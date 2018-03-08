«ЭТО НЕ ПОДВОРОТНЯ, А БАЗА МИД»
Задержанный за контрабанду наркотиков из посольства РФ в Аргентине настаивает: он перевозил кофе
Скандал вокруг возможных поставок кокаина в Россию из Аргентины с помощью диппочты продолжает набирать обороты. А трое фигурантов дела — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов — наблюдают за его развитием по телевизору из своих камер. Судя по всему, все трое стали жертвой своего знакомства с дипломатом Ковальчуком, поскольку заявляют: выполняли его дружескую просьбу. Что происходит с ними в СИЗО — выяснила наш обозреватель, навестившая арестантов.
Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов были доставлены конвоем в СИЗО №5 еще 15 декабря, а уже на следующий день их компания пополнилась Али Абяновым. Все трое находятся в одном корпусе изолятора, но в разных камерах. Возможности общаться и даже просто пересекаться у них нет (на прогулки выводят в разное время).
54-летнего Владимира Калмыкова в камере зовут «дядей Вовой», с уважением относятся к его возрасту. Несмотря на перелимит (14 человек на 10 мест), у него есть свое спальное место на нижнем ярусе. Выглядит Калмыков интеллигентно, в причастность такого к криминальным делам сразу и не поверишь. Дядя Вова очень нервничает, курит сигареты, чтобы успокоиться.
— Поверьте мне, я очень порядочный человек. Я работал в ЦК КПСС, в транспортном управлении на Старой площади. Потом выучился на юриста и еще с красным дипломом окончил Академию госслужбы… Я ни одного жаргонного слова не знаю. Занимался все последние годы юриспруденцией. Какой криминал?! У меня все друзья — приличные люди. Скажите, если вас знакомый попросит забрать с базы МИДа какие-то коробки, вы ему откажете?
— Ну, смотря что там… Если кокаин — то точно отказала бы.
— Какой кокаин?! Я его только в кино видел. И в Аргентине я никогда не был. Дипломат Ковальчук — мой давний знакомый — попросил по-дружески забрать коробки с кофе. Я бы мог заподозрить что-то, если бы не место: вдумайтесь, это ведь не подворотня, а база МИД. Это априори означает, что там не может быть ничего противозаконного. База находится в Москве, мне ничего не стоило подъехать и забрать, выполнив его просьбу. На коробках были его ФИО. Что внутри, я не смотрел, сам он сказал, что это кофе. Он человек серьезный, я думал: зачем бы ему врать?..
Калмыков еще несколько раз повторял про базу МИД, при этом было видно, что он едва сдерживает накатывающиеся слезы. Племянник «дяди Вовы» Иштимир Худжамов, в отличие от него, кажется, не в таком большом шоке. Хотя именно его почему- то по ходатайству следствия вывезли на медико-психологическую экспертизу, которая, судя по всему, никаких отклонений не нашла.
— Я уравновешен, спокоен, рассудителен, — говорит он и заявляет: — Каждый день смотрю по телевизору про кокаиновое дело, к которому якобы причастен. Я ни в чем не виновен. Это провокация!
Иштимиру, кстати, вменяется не одна статья, как его дяде, а две, в том числе 228 («Хранение и продажа наркотиков»). По версии, озвученной следствием, он мог знать или по крайней мере догадываться об истинном назначении груза. И тогда выходит, что «дядю Вову» использовали втемную его друг-дипломат и племянник?
Как бы то ни было, у следствия вопросов больше всего к третьему задержанному фигуранту дела — бывшему завхозу посольства Али Абянову. Он тоже в этом СИЗО, но его постоянно вызывают на следственные действия. По словам защитников, Абянов считает себя жертвой подставы со стороны все того же Ковальчука, который обратился к нему все с той же дружеской просьбой (подержать чемоданы в школе при посольстве).
Самого Ковальчука ждут в московском изоляторе: он арестован в Германии и российское правосудие запросило его экстрадицию в нашу страну.
Ева МЕРКАЧЕВА.
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