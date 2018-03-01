Два с плюсом
Еврочиновники недовольны тем, как (не) работает правящая коалиция
На сайте Совета Европейского союза по внешним отношениям 26 февраля появился текст, представляющий промежуточные итоги взаимодействия властей Республики Молдова с ЕС. Втот же день документ стал основой для прямо противоположенных заявлений со стороны правящей коалиции и оппозиции. Для одних стакан оказался наполовину полным, для других – полупустым.
Показательно, что итоги работы с Молдовой подводились параллельно с работой над такими же документами в отношении Венесуэлы и стран Ближнего Востока. Это некий показатель того, с кем в один ряд ставят в Брюсселе Кишинев. Министры иностранных дел ЕС раскритиковали молдавские власти за «непропорциональное» противодействие «дезинформации», которое не соответствует международному праву. Напомним, увлекшись борьбой с российскими новостными передачами, чтобы быть «девственно чистыми» в глазах потенциальных критиков, депутаты «прикрыли» даже катарскую Аль-Джазиру. Также в ЕС хотят, чтобы рынок СМИ, а точнее телевизионный, был демонополизирован. Кому принадлежит большинство телеканалов страны, напоминать вряд ли нужно.
Евросоюз озаботился тем, что «ряд ключевых рекомендаций» Венецианской комиссии не был услышан при реформировании избирательной системы. Европейские чиновники полагают: изменения были приняты депутатами парламента в обстановке, когда в обществе по данному вопросу не было должного согласия. В результате «кандидаты по мажоритарным округам будут подвержены влиянию бизнесменов и других лиц, преследующих личные интересы», полагают в Совете Европы. Напомним, в Грузии и Молдове параллельно шли изменения избирательной системы, только в Тбилиси отказались от смешанных выборов, а в Кишиневе наоборот, ввели их. Такое движение в разных направлениях брюссельских чиновников привело в замешательство.
Традиционно в Европе напоминают Кишиневу о необходимости борьбы с коррупцией, на нее регулярно выделяют деньги, которые без остатка осваивают, но положение не меняется. «Правосудие и судебная система должны функционировать беспристрастно», – разъясняют прописную истину европейцы. Они напоминают о том, что «необходима эффективная система проверки деклараций о доходах». В Брюсселе устали впустую тратить деньги на реформу сферы юстиции в Молдове, а потому обусловили давно обещанную помощь в 100 миллионов евро последовательным «выполнением обязательств». Только в таком случае деньги будут выделены, и только частями. Похоже, европейцы стали понимать, с кем имеют дело.
Похвалы правящая коалиция заслужила со стороны ЕС за то, что возобновила переговоры с Тирасполем, и на этом поле добилась, впервые за несколько лет, неких результатов. Павел Филип заявил: «Выводы, обнародованные Советом Европы…, стимулируют нас усилить реформы в публичной администрации, бизнесе и укреплении энергетического сектора. Сделанные Брюсселем рекомендации вполне реалистичны». Премьера поддержали Андриан Канду и Влад Плахотнюк. А вот, по мнению Майи Санду, ЕС выставил правящей коалиции по всем пунктам домашнего задания двойки.
Евгений ГОЛЬША.
...Написать коммент