Евгения МЕДВЕДЕВА: « ПОБЕДА — ЭТО КОГДА ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ!»
Фигуристка Евгения Медведева сегодня одна из самых популярных персон. Согласно исследованиям именно ее чаще всего обсуждают в социальных сетях. Мы тоже присоединились к хору почитателей юной спортсменки и собрали ее спортивные достижения, девичьи привычки и секреты.
О спорте
Свои первые Олимпийские игры Евгения отметила победой: в Пхёнчхане Медведевой удалось побить собственное мировое достижение по количеству баллов, установленное год назад на чемпионате мира. В Южной Корее спортсменка набрала 81,06 балла, поставив новый рекорд. «Победа — это когда стоишь на пьедестале и понимаешь, что все тяготы, весь труд, все лишения были не зря», — говорит Женя. Своим выступлением она помогла нашей команде завоевать олимпийское «серебро». После выступления Женя раскрыла один из секретов своей победы: выходя на лед, главное — соблюдать спокойствие.
О любви к Востоку
На закрытии Олимпиады-2018 запланировано выступление известного корейского бойз-бэнда EXO, который очень нравится Евгении. Вообще в ее плейлисте в основном азиатская музыка, Женя любит слушать саундтреки из японских фильмов. Помимо музыки Медведевой нравится еще японское искусство анимации. В прошлом году она получила множество хвалебных отзывов на своей страничке в соцсетях после публикации спойлеров аниме-сериала «Yuri!!! On Ice». Ну а Япония в ответ обожает Медведеву, где ее ласково называют Medo-chan. В Instagram много рисунков ее фанатов из Страны восходящего солнца. А она в ответ, зная немного японский, отвечает поклонникам на их языке. Например, она как-то удивила свою коллегу Моа Асаде, когда прочитала ей стихотворение на японском. «Мне нравится японская культура. И язык. Там же все устроено совершенно не так, как у нас. Стиль жизни, одежда, магазины — все другое. Даже машины в другую сторону ездят. Очень интересно. А еще очень вкусная еда. И косметика там хорошая, всегда привожу ее из Азии», — признается Женя.
О раритетах
Свои первые чемпионские коньки Женя оставила на память, поместив дома под стеклянную витрину. Правда, видеть их удается немногим. Спортсменка редко кого приглашает в гости. Обычно компанию ей составляет ее любимец — французский бульдог Джерри.
О моде и стиле
В одежде Евгения предпочитает стиль casual. Среди фаворитов — джинсы, которых у нее целая коллекция: с высокой талией, с низкой, клеш, рваные. Их дополняют толстовки на молнии. Еще девушке нравится стиль кантри. У нее есть и ковбойские шляпы, и сапоги, и клетчатые рубашки. Но Женя не забывает, что она все-таки девушка, поэтому в ее гардеробе можно увидеть туфли, платья, дорогие сумки. Вот только носить ей это некуда, поскольку отдыхать в ночных клубах олимпийская медалистка не любит. Считает, что лучше отдыхать дома и в одиночестве, завернувшись в одеяло. Ну и к тому же Женя не употребляет алкоголь и не понимает, зачем это делают другие.
О маникюре и косметике
Но даже в рваных джинсах и скромной толстовке Женя не забывает о макияже и маникюре. Утром она обязательно красится. «И не потому, что у меня есть комплексы по поводу внешности. Просто так надо, привычка», — говорит она сама. На настоящий фетиш спортсменки — ее маникюр. Если вдруг на тренировке она сломает ноготь, то, несмотря на усталость, после занятий поедет в маникюрный салон все переделывать. Она признается, что с неидеальным маникюром чувствует себя неуютно.
О диетах
За свою физическую форму спортсменка спокойна. В столь юном возрасте она совершенно равнодушна к тортикам и пирожным. И не потому, что нельзя, просто ей не нравятся жирные кремы и шоколадная глазурь. Единственное, что может ее заставить забыть о правильном питании, — молочный шоколад. Но спортсменка, привыкшая к строгой дисциплине, не позволяет себе съедать больше пары маленьких плиток за день.
О восстановлении
Обычно спортсмены, чтобы восстановиться физически, прибегают к услугам массажистов, а для восстановления душевного равновесия — к психологам. Женя — исключение. Она уверена, что в любых стрессовых ситуациях можно справиться самой. Для восстановления ей необходимы лишь покой и полное одиночество. К слову, Евгения вообще считает, что люди, которые заняты в большом спорте, всегда одиночки — просто у них нет времени для дружбы.
Виталий Бродзкий.
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