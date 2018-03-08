В Тирасполе сторонников бывшего главы государства одного за другим отправляют за решетку

Председатель Следственно­го комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь в эфире местного телеканала сообщил зрителям: бывший сотрудник Таможенного комитета Сер­гей Манталуца осужден Тира­спольским городским судом к десяти годам лишения свободы. Таким образом, очередной чи­новник, сторонник беглого экс-президента Евгения Шевчука, отправился за решетку.

Бывшего таможенника обвиняют в контрабанде спиртного, табачных изде­лий и продуктов питания. «По этому делу сумма наличных денег, которые были переданы непосредственно высокопо­ставленным должностным лицам, по сви­детельским показаниям, составляет 25 миллионов долларов. Упущенная выгода государства – это неуплаченные акцизы и пошлины», – полагает Брынзарь. Ман­талуца, по его словам, занимался контра­бандой с 2012 по 2014 годы, когда после побега из Украины президента Януковича в Киеве заинтересовались движением по­дакцизных товаров на границе с Придне­стровьем.

В прошлом году шеф Манталуцы, председатель Таможенного комитета Юрий Гервазюк, тоже был приговорен к десяти годам заключения за превышение служебных полномочий. Но его собирают­ся еще судить за покровительство контра­бандистам и незаконное преследование депутатов Верховного совета. Брынзарь сообщил зрителям, что в Следственном комитете не оставляют надежды на то, что экс-президент Шевчук будет задержан в Москве и экстрадирован в Тирасполь. Дело против бывшего главы региона на этапе завершения. «В заочном порядке можно рассматривать только особо тяж­кие деяния… Это взятка, злоупотребле­ние, превышение должностных полномо­чий. Другие составы – общеуголовные: контрабанда, присвоение и так далее. Мы уже объявили в розыск господина Шев­чука и обратились в суд с ходатайством об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснил Брынзарь.

По неподтвержденной информа­ции, бывший президент Приднестро­вья несколько раз безуспешно пытался встретиться с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, также безрезуль­татно закончились посиделки Шевчука с несколькими депутатами Госдумы. Экс-президент не получил руководящей должности в Крыму, на которую ранее рассчитывал. Мало того, беглого главу региона могут депортировать в Тира­споль. В таком случае, Шевчука могут поместить в камеру исправительного учреждения в поселке Глинное, где рань­ше сидел Илья Илашку, освобожденный в 2001 году и ставший румынским сена­тором.

Евгений ГОЛЬША.