На пути унионистов встали гагаузы

Отныне село Томай Чадыр-Лунгского района будет славно не только тем, что в нем производят великолепное одноименное вино. В минувшую суб­боту в этом населенном пункте произошло знаковое мероприятие – «рас­ширенный Совет всех органов власти Гагаузии». В нем участвовали баш­кан Ирина Влах, председатель Народного собрания Владимир Кысса, депутаты парламента, местные советники, всего около 500 человек.

Совет принял резолюцию, осуждающую попытки румынских и местных унионистов ликвидировать РМ как страну. В первой статье обширного документа говорится: «Выступаем за безусловное сохранение и укрепление не­зависимого, суверенного, демократического и нейтрального статуса Республики Молдова, а также осуждаем проводимую соседней Ру­мынией государственную политику, направ­ленную на поглощение Республики Молдова, при открытом и явном попустительстве и под­держке государственных органов и высших должностных лиц Парламента и Правитель­ства нашей страны». Гагаузы потребовали ликвидировать все партии, исповедующие идеи унионизма, отреагировать на деятель­ность примаров сел, подписавших деклара­ции о присоединении к Румынии, запретить занимать высшие государственные должно­сти людям с двойным гражданством.

Журналисты обратили внимание на вы­ступление в рамках Совета депутата парла­мента от Демократической партии Николая Дудогло. По его словам, поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, запрещаю­щие трансляцию российских информацион­ных передач, «неправильные», и в Гагаузии их не должны соблюдать. Народный избран­ник предложил местным властям дать воз­можность всем жителям автономии пользо­ваться спутниковыми антеннами. «Этим мы покажем стране, что нельзя запрещать рос­сийское телевидение», – отметил Дудогло, демонстрируя тем самым протест против однопартийцев, разработавших поправки. Напомним, из 55 примаров, подписавших символическую декларацию об объедине­нии с Румынией, более трети – члены Дем­партии. Никакой реакции на данное действо со стороны руководства партии пока не по­следовало, и надо полагать не последует. ДПМ – структура, объединяющая людей скорее на основе коммерческих и карьерных интересов, чем политических. Не удивитель­но, что в ней мирно уживаются «патриоты» с «унионистами».

Именно поэтому Демпартия восемь лет состояла в Альянсе «За европейскую интегра­цию» с откровенно прорумынской ЛП Михая Гимпу. Сегодня мы наблюдаем похожую кар­тину – правящая коалиция создана в союзе с микрокарманной Европейской народной партией Юрия Лянкэ. Он, пребывая на про­шлой неделе в Бухаресте, заявил на мест­ном телевидении, что не исключает варианта объединения, так как «Румыния становится все более привлекательной с экономической, социальной и деловой точек зрения».

Однако в рядах демократов вполне может возникнуть на этой основе конфликт. Недав­но депутат парламента от Демпартии Корнел Дудник, выступая перед жителями того же Чадыр-Лунгского района, заявил: «Чтобы за­крыть тему унионизма, я вам обещаю – если когда-нибудь этот проект объединения про­изойдет, я буду первым, кто возьмет в руки автомат, чтобы защищать гагаузскую автоно­мию». Интересно, готов ли при этом один член правящей коалиции пристрелить другого?

Александр БОЦ.