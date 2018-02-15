Румыния готовится… к подводной войне

До недавнего времени румынская армия считалась са­мой слабой в составе НАТО. Однако последнее время она качественно меняется: в СШАзакупаются фронто­вые истребители, средства ПВО, планируется поставка бронетехники. Также дооснащается и военно-морской флот. Недавно вернувшийся из Кишинева министр обо­роны Михай Фифор объявил о намерении приобрести три подводные лодки.

Румынские газеты цитируют главу военного ведомства: «Мы хотим, чтобы 2018 год был по­священ румынскому флоту. Мы находимся на этапе, на котором определяем технические пара­метры подводных лодок, и отпра­вим информацию в парламент, который внесет их в программу закупок». Единственная подво­дная лодка в составе румынского флота – «Делфинул», была ку­плена у СССР в 1985 году за 61,5 миллиона долларов. На сегодня у субмарины истек срок эксплуата­ция аккумуляторов, и она выведе­на в резерв.

Неатомные подводные лод­ки помимо России производят Германия, Нидерланды, Япония, Франция и Швеция. Израиль за­купает субмарины в ФРГ по пол­миллиарда евро за штуку. Ту же цену, надо полагать, придется заплатить и Бухаресту. К началу Второй мировой войны у Румы­нии было три подводных лодки, и по стечению обстоятельств одна из них носила уже известное нам название «Делфинул». Она един­ственная и отличилась в войне, затопив советское торговое суд­но «Урал».

Евгений ГОЛЬША.