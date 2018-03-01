Фигуристка Евгения Медведева сегодня одна из самых популяр­ных персон. Согласно исследо­ваниям именно ее чаще всего обсуждают в социальных сетях. Мы тоже присоединились к хору почитателей юной спортсменки и собрали ее спортивные дости­жения, девичьи привычки и се­креты.

О спорте

Свои первые Олимпийские игры Евгения отметила победой: в Пхёнчхане Медведевой удалось побить собственное мировое дости­жение по количеству баллов, установленное год назад на чемпионате мира. В Южной Ко­рее спортсменка набрала 81,06 балла, по­ставив новый рекорд. «Победа — это когда стоишь на пьедестале и понимаешь, что все тяготы, весь труд, все лишения были не зря», — говорит Женя. Своим выступлением она по­могла нашей команде завоевать олимпийское «серебро». После выступления Женя раскры­ла один из секретов своей победы: выходя на лед, главное — соблюдать спокойствие.

О любви к Востоку

На закрытии Олимпиады-2018 заплани­ровано выступление известного корейского бойз-бэнда EXO, который очень нравится Евгении. Вообще в ее плейлисте в основном азиатская музыка, Женя любит слушать саунд­треки из японских фильмов. Помимо музыки Медведевой нравится еще японское искус­ство анимации. В прошлом году она получила множество хвалебных отзывов на своей стра­ничке в соцсетях после публикации спойлеров аниме-сериала «Yuri!!! On Ice». Ну а Япония в ответ обожает Медведеву, где ее ласково называют Medo-chan. В Instagram много ри­сунков ее фанатов из Страны восходящего солнца. А она в ответ, зная немного япон­ский, отвечает поклонникам на их языке. На­пример, она как-то удивила свою коллегу Моа Асаде, когда прочитала ей стихотворение на японском. «Мне нравится японская культура. И язык. Там же все устроено совершенно не так, как у нас. Стиль жизни, одежда, магазины — все другое. Даже машины в другую сторону ездят. Очень интересно. А еще очень вкусная еда. И косметика там хорошая, всегда приво­жу ее из Азии», — признается Женя.

О раритетах

Свои первые чемпионские коньки Женя оставила на память, поместив дома под сте­клянную витрину. Правда, видеть их удается немногим. Спортсменка редко кого приглаша­ет в гости. Обычно компанию ей составляет ее любимец — французский бульдог Джерри.

О моде и стиле

В одежде Евгения предпочитает стиль casual. Среди фаворитов — джинсы, которых у нее целая коллекция: с высокой талией, с низ­кой, клеш, рваные. Их дополняют толстовки на молнии. Еще девушке нравится стиль кантри. У нее есть и ковбойские шляпы, и сапоги, и клетчатые рубашки. Но Женя не забывает, что она все-таки девушка, поэтому в ее гардеробе можно увидеть туфли, платья, дорогие сумки. Вот только носить ей это некуда, поскольку отдыхать в ночных клубах олимпийская меда­листка не любит. Считает, что лучше отдыхать дома и в одиночестве, завернувшись в одеяло. Ну и к тому же Женя не употребляет алкоголь и не понимает, зачем это делают другие.

О маникюре и косметике

Но даже в рваных джинсах и скромной толстовке Женя не забывает о макияже и маникюре. Утром она обязательно красится. «И не потому, что у меня есть комплексы по поводу внешности. Просто так надо, привыч­ка», — говорит она сама. На настоящий фе­тиш спортсменки — ее маникюр. Если вдруг на тренировке она сломает ноготь, то, не­смотря на усталость, после занятий поедет в маникюрный салон все переделывать. Она признается, что с неидеальным маникюром чувствует себя неуютно.

О диетах

За свою физическую форму спортсменка спокойна. В столь юном возрасте она совер­шенно равнодушна к тортикам и пирожным. И не потому, что нельзя, просто ей не нравятся жирные кремы и шоколадная глазурь. Един­ственное, что может ее заставить забыть о правильном питании, — молочный шоколад. Но спортсменка, привыкшая к строгой дис­циплине, не позволяет себе съедать больше пары маленьких плиток за день.

О восстановлении

Обычно спортсмены, чтобы восстано­виться физически, прибегают к услугам мас­сажистов, а для восстановления душевного равновесия — к психологам. Женя — исклю­чение. Она уверена, что в любых стрессовых ситуациях можно справиться самой. Для вос­становления ей необходимы лишь покой и полное одиночество. К слову, Евгения вообще считает, что люди, которые заняты в большом спорте, всегда одиночки — просто у них нет времени для дружбы.

Виталий Бродзкий.