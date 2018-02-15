«Делфинул» оживят
Румыния готовится… к подводной войне
До недавнего времени румынская армия считалась самой слабой в составе НАТО. Однако последнее время она качественно меняется: в СШАзакупаются фронтовые истребители, средства ПВО, планируется поставка бронетехники. Также дооснащается и военно-морской флот. Недавно вернувшийся из Кишинева министр обороны Михай Фифор объявил о намерении приобрести три подводные лодки.
Румынские газеты цитируют главу военного ведомства: «Мы хотим, чтобы 2018 год был посвящен румынскому флоту. Мы находимся на этапе, на котором определяем технические параметры подводных лодок, и отправим информацию в парламент, который внесет их в программу закупок». Единственная подводная лодка в составе румынского флота – «Делфинул», была куплена у СССР в 1985 году за 61,5 миллиона долларов. На сегодня у субмарины истек срок эксплуатация аккумуляторов, и она выведена в резерв.
Неатомные подводные лодки помимо России производят Германия, Нидерланды, Япония, Франция и Швеция. Израиль закупает субмарины в ФРГ по полмиллиарда евро за штуку. Ту же цену, надо полагать, придется заплатить и Бухаресту. К началу Второй мировой войны у Румынии было три подводных лодки, и по стечению обстоятельств одна из них носила уже известное нам название «Делфинул». Она единственная и отличилась в войне, затопив советское торговое судно «Урал».
Евгений ГОЛЬША.
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