После девяти лет простоя начались работы по восстановлению здания Президентуры

Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с бывшим Послом Республики Турция Хулуси Кылыч дали старт работам по ремонту и восстановлению здания Президентуры. Глава государства отметил, что это здание является символом государства и государственности нашей страны.

Девять лет ожидания

Именно здесь прошли первые заседания парламента независимого государства Республика Молдова. Президент также напомнил, что здание было разгромлено во время попытки государственного переворота в апреле 2009 года. Глава государства выразил сожаление в связи с тем, что никто из руководителей страны за последние 9 лет не сделал ничего для восстановления здания.

«Сразу же после моего избрания на должность президента Республики Молдова я пообещал сделать все возможное для ремонта здания Президентуры. Понимая, что у государства, у государственного бюджета есть иные приоритеты (школы, дороги, детские сады, пенсии, зарплаты), заявил о своем намерении найти внешние средства на реконструкцию. Начиная с января прошлого года, я обращался к различным внешним партнерам нашей страны. Я благодарен президенту Республики Турция Реджепу Тайипу Эрдогану, который откликнулся на наше обращение и предложил полностью оплатить расходы на восстановление здания Президентуры. Таким образом, как на ремонт, так и на мебель государство не потратит ни одного лея», – заявил Игорь Додон.

При посредничестве Турецкого агентства по координации и сотрудничеству (TIKA) Правительство Турции провело все необходимые законные процедуры для отбора компании, которой предстоит выполнить ремонтно-строительные работы.

Глава государства отметил, что в течение двух десятилетий это Агентство внедрило десятки проектов социального назначения в Гагаузии и других регионах Молдовы, в том числе в муниципии Кишинэу.

Игорь Додон выразил надежду, что сдача в эксплуатацию восстановленного здания президентской администрации состоится 27 августа, в день празднования независимости Республики Молдова. В связи с этим, глава государства направил господину Эрдогану официальное приглашение принять участие в этом важном мероприятии.

Знак признательности

Президент Республики Молдова подписал указ о присвоении Почетного Ордена («Ordinul de Onoare») бывшему Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Турция в Республике Молдова господину Хулуси Кылычу.

Высокая награда была присуждена в знак признательности за особые заслуги в деле развития и углубления конструктивного и всеобъемлющего межгосударственного сотрудничества между Республикой Турция и Республикой Молдова в различных областях, а также за вклад в реализацию ряда инвестиционных проектов в нашей стране.

В ходе встречи с господином Хулуси Кылычем глава государства поблагодарил его за существенную поддержку в углублении и укреплении дружбы между нашими государствами и народами.

Также Игорь Додон искренне поблагодарил господина Хулуси Кылыча за поддержку десятков проектов технического содействия на сотни миллионов леев для Республики Молдова, которые были запущены во время его мандата в нашей стране.

Президент пожелал господину Послу крепкого здоровья и успехов в его деятельности, отметив, что он всегда будет желанным гостем в Молдове.

Избирательный подход

Представитель президента РМ Ион Чебан прокомментировал некоторые заявления политиков, связанные с началом ремонта здания Президентуры, разрушенной во время беспорядков 7 апреля 2009 года.

«К сожалению, некоторые политики, такие как Майя Санду, используют избирательный подход к партнерам по развитию. Мы вновь заявляем, что необходимо ценить вклад всех, кто помогает Республике Молдова, будь то на Востоке или на Западе», – подчеркнул Ион Чебан.

Представитель президента сообщил, что ремонт здания Президентуры – это помощь турецкого народа молдавскому народу. Он напомнил, что начало работ по реконструкции президентуры – это результат договоренности между главой государства Игорем Додоном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Турции Бинали Йилдирхимом.

Агентство по координации и сотрудничеству Турции (TIKA) провело аукцион в соответствии с законодательством Турецкой Республики, в котором приняли участие три турецкие компании. Аукцион выиграла компания «Sonbay», которая предложила самую низкую цену. О решении турецкого государства были проинформированы власти в Кишиневе, все делается абсолютно прозрачно, сообщил Ион Чебан.

Представитель президента подчеркнул, что ремонт здания Президентуры будет строго контролироваться специализированными ведомствами Молдовы. Согласно проекту, работы займут семь месяцев.