворного сотрудничества между нашими странами», – сообщил Игорь Додон по итогам проведенной встречи.  Глава государства ещё раз подчеркнул: Молдова заинтересована в партнёрах как на Западе, так и на Востоке. В заключение молдавский президент подтвердил приглашение Ильхаму Алиеву посетить Республику Молдова. Во встрече глав двух государств принимала участие и председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. Напомним, что Игорь Додон совершает визит в Баку по приглашению президента Азербайджана.

 

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