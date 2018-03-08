Совместный молдо-украино-грузинский батальон будет противостоять Кремлю

На виртуальном фронте борьбы с «российской гибридной агрес­сией» Кишинев сменил в первых рядах Эстонию, Латвию и Поль­шу. На минувшей неделе в столи­це прошла Межпарламентская конференция под названием «Грузия, Молдова, Украина: Вос­точное партнерство и текущие проблемы безопасности».

Председатели парламентов трех стран: Андриан Канду, Ираклий Кобахид­зе и Андрей Парубий вместе и по отдель­ности объявили на мероприятии, что их странам жить, как это должно в Европе, мешает Россия и, в частности, Владимир Путин. «Наша цель – построить для граж­дан достойное государство по западной модели. Нам надоело раскачиваться в геополитическом водовороте, послушно оставаться в серой зоне, в то время как великие державы играют в шахматы», – заявил на конференции Канду. Со своей стороны украинский гость поведал чле­нам конференции: «Четыре года назад на­чалась не война Путина против Украины. Это вызов всей системе международной безопасности, потому что Путин – угро­за не только для нашего государства, но и для всей Европы, для всего мира». Ан­дриан Канду дал понять присутствующим, что российский президент – проблема не только для Киева, но и для Кишинева. Что­бы противостоять «российской угрозе» Парубий предложил сформировать со­вместный батальон из военнослужащих Молдовы, Грузии и Украины.

На конференции много говорилось и о противостоянии информационной угрозе со стороны Кремля. В соседней стране разом отключили трансляцию всех российских телепередач. В Киши­неве ограничились пока запретом на но­востные и политико-аналитические про­граммы. Правда, этот шаг в Европе пока не оценили по достоинству. Посол ЕС в Молдове Петер Михалко заявил неделю назад, что запрет на вещание новост­ных передач «не имеет ничего общего с механизмом борьбы с дезинформацией и пропагандой». Также в минувшую пят­ницу пресс-секретарь МИДа РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге отметила: «Мы становимся свидетелями того, как европейская страна, стремя­щаяся стать полноправным членом ЕС, скатывается к тоталитарным практикам контроля и оказания прямого давления на неугодные официальному Кишиневу СМИ, вплоть до запрета их деятельности. Выражаем решительный протест в связи с антидемократическими действиями, которые направлены на подавление сво­боды слова».

По данным международной неправи­тельственной организации «Репортеры без границ» Молдова в рейтинге стран по свободе прессы заняла 80-е место, опу­стившись в 2017 году на четыре пункта и расположившись между Грузией и Кирги­зией.

Александр ЧУДАК.