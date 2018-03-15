Министр, «служивший народу» более десяти лет, сделал ход конем

Александр Тэнасе в воскресенье объявил, что уходит с поста министра юстиции. Отставка необычна как по форме, так и по содержанию. О своем решении высокопоставленный чиновник сообщил в социальной сети Facebook. Такой поступок совершенно не характерен для представителей молдавской политической элиты, традиционно до последнего цепляющихся за вожделенное начальственное кресло. Уселся в него Тэнасе чуть больше двух месяцев назад – 10 января.

«Саша» + «Славик»

Причина неожиданного политического скандала – телефонный разговор между министром юстиции и осужденным на 18 лет за финансовые махинации Вячеславом Платоном, обнародованный в эфире телеканала JurnalTV. Сама беседа состоялась в 2015 году, когда предприниматель был еще на свободе. Речь шла об украденном миллиарде и о причастности к грабежу ставленника Либеральной партии президента Национального банка Дорина Дрэгуцану. «Он (Дрэгуцану. – Ред.) непосредственно участвовал в этом преступлении, – объяснял Платон. – Оно практически невозможно без его роли с теми полномочиями НБ, которые я тебе перечислил. У меня есть конкретные доказательства». И дотошно излагает свои доводы, называя виновников кражи века по именам. Любопытно, что на это Тэнасе отвечает что-то совершенно невнятное. Напомним, тогда он был председателем Конституционного суда. Милая подробность, фигуранты телефонного разговора обращаются друг к другу по-свойски: «Саша» и «Славик».

Кого боится Тэнасе?

Платон объясняет собеседнику очевидное: «Что касается банков, это не могло быть сделано без политиков. Кражу возглавляли политики. Политики были главными. Конечно, на Илане (Шор. – Ред.) лежит много вины, потому что он начал. Политики подключились ближе к концу. И они закрыли ситуацию. Но самая большая брешь, конечно, была сделана Иланом, это точно». Весь разговор, представленный в телеэфире, занял 20 минут. Из ответов Тэнасе однозначно можно сделать вывод – вникать в подробности кражи века председателю Конституционного суда совершенно не хотелось. Более того, создавалось впечатление, будто он кого-то боится и понимает – активность на этом поле может выйти боком.

Главный аргумент министра

Сразу же после выхода передачи в эфир Тэнасе в Facebook написал, дескать его разговор с Платоном – событие ординарное, они болтали как коллеги, бывшие ранее депутатами парламента. А озвучивание частной беседы, записанной незаконно, аморально. «В данной ситуации мне представляется более важным другой аспект. Мы все живем в стране, где никто не уверен в неприкосновенности личной жизни, личной свободы или других неотъемлемых прав демократического общества. Это был главный аргумент, из-за которого я отказался от спокойной жизни адвоката и согласился стать Министром юстиции. Считаю, что этой стране нужны глубокие реформы, чтобы люди перестали жить в страхе, чтобы никто не боялся быть несправедливо арестованным, незаконно преследуемым, подверженным пыткам», – рассуждал в социальных сетях Тэнасе. Заметьте, ни толики сожаления о неподанном заявлении в прокуратуру для выяснения подлинности обвинений Платона (обязательном даже для рядового гражданина) и молчании в течение прошедших лет. В тексте прослеживается лишь одно желание — и дальше не покладая рук трудиться на благо общества.

Ночной звонок «сверху»

А вот в воскресенье все уже изменилось. Без сомнения, ночь для Тэнасе выдалась нелегкая. Об этом можно судить по его посту в Facebook. «В духе европейских ценностей любая функция общественного достоинства должна основываться, прежде всего, на доверии общества. Когда эта уверенность ставится под сомнение, даже по необоснованным причинам, любая инициатива, насколько бы она ни была хороша, не даст ожидаемого результата. Личные интересы не могут быть поставлены выше общих. Потому я пришел к выводу, что наиболее подходящее решение в этой ситуации – подать в ближайшие дни в отставку с должности министра юстиции, тем самым прекращая мою общественно-политическую карьеру. Для меня было настоящей честью более десяти лет служить народу страны в качестве парламентария, члена правительства и конституционного судьи», – написал министр. Довольно странно читать подобное после услышанного из телефонного разговора с Платоном, осужденным за вывод из Banca de Economii (BEM) более 800 млн леев. Более правдоподобно выглядит версия о том, что Тэнасе не сообщил своему нынешнему куратору о прежних «компрометирующих контактах» с Платоном. Последний, напомним, в телефонном разговоре обвиняет в числе прочих в краже миллиарда и Плахотнюка. Скорее всего, ночной звонок «сверху» подвиг Тэнасе объявить о своей отставке.

Десять лет «служения народу»

Многих «зацепили» слова чиновника о «десяти годах служения народу». Лидер партии Платформа «DA» Андрей Нэстасе отреагировал на демарш Тэнасе в Facebook: «Отставки недостаточно. В нормальном государстве с независимым правосудием за ней должно последовать уголовное преследование. Теперь становится еще яснее, кто тайный патрон кражи века в РМ. Братство мафии начинает разрушаться». И напомнил широкой публике: в 2010 году Тэнасе, будучи депутатом от ЛДПМ, подготовил проект закона об ограничении размера госпошлины. А спустя четыре месяца через молдавские банки несколькими переводами из Российской Федерации «прокачали» 20 миллиардов долларов. Если бы не инициатива депутата, то Молдова от украденной суммы могла бы получить около 540 миллионов долларов. Дороговато обходится стране столь своеобразное «служение народу». И можно не сомневаться, часть от этой суммы осела в чьих-то карманах. В американских фильмах сотрудники ФБР при таком раскладе проверяют, на какие суммы, например, в это время пополнился счет сенатора/конгрессмена или какую недвижимость он приобрел, что подарил любовнице. В нашем случае можно быть уверенным: ничего подобного сделано не было.

Александр ЧУДАК.