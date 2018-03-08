Демократы жаждут поражения…
Координатор готовится объединить правых
Выборы нового мэра Кишинева состоятся, как и положено по закону, 20 мая 2018 года. Свое «добро» на это дал председатель Демократической партии Влад Плахотнюк на брифинге, состоявшемся во вторник.
Ранее некоторые аналитики предполагали: из-за того, что в бюджете не предусмотрено финансирование весенней избирательной кампании, местные выборы могут быть совмещены с парламентскими. Демократы не будут выдвигать своего кандидата на пост мэра Кишинева. Партия готова поддержать единого кандидата от правых политформирований. Решение здравое. ДПМ не очень любят в столице, это видно по итогам нескольких избирательных кампаний. На последней, в 2015 году, за Монику Бабук, представителя Демпартии, проголосовали 2,17% избирателей столицы. С муниципальными советниками та же история – 2,74%. Плахотнюк сформулировал задачу максимум: «Мы должны нанести сокрушительное поражение Партии социалистов».
Координатор правящей коалиции рассказал журналистам о том, что горожане устали от «Коррупции, которая укоренилась в последние годы в мэрии, и особенно там, где руководителями были представители Либеральной партии». Однако демократы готовы воспользоваться их помощью в борьбе с социалистами. Также ДПМ будет сотрудничать с Майей Санду и Андреем Нэстасе, который 5 марта объявил о своем желании занять пост мэра Кишинева. «Мы готовы поддержать даже тех, кто нас критиковал», – великодушно заметил Плахотнюк.
Серафим Урекян станет независимым кандидатом на пост мэра, об этом он сообщил журналистам 21 февраля. Очередное заседание Центральной избирательной комиссии состоится 13 марта, на нем окончательно и определятся с датой выборов. Хотя трудно себе представить, что в ЦИКе кто-то осмелится поставить под сомнение решение председателя Демпартии.
Александр БОЦ.
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