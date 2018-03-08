В минувшие выходные дни, несмотря на суровые погодные условия, социалисты встречались с согражданами

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный поблагодарила команду ПСРМ за проведение Дней политического информирования граждан 3 и 4 марта.

Лидер партии отметила, что начало 2018 года уже отмечено большим количеством политических событий, разобраться в которых не так просто даже специалистам. Однако еще больше предвзятых интерпретаций этих событий. Именно поэтому так важна прямая связь социалистов со своими избирателями.

Председатель ПСРМ подчеркнула, что в эти дни активисты особое внимание уделили теме защиты государственности, также 3 и 4 марта представители ПСРМ продолжили сбор подписей в поддержку президентской республики.

А на исходе минувшей недели председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в заседании Контрольно-бюджетной комиссии Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств – участников СНГ, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Участники заседания обсудили комплекс вопросов, связанных с финансовым обеспечением деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Члены комиссии рассмотрели уточненный план работы МПА СНГ на 2018 год, информацию о ходе ратификационных процессов по международным договорам, заключенным в рамках Содружества, отчет об итогах работы комиссии в 2017 году.

В повестку дня были включены также организационные вопросы – выборы председателя и заместителей председателя комиссии.