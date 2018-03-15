Где найдет правительство 22,5 млн на весеннюю избирательную кампанию?

В понедельник прошло внеочередное заседание Центральной избирательной комиссии. Члены ЦИК единогласно решили – выборы мэров Кишинева, Бельц, а также примаров Пырлицы (Унгенский район), Немцен (Хынчештский), Воловица (Сорокский) и Жора де Мижлок (Оргеевский) состоятся 20 мая.

На проведение досрочных выборов необходимо 22,5 миллиона леев. Запрос на выделение средств, не предусмотренных в бюджете, ЦИК в ближайшее время направит в парламент. Как мы уже писали, на прошлой неделе координатор правящей коалиции Влад Плахотнюк заявил: демократы готовы поддержать единого кандидата от партий, ориентированных на европейскую интеграцию. Со своей стороны, Майя Санду, председатель партии «Достоинство и справедливость», категорически исключила любую возможность сотрудничества с Демпартией.

Лидер Платформы «DA» Андрей Нэстасе поддержал позицию коллеги по оппозиции. К тому же он сам намеревается выставить свою кандидатуру на должность мэра столицы. «DA» на президентских выборах выступила на стороне Санду, а теперь рассчитывает на ответную любезность. Поучаствовать в борьбе за кресло столичного градоначальника намерены и социалисты, имеющие наибольшие шансы на победу. Демократы в этом предвыборном забеге явные аутсайдеры. Если к началу апреля расклад сил кардинально не поменяется, и на окрик из Вашингтонского обкома «сплотить ряды» правые не отреагируют, выборы могут быть и сорваны. Правительство, полностью подконтрольное ДПМ, просто объявит, что нет возможности изыскать необходимые 22,5 миллиона леев.

Между тем, власть продемонстрировала страх перед возможными протестами оппозиции. В тот же понедельник у Центризбиркома на охрану здания было выделено несколько десятков полицейских во главе с небезызвестным в широких кругах заместителем главы Генерального инспектората полиции Георгием Кавкалюком. Однако, по словам председателя ЦИК Алины Руссу, правоохранительные органы просто «обеспечивали порядок». Действо было демонстративно бессмысленным, люди в форме окружили зачем-то все здание и прочесывали к тому же близлежащие дворы.

Александр БОЦ.