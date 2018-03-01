Правоохранительные органы преследуют сторонников экс-президента Шевчука

В Сети появилось видео-интервью бывшего главы КГБ Приднестровья Николая Земцова. Съемка велась в Москве, куда интервьюируемый перебрался из Приднестровья по­сле того, как в Тирасполе был осужден на пять лет условно.

Экс-директору госбезопасности вме­нялись в вину: превышение должностных полномочий, злоупотребления и подкуп свидетелей. Обвиняемый активно со­трудничал со следствием, потому и при­говор оказался относительно мягким.

Однако в Первопрестольной Земцов пересмотрел свою позицию и обвинил власти Приднестровья в том, что они мстят бывшим соратникам беглого экс-президента Левобережья Евгения Шев­чука. По его словам, сегодня в регионе всем заправляет холдинг «Шериф» во главе с его сооснователем Виктором Гушаном. «Все управление Приднестро­вьем осуществляется из офиса холдинга. Там периодически проходят совещания, приезжают министры, силовики. Вадим Красносельский является номинальным президентом», – утверждает Земцов.

Экс-глава КГБ поведал зрителям: в свое время Евгений Шевчук лишил «Ше­риф» статуса специмпортера, которому позволялось ввозить на территорию Лево­бережья любые товары в неограниченных объемах, и при этом без каких либо нало­гов. Вадим Красносельский восстановил привилегированное положение холдинга, который теперь проводит в регионе мас­штабную зачистку оппонентов и конкурен­тов. Например, «Петр Степанов владел сетью газовых заправок, стоивших не один миллион долларов. На него завели не­сколько уголовных дел, после чего все его имущество стало принадлежать «Шерифу». Бывший председатель правления Придне­стровского банка Эдуард Косовский нахо­дится в СИЗО. На него «повесили» все гре­хи, в том числе и обвал курса рубля. Юрий Гервазюк (экс-глава Приднестровской та­можни, ред.) подготовил документальный фильм, где рассказал о том, что холдинг не додал в последние годы бюджету более миллиарда долларов. Гервазюка пригово­рили к 10 годам лишения свободы», – рас­сказывал в интервью Земцов.

По словам бывшего главы КГБ, спи­сок неугодных формирует сам Виктор Гу­шан, а «исполнителем является некто Рус­лан Мова, под чьим контролем находятся все силовые структуры: МВД, КГБ (МГБ), Следственный комитет, прокуратура и суды всех уровней». Всего с начала 90-х по заказу холдинга убито не менее 150 человек, треть из них – граждане Россий­ской Федерации, утверждает Земцов.

Можно долго рассуждать о том, что «никем не признанные власти Приднестро­вья» построили тоталитарную диктатуру в отдельно взятом регионе, устроили у себя «таможенную черную дыру» и нарушают права человека. Но нельзя не обратить внимание на то, что ситуация на левом бе­регу Днестра – зеркальное отражение про­исходящего на правом. Почему Кишинев и Тирасполь, с начала 90-х выстраивавшие экономику, казалось бы, разными путями, пришли к одному и тому же финалу – где все определяют олигархи, находящийся формально вне властных структур, решать политологам. У нас их много. А вот ответа на вопрос, что делать, от наших аналитиков мы вряд ли дождемся.

Александр ЧУДАК.