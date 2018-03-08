Игорь Додон прилетел в Берлин экономклассом

На минувшей неделе президент Молдовы побывал с рабочим визитом в Германии. Глава государства Игорь Додон, даже спустя более года с момента вступления в должность, не меняет своих обычаев и в заграничные поездки отправляется не чартерными, а обычными рейсами, предпочитая экономкласс – бизнес-классу. Пассажир рейса, который летел с главой государства на борту, сфотографировал Игоря Додона и опубликовал снимок в соцсети.

На благо народа

Игорь Додон провел в Германии ряд встреч с представителями федерального канцлера, Министерства иностранных дел, депутатами немецкого Бундестага. У главы государства состоялся целый ряд исключительно важных и полезных неформальных встреч и обсуждений с представителями этих и других ведомств.

В ходе встреч состоялось подробное обсуждение как ситуации в Республике Молдова и в регионе, так и политические и экономические молдо-германские отношения. Важной темой в ходе дискуссий стал приднестровский вопрос. Президент страны выразил признательность за постоянную политическую поддержку Германии в процессе приднестровского урегулирования, а также приветствовал усилия немецкой стороны с целью возобновления переговоров в формате «5+2» и выявления эффективного политического решения по данному вопросу.

Также в ходе этих встреч стороны обсудили возможные сценарии в процессе местных и парламентских выборов в Республике Молдова, намеченных на этот год.

Президент Республики Молдова призвал немецких представителей, совместно с представителями Европейского союза, пристально следить за данными выборами, которые носят исключительно важный характер для Республики Молдова и должны пройти с соблюдением принципов демократии и прозрачности.

Также глава государства провел встречи с представителями администрации президента Германии, а также гражданского общества страны.

Президент Республики Молдова вновь указал на то, что наша страна должна поддерживать хорошие отношения и с Востоком, и с Западом на благо нашего народа и нашей страны.

В нищете, но с ракетами?

Президент Республики Молдова Игорь Додон ответил премьер-министру РМ Павлу Филипу, процитировавшему ранее известное высказывание Владимира Путина: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую».

«Рад, что и господин премьер-министр знает об этом и учится чему-то полезному у Путина. Призываю его делать это как можно чаще», – не удержался от иронии глава молдавского государства.

Вместе с тем Игорь Додон подчеркнул: «Нужно действительно кормить армию, а не превращать молдавских солдат в “пушечное мясо” в конфликтах, спровоцированных иностранными генералами с офисами за морями и океанами. Если мы добровольно не будем вмешиваться в войны и геополитические конфликты, нам не понадобится летальное оружие, на приобретении которого настаивают власти», – добавил президент.

«Было бы хорошо всем один раз и навсегда понять, что любое летальное оружие получает в ответ другой летальный удар. Это должно хорошенько уяснить правительство нейтральной и мирной страны. У Молдовы другие приоритеты, куда нужно инвестировать и оказывать финансовую помощь: не оружие, а образование, здравоохранение, пенсии, стипендии, зарплаты. Быть нищими, но с ракетами? Нет, уж лучше жить достойно и в мире со всеми вокруг», – подытожил президент.