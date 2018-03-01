Демократы против демократов
На пути унионистов встали гагаузы
Отныне село Томай Чадыр-Лунгского района будет славно не только тем, что в нем производят великолепное одноименное вино. В минувшую субботу в этом населенном пункте произошло знаковое мероприятие – «расширенный Совет всех органов власти Гагаузии». В нем участвовали башкан Ирина Влах, председатель Народного собрания Владимир Кысса, депутаты парламента, местные советники, всего около 500 человек.
Совет принял резолюцию, осуждающую попытки румынских и местных унионистов ликвидировать РМ как страну. В первой статье обширного документа говорится: «Выступаем за безусловное сохранение и укрепление независимого, суверенного, демократического и нейтрального статуса Республики Молдова, а также осуждаем проводимую соседней Румынией государственную политику, направленную на поглощение Республики Молдова, при открытом и явном попустительстве и поддержке государственных органов и высших должностных лиц Парламента и Правительства нашей страны». Гагаузы потребовали ликвидировать все партии, исповедующие идеи унионизма, отреагировать на деятельность примаров сел, подписавших декларации о присоединении к Румынии, запретить занимать высшие государственные должности людям с двойным гражданством.
Журналисты обратили внимание на выступление в рамках Совета депутата парламента от Демократической партии Николая Дудогло. По его словам, поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, запрещающие трансляцию российских информационных передач, «неправильные», и в Гагаузии их не должны соблюдать. Народный избранник предложил местным властям дать возможность всем жителям автономии пользоваться спутниковыми антеннами. «Этим мы покажем стране, что нельзя запрещать российское телевидение», – отметил Дудогло, демонстрируя тем самым протест против однопартийцев, разработавших поправки. Напомним, из 55 примаров, подписавших символическую декларацию об объединении с Румынией, более трети – члены Демпартии. Никакой реакции на данное действо со стороны руководства партии пока не последовало, и надо полагать не последует. ДПМ – структура, объединяющая людей скорее на основе коммерческих и карьерных интересов, чем политических. Не удивительно, что в ней мирно уживаются «патриоты» с «унионистами».
Именно поэтому Демпартия восемь лет состояла в Альянсе «За европейскую интеграцию» с откровенно прорумынской ЛП Михая Гимпу. Сегодня мы наблюдаем похожую картину – правящая коалиция создана в союзе с микрокарманной Европейской народной партией Юрия Лянкэ. Он, пребывая на прошлой неделе в Бухаресте, заявил на местном телевидении, что не исключает варианта объединения, так как «Румыния становится все более привлекательной с экономической, социальной и деловой точек зрения».
Однако в рядах демократов вполне может возникнуть на этой основе конфликт. Недавно депутат парламента от Демпартии Корнел Дудник, выступая перед жителями того же Чадыр-Лунгского района, заявил: «Чтобы закрыть тему унионизма, я вам обещаю – если когда-нибудь этот проект объединения произойдет, я буду первым, кто возьмет в руки автомат, чтобы защищать гагаузскую автономию». Интересно, готов ли при этом один член правящей коалиции пристрелить другого?
Александр БОЦ.
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