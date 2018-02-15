Народ Молдовы способен сделать правильный выбор
В этом убеждена председатель ПСРМ
Вминувший четверг начались пленарные заседания весенне-летней сессии парламента. Втот же день председатель Партии социалистов, председатель фракции ПСРМ Зинаида Гречаный приняла участие в программе «Acces Direct» на телеканале НТВ-Молдова. Речь шла о приоритетах Партии социалистов на нынешнею сессию и о текущих событиях в стране. Предлагаем читателям основные положения беседы.
Об антироссийской декларации
— ДПМ вышла с антироссийской декларацией, проект которой, в нарушение регламента, не был заявлен и обсужден на заседании Постоянного бюро парламента. Председатель парламента Андриан Канду в принудительном порядке включил проект в повестку дня, а парламентское большинство за него проголосовало. Они назвали это ответом на декларацию российской Госдумы в ответ на запрет российских новостных, аналитических и военных программ. Но кто принял закон о запрете этих программ? Конечно Госдума не могла оставить это без ответа.
Мне непонятна позиция демократов: почему они так поступают? На них давит кто-то со стороны, или у них есть консультанты, которые внушают, что Россия – самое большое зло. Та самая Россия, которая приняла более полумиллиона наших мигрантов, зарабатывающих там деньги и присылающих их сюда, чтобы содержать свои семьи? Власть готова принять этих людей обратно и обеспечить их средствами к существованию? Сколько усилий социалисты, и в первую очередь президент Игорь Додон, приложили, чтобы восстановить экспорт в РФ и облегчить жизнь сельхозпроизводителям! Демократы хотят все это разрушить? Разве Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы? Этим занимаются совсем другие страны, вызывая генпрокурора в посольство и давая ему указания. Разве не унионисты хотят разрушить государственность Молдовы, выступая с предложениями выйти из СНГ, например? Все действия демократов, которые заявляют, что хотят иметь хорошие отношения со всеми странами, направлены как раз на разрушение молдавской государственности. Поэтому мы и предложили принять антиунионистскую декларацию. Когда мы видим, как политики других стран, в частности экс-президент Румынии Бэсеску, агитируют за «унирю», мы должны смотреть на это молча? Разве этого хочет население Молдовы? Конечно мы выступаем категорически против. И то, что сделал сегодня председатель парламента, отказавшись включить инициативу ПСРМ в повестку дня, иначе чем узурпацией власти назвать нельзя. Парламент представляет либералам трибуну для выражения своих взглядов, а нашим представителям в этом отказывает. Конечно, люди все видят и все понимают. Если демократы думают, что это не так, они ошибаются.
О призывах к «унире»
— Кто позволил некоторым так называемым народным избранникам решать судьбу граждан? Это должны решать сами граждане на референдуме. А сделанные ими заявления об «унире» – результат давления политических сил. Это чистой воды манипуляции общественным мнением. Подобные действия, вполне естественно, вызвали ответный вал противодействия. Люди прекрасно помнят, как жилось молдаванам в королевской Румынии, не говоря уже о периоде Второй мировой войны, когда румынские военные уничтожили сотни тысяч местных жителей. Конечно, кое-кто хочет извлечь из этого политические дивиденды. Кто спросил мнение граждан? А мы знаем из опросов, что подавляющее большинство населения против «унири».
Правящее большинство, в том числе парламентское, не предпринимает абсолютно ничего. Слышали мы хоть одно заявление ДПМ по этому поводу? Думаю, демократы приказали правоохранителям молчать, и они молчат. Социалисты обратились и в Госканцелярию, которая призвана отслеживать подобные действия. Ждем ответа. Если мы оставим это без внимания, есть угроза, что может повториться история начала 90-х или события 7 апреля 2009 года. Но каждому в конце концов придется отвечать за свои действия, в том числе за призывы к ликвидации государственности РМ. Один из приоритетов нашей фракции на эту сессию – законодательный запрет унионизма, включая унионистские партии и общественные организации. Законодательная инициатива уже подготовлена и в ближайшее время будет зарегистрирована. Такое законодательство существует и действует в соседней Румынии, почему в Молдове должно быть иначе? Понятно, что нынешнее парламентское большинство за этот проект не проголосует, но не всегда это большинство будет у власти.
О приоритетах ПСРМ
— Большинство приоритетов Партии социалистов, заявленных на первом заседании парламента, касается социальной сферы. Мы – не только депутаты, но и активисты ПСРМ – с момента прошлых парламентских выборов постоянно встречаемся с населением, и все наши инициативы исходят от общества. Власть обещает одно, а делает другое. Обещали повышение пенсий на 40%, а что получилось? Так называемая валоризация обернулась прибавкой 9-10%. Конечно, людей это не устраивает. Ежедневно Молдову навсегда покидают более ста человек. Мы считаем, что в защите нуждаются все – от молодых до пожилых. Нужна индексация песий дважды в год хотя бы на 20%, чтобы довести их размер до прожиточного минимума. Населения с низкими доходами гораздо больше, чем тех, у кого средние и высокие доходы. Поэтому нужно дифференцировать для них ставки подоходного налога. Мы говорим о семейном капитале, чтобы поддержать молодые семьи и стимулировать их к рождению детей. Предложены и другие меры, например, освобождение молодых специалистов, которые создают семьи, от подоходного налога на три года, меры по поддержке молодых предпринимателей. Все это совершенно необходимо. Мы будем вносить в повестку дня и вопросы о прекращении закрытия школ и больниц, потому что эти сферы разрушаются. Да, ДПМ объявила о прекращении закрытия школ, на самом деле происходит прямо противоположное – школы продолжают закрываться. То же касается лечебных учреждений. Люди должны иметь доступ к медицинским услугам как можно ближе к дому. Все эти инициативы мы будем продвигать. Наши приоритеты остаются неизменными: социальная зашита населения, поддержка отечественного бизнеса (по официальной статистике, в 2017 году были закрыты 8500 предприятий, а открыты 6400, и эта разница год от года растет), который существует в условиях неблагоприятного делового климата. Мы вышли с рядом предложений по улучшению бизнес-среды и через налоговую политику, и другими способами. Сколько лет мы говорим о том, что нулевая ставка налога на прибыль – это стимулирующая мера для развития бизнеса, но власть не соглашается. Законодательные инициативы разработаны и в течение нынешней сессии все будут зарегистрированы. Мы будем продвигать их на каждом заседании, хотя и понимаем, что нынешнее большинство их не примет. Но все эти инициативы лягут в основу предвыборной платформы ПСРМ. Хочу заверить граждан: когда социалисты придут к власти, все эти инициативы станут законами.
О вотумах недоверия правительству
— В ходе новой парламентской сессии социалисты будут так же пристально следить за деятельностью правительства, как делали это раньше, и требовать отставки тех или иных чиновников. В течение последних лет мы неоднократно выступали с инициативами вотума недоверия тем или иным министрам. И сегодня ни один из них уже не занимает свой пост. У нас есть что предъявить каждому министру, в том числе и премьеру. И речь не о том, что будет какая-то общая заготовка для всех. Нет, будут вопросы к каждому в отдельности. В новом составе правительства появились некоторые чиновники, ранее отправленные в отставку. Непонятно, насколько эффективными могут быть те, кто уже однажды дискредитировал эту власть. Будем спрашивать с каждого. Пусть информируют нас о реальной ситуации. И не потому, что это предвыборный год. Чиновники должны держать ответ перед гражданами, как обстоят дела на самом деле.
О возврате миллиарда
— Нынешняя власть Молдовы не сможет найти и вернуть государству деньги, украденные из банковской системы страны. Они не могут ничего найти даже в собственных карманах.
Для того, чтобы найти миллиард, необходима новая власть, которая инициирует расследование, потому что, я уверена, следы есть, и внешние партнеры об этом знают. Им просто удобна эта лояльная им молдавская власть, которая делает то, что ей говорят. А тех внешних партнеров, которые действительно хотят помочь Молдове и ее гражданам, я призываю сделать это, не требуя ничего взамен.
На первом заседании сессии фракция Партии социалистов потребовала проведения слушаний с участием Генерального прокурора и главы Национального антикоррупционного центра по вопросу действий, направленных на возвращение украденного из финансово-банковской системы страны миллиарда долларов. Однако председатель парламента Андриан Канду отказался поставить этот вопрос на голосование для включения в повестку дня, мотивировав это тем, что ранее проведения слушаний по этому вопросу потребовала другая парламентская фракция, и большинство депутатов было против. Очень демократично!
О недоверии граждан к юстиции
— Под реформу юстиции были получены и кредиты, и гранты, но люди не видят никаких результатов. Постоянно на встречах с гражданами мы слышим о том, что они не могут добиться справедливости. Их бесплатно консультируют юристы ПСРМ, подсказывают, как поступить. Люди приходят к нам с последней надеждой, потому что никто не хочет им помочь. На бумаге все законы хороши, а на деле ни один не работает. Судебными инстанциями дирижируют, они действуют по указке свыше. Откуда же взяться доверию населения?
О заявлениях политиков в канун выборов
— За девять лет нахождения у власти проевропейских политиков граждане получили не один урок. Звучало много заманчивых обещаний: зарплат в 500 евро, достойных пенсий, огромных субсидии аграриям, словом – рай на земле. И что получили люди от этих обещаний? Они устали от пустых обещаний и больше так жить не хотят. В обществе существует запрос на перемены. Теперь предстоит выбрать власть на следующие четыре года. Я верю в разум нашего народа, который всегда в трудные времена вставал на защиту своей страны. И верю, что народ способен сделать правильный выбор.
Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.
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