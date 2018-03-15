Налаживая мосты

Президент Молдовы пожелал Ангеле Меркель успехов в исполнении ответственной государственной должности.

«Пользуясь этой особой возможностью, хочу выразить уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества будут и в дальнейшем укрепляться в самых разных областях, представляющих взаимный интерес. Убежден, что, продвигая двусторонние политические контакты, партнерство между Республикой Молдова и Федеральной Республикой Германия станет более прочным, отражая все серьезные задачи развития наших стран на нынешнем этапе», – отметил глава государства. В заключение Игорь Додон заверил федерального канцлера ФРГ в своем глубоком уважении к ней.