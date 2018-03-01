Глава государства принял участие в церемонии открытия восстановленной больницы в селе Каларашовка

В ходе рабочего визита в Окницкий район президент Республики Молдова Игорь Додон принял участие в церемонии открытия восстановленной больницы в селе Каларашовка, в которой получают медицинскую помощь 12000 жителей близлежащих сел.

До недавнего времени эта больница была в плачевном состоянии, и поэтому центральные власти приняли решение упразднить ее. Однако по настоянию местных жителей, при поддержке районного совета и Благотворительного фонда «Din Suflet» в больнице был сделан ремонт, и сейчас она готова вновь работать в штатном режиме. Необходимую мебель медучреждению предоставил благотворительный фонд первой леди. Также больнице были подарены принтер и компьютер, необходимые персоналу в работе.

Глава государства подчеркнул, что уделяет особое внимание работе медицинской системы Республики Молдова. Игорь Додон приветствовал тот факт, что совместными усилиями удалось отстоять больницу, необходимую жителям этой зоны.

Президент страны подчеркнул, что помимо национальных кампаний по поддержке дошкольных учреждений Молдовы, по строительству спортивных комплексов в сельских населенных пунктах, а также по оказанию поддержки нуждающимся гражданам, Благотворительный фонд продолжит оказывать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.