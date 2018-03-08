Нам мешают жить, как в Европе
Совместный молдо-украино-грузинский батальон будет противостоять Кремлю
На виртуальном фронте борьбы с «российской гибридной агрессией» Кишинев сменил в первых рядах Эстонию, Латвию и Польшу. На минувшей неделе в столице прошла Межпарламентская конференция под названием «Грузия, Молдова, Украина: Восточное партнерство и текущие проблемы безопасности».
Председатели парламентов трех стран: Андриан Канду, Ираклий Кобахидзе и Андрей Парубий вместе и по отдельности объявили на мероприятии, что их странам жить, как это должно в Европе, мешает Россия и, в частности, Владимир Путин. «Наша цель – построить для граждан достойное государство по западной модели. Нам надоело раскачиваться в геополитическом водовороте, послушно оставаться в серой зоне, в то время как великие державы играют в шахматы», – заявил на конференции Канду. Со своей стороны украинский гость поведал членам конференции: «Четыре года назад началась не война Путина против Украины. Это вызов всей системе международной безопасности, потому что Путин – угроза не только для нашего государства, но и для всей Европы, для всего мира». Андриан Канду дал понять присутствующим, что российский президент – проблема не только для Киева, но и для Кишинева. Чтобы противостоять «российской угрозе» Парубий предложил сформировать совместный батальон из военнослужащих Молдовы, Грузии и Украины.
На конференции много говорилось и о противостоянии информационной угрозе со стороны Кремля. В соседней стране разом отключили трансляцию всех российских телепередач. В Кишиневе ограничились пока запретом на новостные и политико-аналитические программы. Правда, этот шаг в Европе пока не оценили по достоинству. Посол ЕС в Молдове Петер Михалко заявил неделю назад, что запрет на вещание новостных передач «не имеет ничего общего с механизмом борьбы с дезинформацией и пропагандой». Также в минувшую пятницу пресс-секретарь МИДа РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге отметила: «Мы становимся свидетелями того, как европейская страна, стремящаяся стать полноправным членом ЕС, скатывается к тоталитарным практикам контроля и оказания прямого давления на неугодные официальному Кишиневу СМИ, вплоть до запрета их деятельности. Выражаем решительный протест в связи с антидемократическими действиями, которые направлены на подавление свободы слова».
По данным международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Молдова в рейтинге стран по свободе прессы заняла 80-е место, опустившись в 2017 году на четыре пункта и расположившись между Грузией и Киргизией.
Александр ЧУДАК.
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