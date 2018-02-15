«Проститутки» в парламенте
Деградирует страна, деградирует и законодательный орган
Депутаты парламента, закрепившие специальным законом запрет трансляции на территории Молдовы информационных российских телепередач, на прошлой неделе еще и осудили Москву за посягательство на инфобезопасность нашей страны. Эта декларация стала ответом на заявление Госдумы о недопустимости дискриминации российских СМИ.
Кремль подкармливает «левых»
Народные избранники от правящего альянса обвиняют Кремль в поддержке одной из левых молдавских партий, впрочем, какой именно в тексте не сказано. Недосказанность, скорее всего, объясняется отсутствием конкретных доказательств, ну а за пустые намеки можно ответственности не нести. В заявлении также говорится: «В реальности цель ретрансляции российских передач в Молдове не направлена на предоставление молдавским гражданам качественных программ, а используется как инструмент очернения страны. Данная декларация призвана подтвердить намерения парламента Молдовы предпринять меры для обеспечения безопасности национального информационного пространства».
Однако большинство наблюдателей считают, что власти перед парламентскими выборами «пошли на опережение» в расчете снизить влияние популярных российских СМИ на избирательную кампанию. По большому счету за прошедшие десять лет на центральных российских телеканалах вспоминали о Молдове не чаще, чем раз в месяц. Но даже таких редких материалов в правящей коалиции боятся. Поэтому с 10 февраля на территории страны информационные передачи из РФ вообще не транслируются. «Если запрещать российские телеканалы, то должны прикрыть и те, что двадцать четыре часа в сутки выступают против молдавской государственности», – отметил Владимир Воронин на пленарном заседании, но не был услышан коллегами.
«Правые» кормятся на месте
Ровно неделю назад Демократическая партия отмечала двадцатиоднолетние. Члены политформирования к этой дате сделали себе подарок – увеличили парламентскую фракцию до сорока двух депутатов. Произошло это за счет Алены Бабюк, прошедшей в законодательный орган по спискам Партии коммунистов. Она сменила в кресле народного избранника Оксану Доменти, которая неожиданно 7 декабря прошлого года по собственному желанию рассталась с мандатом. Два месяца новоиспеченный депутат «размышляла», с кем ей быть. В 2015 году после парламентских выборов Бабюк исключили из ПКРМ «за нарушение Устава…, выразившееся в непринятии мер по укреплению идейного и организационного единства партии в Бричанском районе». На кадровое приобретение демократов Владимир Воронин отреагировал достаточно резко. «Вы увеличили свой состав за счет еще одной политической проститутки. Наши поздравления», – объявил председатель ПКРМ. «Кто-то привык ходить по домам терпимости и общаться с проститутками, на других не экстраполируйте», – ответил бывший коллега по партии, а теперь идейный демократ Мариан Лупу.
Практически все местные аналитики отмечают, что парламентаризм в Республике Молдова деградирует. Начиналось с малого – принятия Альянсом «За европейскую интеграцию» постановлений, решающих сиюминутные проблемы. Потом скандальное избрание Николая Тимофти, откровенная торговля депутатскими мандатами, полное игнорирование требований оппозиции превратили законодательный орган в филиал офиса Демпартии. Кстати, любопытно, как Андриан Канду рассказал публике об итогах работы парламента за 2017 год. Оказывается, помимо всего прочего, депутаты побывали в… 13 населенных пунктах, где встретились с… 500 гражданами! После этой информации парламент уже можно закрывать и вешать на его двери большой амбарный замок.
Александр ЧУДАК.
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