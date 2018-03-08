Координатор готовится объединить правых

Выборы нового мэра Кишине­ва состоятся, как и положено по закону, 20 мая 2018 года. Свое «добро» на это дал председатель Демократической партии Влад Плахотнюк на брифинге, состояв­шемся во вторник.

Ранее некоторые аналитики предпола­гали: из-за того, что в бюджете не предусмо­трено финансирование весенней избира­тельной кампании, местные выборы могут быть совмещены с парламентскими. Демо­краты не будут выдвигать своего кандидата на пост мэра Кишинева. Партия готова под­держать единого кандидата от правых полит­формирований. Решение здравое. ДПМ не очень любят в столице, это видно по итогам нескольких избирательных кампаний. На по­следней, в 2015 году, за Монику Бабук, пред­ставителя Демпартии, проголосовали 2,17% избирателей столицы. С муниципальными советниками та же история – 2,74%. Плахот­нюк сформулировал задачу максимум: «Мы должны нанести сокрушительное поражение Партии социалистов».

Координатор правящей коалиции рас­сказал журналистам о том, что горожане устали от «Коррупции, которая укоренилась в последние годы в мэрии, и особенно там, где руководителями были представители Либеральной партии». Однако демократы го­товы воспользоваться их помощью в борьбе с социалистами. Также ДПМ будет сотруд­ничать с Майей Санду и Андреем Нэстасе, который 5 марта объявил о своем желании занять пост мэра Кишинева. «Мы готовы поддержать даже тех, кто нас критиковал», – великодушно заметил Плахотнюк.

Серафим Урекян станет независимым кандидатом на пост мэра, об этом он сооб­щил журналистам 21 февраля. Очередное заседание Центральной избирательной ко­миссии состоится 13 марта, на нем окон­чательно и определятся с датой выборов. Хотя трудно себе представить, что в ЦИКе кто-то осмелится поставить под сомнение решение председателя Демпартии.

Александр БОЦ.