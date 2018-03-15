В кишиневской мэрии все меньше либералов и все больше демократов

В минувший понедельник на еженедельном совещании руководителей служб примэрии исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду устроила главам претур выволочку. Формальным поводом для наставлений послужил конфликт между учредителями ресторана Smokehouse и сотрудниками претуры Центрального сектора.

Жильцы многоквартирного дома, где располагается заведение, недовольны шумом вытяжной вентиляции и поведением завсегдатаев ресторана. Конфликт получил широкую огласку. Городских чиновников заподозрили в том, что они намеревались «доить» предпринимателей под угрозой закрытия ресторации. Вмешалась Сильвия Раду и «развела» стороны. Случившееся стало поводом для ее выступления на совещании в понедельник.

«Для чего существуют преторы, если мне приходится идти самой решать проблемы, – задалась вопросом и.о. градоначальника. – Не сидите только в кабинетах. Идите в микрорайоны и не ведите себя с экономическими агентами, как с врагами». Раду пригрозила вообще ликвидировать претуры как неэффективные подразделения.

В беседе с корреспондентом «МК» Серджиу Михалат, много лет проработавший в претуре сектора Буюкань, отметил: «Здесь больше проблема кадровая, чем структурная. На сектора делятся и Париж, и Будапешт, но там чиновники работают достаточно продуктивно. Просто эффективный менеджмент надо внедрять на всех уровнях, в том числе и в претурах, где много людей просто тихо сидят в ожидании пенсии».

За короткий срок исполняющая обязанности градоначальника зарекомендовала себя достаточно решительным управленцем. Главу Муниципального предприятия Autosalubritate, ставленника либералов, заменила на Евгения Аксентьева, бывшего главного комиссара полиции Кишинева. Во главе Административного управления мэрии поставила экс-начальника Управления внутренних расследований и безопасности МВД Владимира Майдука. Он, кстати, согласно информации сайта anticoruptie.md, в 2016 году пожертвовал на нужды Демпартии 500 тысяч леев. Похоже, в мэрии либеральное засилье сменяется на демократическое. Однако сама Сильвия Раду пока скрывает свои политические симпатии. Впрочем, на предстоящих досрочных выборах в мае тайну эту сохранить вряд ли удастся.

Евгений ГОЛЬША.