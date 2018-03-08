Задержанный за контрабанду наркотиков из посольства РФ в Аргентине настаивает: он перевозил кофе

Скандал вокруг возможных по­ставок кокаина в Россию из Ар­гентины с помощью диппочты продолжает набирать обороты. А трое фигурантов дела — Вла­димир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов — на­блюдают за его развитием по телевизору из своих камер. Судя по всему, все трое стали жертвой своего знакомства с дипломатом Ковальчуком, поскольку заяв­ляют: выполняли его дружескую просьбу. Что происходит с ними в СИЗО — выяснила наш обозрева­тель, навестившая арестантов.

Владимир Калмыков и Иштимир Худжа­мов были доставлены конвоем в СИЗО №5 еще 15 декабря, а уже на следующий день их компания пополнилась Али Абяновым. Все трое находятся в одном корпусе изолятора, но в разных камерах. Возможности общать­ся и даже просто пересекаться у них нет (на прогулки выводят в разное время).

54-летнего Владимира Калмыкова в ка­мере зовут «дядей Вовой», с уважением от­носятся к его возрасту. Несмотря на перели­мит (14 человек на 10 мест), у него есть свое спальное место на нижнем ярусе. Выглядит Калмыков интеллигентно, в причастность такого к криминальным делам сразу и не по­веришь. Дядя Вова очень нервничает, курит сигареты, чтобы успокоиться.

— Поверьте мне, я очень порядочный че­ловек. Я работал в ЦК КПСС, в транспортном управлении на Старой площади. Потом выу­чился на юриста и еще с красным дипломом окончил Академию госслужбы… Я ни одного жаргонного слова не знаю. Занимался все последние годы юриспруденцией. Какой криминал?! У меня все друзья — приличные люди. Скажите, если вас знакомый попросит забрать с базы МИДа какие-то коробки, вы ему откажете?

— Ну, смотря что там… Если кокаин — то точно отказала бы.

— Какой кокаин?! Я его только в кино видел. И в Аргентине я никогда не был. Ди­пломат Ковальчук — мой давний знакомый — попросил по-дружески забрать коробки с кофе. Я бы мог заподозрить что-то, если бы не место: вдумайтесь, это ведь не под­воротня, а база МИД. Это априори означает, что там не может быть ничего противозакон­ного. База находится в Москве, мне ничего не стоило подъехать и забрать, выполнив его просьбу. На коробках были его ФИО. Что внутри, я не смотрел, сам он сказал, что это кофе. Он человек серьезный, я думал: зачем бы ему врать?..

Калмыков еще несколько раз повторял про базу МИД, при этом было видно, что он едва сдерживает накатывающиеся слезы. Племянник «дяди Вовы» Иштимир Худжа­мов, в отличие от него, кажется, не в таком большом шоке. Хотя именно его почему- то по ходатайству следствия вывезли на медико-психологическую экспертизу, ко­торая, судя по всему, никаких отклонений не нашла.

— Я уравновешен, спокоен, рассуди­телен, — говорит он и заявляет: — Каждый день смотрю по телевизору про кокаиновое дело, к которому якобы причастен. Я ни в чем не виновен. Это провокация!

Иштимиру, кстати, вменяется не одна статья, как его дяде, а две, в том числе 228 («Хранение и продажа наркотиков»). По вер­сии, озвученной следствием, он мог знать или по крайней мере догадываться об ис­тинном назначении груза. И тогда выходит, что «дядю Вову» использовали втемную его друг-дипломат и племянник?

Как бы то ни было, у следствия вопро­сов больше всего к третьему задержан­ному фигуранту дела — бывшему завхозу посольства Али Абянову. Он тоже в этом СИЗО, но его постоянно вызывают на след­ственные действия. По словам защитников, Абянов считает себя жертвой подставы со стороны все того же Ковальчука, который обратился к нему все с той же дружеской просьбой (подержать чемоданы в школе при посольстве).

Самого Ковальчука ждут в московском изоляторе: он арестован в Германии и рос­сийское правосудие запросило его экстра­дицию в нашу страну.

Ева МЕРКАЧЕВА.