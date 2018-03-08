Из похищенной в банковской системе суммы не возвращено ни лея

За перипетиями с отставками мэ­ров двух столиц и перспективой досрочных местных выборов как-то в тень отошла история с кражей века и возвратом украденных денег. По крайней мере, от этой темы старательно уводят внима­ние граждан, на плечи которых переложено бремя выплаты по­хищенной суммы, переведенной в государственный долг.

Возврат, да не тот

Между тем, по данным Министер­ства финансов, Banca de Economii, Banca Socială и Unibank смогли вернуть к началу марта со времени отзыва у них лицензии (16.10.2015 г.) немногим более 1,101 млрд. леев из предоставленных им с ноя­бря 2014 по октябрь 2015 гг. Нацбанком под государственные гарантии экстрен­ных кредитов на 14,122 млрд. леев.

В цитируемом агентством «ИНФО­ТАГ» сообщении ведомства говорится, что сами банки, пострадавшие от «кражи века» и вывода из них в результате круп­ных мошеннических сделок более 1 млрд долларов, сумели восстановить 1,036 млрд леев в результате взыскания долгов с клиентов (587,02 млн), продажи активов (174,54 млн леев) и перешедших к банкам в собственность активов должников (91,68 млн), а также других процедур, таких как исполнительные листы, процедуры бан­кротства (183 млн леев).

Финансисты делают вид, что процесс возврата миллиарда пусть медленно, но движется. Однако эксперт Института раз­вития и социальных инициатив «Viitorul», экс-председатель парламентской комис­сии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ придерживается друго­го мнения:

«Минфин разместил на официальном сайте информацию о возврате к концу прошлого года 1,079 миллиарда леев из украденных денег, из которых 587 мил­лионов – возвращенные кредиты. Обще­ство вводят в заблуждение. Умалчива­ется о том, что речь идет о возврате в установленные сроки обычных кредитов, взятых порядочными людьми, которые будут продолжать их возвращать и далее в соответствии с условиями договора. Из сомнительных кредитов ничего не воз­вращено».

Кому выгодно?

Второй отчет детективного агент­ства Kroll из США никто публиковать не собирается – якобы таково требование компании, ведущей расследование «кра­жи века». В кратком изложении доклада, обнародованном Национальным банком, говорится, что в результате мошенниче­ских сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank переведено на банков­ские счета за рубеж как минимум 600 млн долларов, в том числе в Россию 200 млн, Эстонию – 58 млн, Кипр – 41 млн. Эти деньги с помощью международных исков предстоит отсудить и вернуть в Молдову. Однако имена тех, кто воспользовался по­хищенными деньгами, от общественности утаиваются. Знающие люди высказывают предположение, что в отчете американ­ских детективов упомянуто слишком мно­го господ, сидящих ныне в высоких власт­ных кабинетах Кишинева. Обмолвился же сгоряча премьер Павел Филип, что 90% названных в документе людей – «абсо­лютно честные, хоть и были вовлечены в схемы». Впрочем, очень быстро глава правительства взял свои слова обратно, заявив, что его неправильно поняли.

В общем, все эти «тайны Мадридско­го двора» выгодны кому угодно, только не жителям Молдовы. А такими темпами, какими продвигаются поиски, кому бы предъявить иски по возврату миллиарда, процесс завершится лет через тридцать, а то и позже. И если власть в стране в бли­жайшее время не изменится, гражданам только и останется самим возвращать украденное – через тарифы, налоги и прочие сборы. Не будут же на это господа власть имущие тратиться!

Елена РОЙТБУРД.