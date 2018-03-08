Президент в бегах
В Тирасполе сторонников бывшего главы государства одного за другим отправляют за решетку
Председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь в эфире местного телеканала сообщил зрителям: бывший сотрудник Таможенного комитета Сергей Манталуца осужден Тираспольским городским судом к десяти годам лишения свободы. Таким образом, очередной чиновник, сторонник беглого экс-президента Евгения Шевчука, отправился за решетку.
Бывшего таможенника обвиняют в контрабанде спиртного, табачных изделий и продуктов питания. «По этому делу сумма наличных денег, которые были переданы непосредственно высокопоставленным должностным лицам, по свидетельским показаниям, составляет 25 миллионов долларов. Упущенная выгода государства – это неуплаченные акцизы и пошлины», – полагает Брынзарь. Манталуца, по его словам, занимался контрабандой с 2012 по 2014 годы, когда после побега из Украины президента Януковича в Киеве заинтересовались движением подакцизных товаров на границе с Приднестровьем.
В прошлом году шеф Манталуцы, председатель Таможенного комитета Юрий Гервазюк, тоже был приговорен к десяти годам заключения за превышение служебных полномочий. Но его собираются еще судить за покровительство контрабандистам и незаконное преследование депутатов Верховного совета. Брынзарь сообщил зрителям, что в Следственном комитете не оставляют надежды на то, что экс-президент Шевчук будет задержан в Москве и экстрадирован в Тирасполь. Дело против бывшего главы региона на этапе завершения. «В заочном порядке можно рассматривать только особо тяжкие деяния… Это взятка, злоупотребление, превышение должностных полномочий. Другие составы – общеуголовные: контрабанда, присвоение и так далее. Мы уже объявили в розыск господина Шевчука и обратились в суд с ходатайством об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил Брынзарь.
По неподтвержденной информации, бывший президент Приднестровья несколько раз безуспешно пытался встретиться с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, также безрезультатно закончились посиделки Шевчука с несколькими депутатами Госдумы. Экс-президент не получил руководящей должности в Крыму, на которую ранее рассчитывал. Мало того, беглого главу региона могут депортировать в Тирасполь. В таком случае, Шевчука могут поместить в камеру исправительного учреждения в поселке Глинное, где раньше сидел Илья Илашку, освобожденный в 2001 году и ставший румынским сенатором.
Евгений ГОЛЬША.
...Написать коммент