«Шериф» всегда на коне
Правоохранительные органы преследуют сторонников экс-президента Шевчука
В Сети появилось видео-интервью бывшего главы КГБ Приднестровья Николая Земцова. Съемка велась в Москве, куда интервьюируемый перебрался из Приднестровья после того, как в Тирасполе был осужден на пять лет условно.
Экс-директору госбезопасности вменялись в вину: превышение должностных полномочий, злоупотребления и подкуп свидетелей. Обвиняемый активно сотрудничал со следствием, потому и приговор оказался относительно мягким.
Однако в Первопрестольной Земцов пересмотрел свою позицию и обвинил власти Приднестровья в том, что они мстят бывшим соратникам беглого экс-президента Левобережья Евгения Шевчука. По его словам, сегодня в регионе всем заправляет холдинг «Шериф» во главе с его сооснователем Виктором Гушаном. «Все управление Приднестровьем осуществляется из офиса холдинга. Там периодически проходят совещания, приезжают министры, силовики. Вадим Красносельский является номинальным президентом», – утверждает Земцов.
Экс-глава КГБ поведал зрителям: в свое время Евгений Шевчук лишил «Шериф» статуса специмпортера, которому позволялось ввозить на территорию Левобережья любые товары в неограниченных объемах, и при этом без каких либо налогов. Вадим Красносельский восстановил привилегированное положение холдинга, который теперь проводит в регионе масштабную зачистку оппонентов и конкурентов. Например, «Петр Степанов владел сетью газовых заправок, стоивших не один миллион долларов. На него завели несколько уголовных дел, после чего все его имущество стало принадлежать «Шерифу». Бывший председатель правления Приднестровского банка Эдуард Косовский находится в СИЗО. На него «повесили» все грехи, в том числе и обвал курса рубля. Юрий Гервазюк (экс-глава Приднестровской таможни, ред.) подготовил документальный фильм, где рассказал о том, что холдинг не додал в последние годы бюджету более миллиарда долларов. Гервазюка приговорили к 10 годам лишения свободы», – рассказывал в интервью Земцов.
По словам бывшего главы КГБ, список неугодных формирует сам Виктор Гушан, а «исполнителем является некто Руслан Мова, под чьим контролем находятся все силовые структуры: МВД, КГБ (МГБ), Следственный комитет, прокуратура и суды всех уровней». Всего с начала 90-х по заказу холдинга убито не менее 150 человек, треть из них – граждане Российской Федерации, утверждает Земцов.
Можно долго рассуждать о том, что «никем не признанные власти Приднестровья» построили тоталитарную диктатуру в отдельно взятом регионе, устроили у себя «таможенную черную дыру» и нарушают права человека. Но нельзя не обратить внимание на то, что ситуация на левом берегу Днестра – зеркальное отражение происходящего на правом. Почему Кишинев и Тирасполь, с начала 90-х выстраивавшие экономику, казалось бы, разными путями, пришли к одному и тому же финалу – где все определяют олигархи, находящийся формально вне властных структур, решать политологам. У нас их много. А вот ответа на вопрос, что делать, от наших аналитиков мы вряд ли дождемся.
Александр ЧУДАК.
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