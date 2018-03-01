Еврочиновники недовольны тем, как (не) работает правящая коалиция

На сайте Совета Европейского союза по внешним отношениям 26 февраля появился текст, пред­ставляющий промежуточные ито­ги взаимодействия властей Респу­блики Молдова с ЕС. Втот же день документ стал основой для прямо противоположенных заявлений со стороны правящей коалиции и оппозиции. Для одних стакан ока­зался наполовину полным, для других – полупустым.

Показательно, что итоги работы с Мол­довой подводились параллельно с работой над такими же документами в отношении Венесуэлы и стран Ближнего Востока. Это некий показатель того, с кем в один ряд ставят в Брюсселе Кишинев. Министры иностранных дел ЕС раскритиковали мол­давские власти за «непропорциональное» противодействие «дезинформации», ко­торое не соответствует международному праву. Напомним, увлекшись борьбой с российскими новостными передачами, чтобы быть «девственно чистыми» в глазах потенциальных критиков, депутаты «при­крыли» даже катарскую Аль-Джазиру. Так­же в ЕС хотят, чтобы рынок СМИ, а точнее телевизионный, был демонополизирован. Кому принадлежит большинство телекана­лов страны, напоминать вряд ли нужно.

Евросоюз озаботился тем, что «ряд ключевых рекомендаций» Венецианской комиссии не был услышан при реформи­ровании избирательной системы. Евро­пейские чиновники полагают: изменения были приняты депутатами парламента в обстановке, когда в обществе по данно­му вопросу не было должного согласия. В результате «кандидаты по мажоритар­ным округам будут подвержены влиянию бизнесменов и других лиц, преследующих личные интересы», полагают в Совете Ев­ропы. Напомним, в Грузии и Молдове па­раллельно шли изменения избирательной системы, только в Тбилиси отказались от смешанных выборов, а в Кишиневе наобо­рот, ввели их. Такое движение в разных направлениях брюссельских чиновников привело в замешательство.

Традиционно в Европе напомина­ют Кишиневу о необходимости борьбы с коррупцией, на нее регулярно выделяют деньги, которые без остатка осваивают, но положение не меняется. «Правосудие и су­дебная система должны функционировать беспристрастно», – разъясняют пропис­ную истину европейцы. Они напоминают о том, что «необходима эффективная си­стема проверки деклараций о доходах». В Брюсселе устали впустую тратить деньги на реформу сферы юстиции в Молдове, а потому обусловили давно обещанную помощь в 100 миллионов евро последо­вательным «выполнением обязательств». Только в таком случае деньги будут выде­лены, и только частями. Похоже, европей­цы стали понимать, с кем имеют дело.

Похвалы правящая коалиция заслужи­ла со стороны ЕС за то, что возобновила переговоры с Тирасполем, и на этом поле добилась, впервые за несколько лет, неких результатов. Павел Филип заявил: «Выводы, обнародованные Советом Европы…, сти­мулируют нас усилить реформы в публич­ной администрации, бизнесе и укреплении энергетического сектора. Сделанные Брюс­селем рекомендации вполне реалистичны». Премьера поддержали Андриан Канду и Влад Плахотнюк. А вот, по мнению Майи Санду, ЕС выставил правящей коалиции по всем пунктам домашнего задания двойки.

Евгений ГОЛЬША.