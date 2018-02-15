Деградирует страна, деградирует и законодательный орган

Депутаты парламента, за­крепившие специальным законом запрет трансля­ции на территории Мол­довы информационных российских телепередач, на прошлой неделе еще и осудили Москву за посяга­тельство на инфобезопас­ность нашей страны. Эта декларация стала ответом на заявление Госдумы о недопустимости дискрими­нации российских СМИ.

Кремль подкармливает «левых»

Народные избранники от правящего альянса обвиняют Кремль в поддержке одной из ле­вых молдавских партий, впрочем, какой именно в тексте не сказа­но. Недосказанность, скорее всего, объясняется отсутствием конкретных доказательств, ну а за пустые намеки можно ответ­ственности не нести. В заявлении также говорится: «В реальности цель ретрансляции российских передач в Молдове не направ­лена на предоставление молдав­ским гражданам качественных программ, а используется как ин­струмент очернения страны. Дан­ная декларация призвана под­твердить намерения парламента Молдовы предпринять меры для обеспечения безопасности на­ционального информационного пространства».

Однако большинство наблю­дателей считают, что власти пе­ред парламентскими выборами «пошли на опережение» в расчете снизить влияние популярных рос­сийских СМИ на избирательную кампанию. По большому счету за прошедшие десять лет на цен­тральных российских телекана­лах вспоминали о Молдове не чаще, чем раз в месяц. Но даже таких редких материалов в правя­щей коалиции боятся. Поэтому с 10 февраля на территории стра­ны информационные передачи из РФ вообще не транслируют­ся. «Если запрещать российские телеканалы, то должны прикрыть и те, что двадцать четыре часа в сутки выступают против мол­давской государственности», – отметил Владимир Воронин на пленарном заседании, но не был услышан коллегами.

«Правые» кормятся на месте

Ровно неделю назад Демо­кратическая партия отмечала двадцатиоднолетние. Члены по­литформирования к этой дате сделали себе подарок – увели­чили парламентскую фракцию до сорока двух депутатов. Прои­зошло это за счет Алены Бабюк, прошедшей в законодательный орган по спискам Партии ком­мунистов. Она сменила в кресле народного избранника Оксану Доменти, которая неожиданно 7 декабря прошлого года по соб­ственному желанию рассталась с мандатом. Два месяца новоис­печенный депутат «размышляла», с кем ей быть. В 2015 году после парламентских выборов Бабюк исключили из ПКРМ «за наруше­ние Устава…, выразившееся в непринятии мер по укреплению идейного и организационного единства партии в Бричанском районе». На кадровое приобре­тение демократов Владимир Во­ронин отреагировал достаточно резко. «Вы увеличили свой состав за счет еще одной политической проститутки. Наши поздравле­ния», – объявил председатель ПКРМ. «Кто-то привык ходить по домам терпимости и общаться с проститутками, на других не экс­траполируйте», – ответил бывший коллега по партии, а теперь идей­ный демократ Мариан Лупу.

Практически все местные аналитики отмечают, что парла­ментаризм в Республике Мол­дова деградирует. Начиналось с малого – принятия Альянсом «За европейскую интеграцию» постановлений, решающих си­юминутные проблемы. Потом скандальное избрание Николая Тимофти, откровенная торгов­ля депутатскими мандатами, полное игнорирование требо­ваний оппозиции превратили законодательный орган в фи­лиал офиса Демпартии. Кстати, любопытно, как Андриан Канду рассказал публике об итогах работы парламента за 2017 год. Оказывается, помимо все­го прочего, депутаты побыва­ли в… 13 населенных пунктах, где встретились с… 500 граж­данами! После этой информа­ции парламент уже можно за­крывать и вешать на его двери большой амбарный замок.

Александр ЧУДАК.