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Игорь Додон: Местные выборы должны пройти 20 мая

Игорь Додон: Местные выборы должны пройти 20 мая
08 марта
00:58 2018
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Попытка отсрочить или не проводить их заслуживает категорического осуждения

А если парламентское большинство желает сэкономить деньги на организацию и проведение выборов, то оптимальным решением была бы организация 20 мая местных выборов совместно с досрочными парламентскими выборами. 

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети по итогам проведенной в минувший понедельник  встречи с председателем Партии социалистов Зинаидой Гречаный.  В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов. В частности, речь шла о весенне-летней сессии парламента, о предлагаемых для принятия законопроектах, а также о приоритетах ПСРМ на законодательном уровне. На состоявшейся встрече была затронута  также и тема организации и проведения запланированных на этот год местных и парламентских выборов. Глава государства отметил, что местные выборы в Кишиневе и Бельцах должны проводиться в строгом соответствии с положениями действующего национального законодательства.

«Местные выборы должны быть проведены 20 мая этого года, и любая попытка отсрочить или – еще хуже – не проводить их заслуживает категорического осуждения. Аргумент об отсутствии запланированных финансовых средств, с одной стороны, лишен смысла, а с другой – грубо противоречит демократическим принципам и общепринятым стандартам, а также принципам, которые Республика Молдова разделяет как государство в своих отношениях со всеми международными институтами. Повторяю, местные выборы должны быть проведены 20 мая 2018, и если парламентское большинство желает сэкономить деньги на организацию и проведение выборов, то оптимальным решением была бы организация 20 мая местных выборов совместно с досрочными парламентскими выборами. Это позволило бы сэкономить десятки миллионов леев при сохранении соответствия принципам правового государства и демократии, духу и букве закона», – отметил по итогам проведенной встречи Игорь Додон. Ранее за проведение одновременно досрочных местных и досрочных парламентских выборов высказалась и Партия социалистов.

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