В этом убеждена председатель ПСРМ

Вминувший четверг начались пленарные заседания весенне-летней сессии парламента. Втот же день председатель Пар­тии социалистов, председатель фракции ПСРМ Зинаида Греча­ный приняла участие в програм­ме «Acces Direct» на телеканале НТВ-Молдова. Речь шла о прио­ритетах Партии социалистов на нынешнею сессию и о текущих событиях в стране. Предлагаем читателям основные положения беседы.

Об антироссийской декларации

— ДПМ вышла с антироссийской де­кларацией, проект которой, в нарушение регламента, не был заявлен и обсужден на заседании Постоянного бюро парламен­та. Председатель парламента Андриан Канду в принудительном порядке вклю­чил проект в повестку дня, а парламент­ское большинство за него проголосовало. Они назвали это ответом на декларацию российской Госдумы в ответ на запрет российских новостных, аналитических и военных программ. Но кто принял закон о запрете этих программ? Конечно Госдума не могла оставить это без ответа.

Мне непонятна позиция демократов: почему они так поступают? На них давит кто-то со стороны, или у них есть кон­сультанты, которые внушают, что Россия – самое большое зло. Та самая Россия, которая приняла более полумиллиона наших мигрантов, зарабатывающих там деньги и присылающих их сюда, чтобы содержать свои семьи? Власть готова принять этих людей обратно и обеспе­чить их средствами к существованию? Сколько усилий социалисты, и в первую очередь президент Игорь Додон, при­ложили, чтобы восстановить экспорт в РФ и облегчить жизнь сельхозпроизво­дителям! Демократы хотят все это раз­рушить? Разве Россия вмешивается во внутренние дела Молдовы? Этим зани­маются совсем другие страны, вызывая генпрокурора в посольство и давая ему указания. Разве не унионисты хотят раз­рушить государственность Молдовы, вы­ступая с предложениями выйти из СНГ, например? Все действия демократов, ко­торые заявляют, что хотят иметь хорошие отношения со всеми странами, направ­лены как раз на разрушение молдавской государственности. Поэтому мы и пред­ложили принять антиунионистскую де­кларацию. Когда мы видим, как политики других стран, в частности экс-президент Румынии Бэсеску, агитируют за «унирю», мы должны смотреть на это молча? Разве этого хочет население Молдовы? Конеч­но мы выступаем категорически против. И то, что сделал сегодня председатель парламента, отказавшись включить ини­циативу ПСРМ в повестку дня, иначе чем узурпацией власти назвать нельзя. Пар­ламент представляет либералам трибуну для выражения своих взглядов, а нашим представителям в этом отказывает. Ко­нечно, люди все видят и все понимают. Если демократы думают, что это не так, они ошибаются.

О призывах к «унире»

— Кто позволил некоторым так назы­ваемым народным избранникам решать судьбу граждан? Это должны решать сами граждане на референдуме. А сде­ланные ими заявления об «унире» – ре­зультат давления политических сил. Это чистой воды манипуляции общественным мнением. Подобные действия, вполне естественно, вызвали ответный вал про­тиводействия. Люди прекрасно помнят, как жилось молдаванам в королевской Румынии, не говоря уже о периоде Вто­рой мировой войны, когда румынские во­енные уничтожили сотни тысяч местных жителей. Конечно, кое-кто хочет извлечь из этого политические дивиденды. Кто спросил мнение граждан? А мы знаем из опросов, что подавляющее большинство населения против «унири».

Правящее большинство, в том числе парламентское, не предпринимает абсо­лютно ничего. Слышали мы хоть одно за­явление ДПМ по этому поводу? Думаю, демократы приказали правоохранителям молчать, и они молчат. Социалисты обра­тились и в Госканцелярию, которая при­звана отслеживать подобные действия. Ждем ответа. Если мы оставим это без внимания, есть угроза, что может по­вториться история начала 90-х или со­бытия 7 апреля 2009 года. Но каждому в конце концов придется отвечать за свои действия, в том числе за призывы к лик­видации государственности РМ. Один из приоритетов нашей фракции на эту сессию – законодательный запрет унио­низма, включая унионистские партии и общественные организации. Законода­тельная инициатива уже подготовлена и в ближайшее время будет зарегистрирова­на. Такое законодательство существует и действует в соседней Румынии, почему в Молдове должно быть иначе? Понятно, что нынешнее парламентское большин­ство за этот проект не проголосует, но не всегда это большинство будет у власти.

О приоритетах ПСРМ

— Большинство приоритетов Партии социалистов, заявленных на первом за­седании парламента, касается социаль­ной сферы. Мы – не только депутаты, но и активисты ПСРМ – с момента про­шлых парламентских выборов постоянно встречаемся с населением, и все наши инициативы исходят от общества. Власть обещает одно, а делает другое. Обеща­ли повышение пенсий на 40%, а что по­лучилось? Так называемая валоризация обернулась прибавкой 9-10%. Конечно, людей это не устраивает. Ежедневно Молдову навсегда покидают более ста человек. Мы считаем, что в защите нуж­даются все – от молодых до пожилых. Нужна индексация песий дважды в год хотя бы на 20%, чтобы довести их размер до прожиточного минимума. Населения с низкими доходами гораздо больше, чем тех, у кого средние и высокие доходы. Поэтому нужно дифференцировать для них ставки подоходного налога. Мы гово­рим о семейном капитале, чтобы поддер­жать молодые семьи и стимулировать их к рождению детей. Предложены и другие меры, например, освобождение молодых специалистов, которые создают семьи, от подоходного налога на три года, меры по поддержке молодых предпринимателей. Все это совершенно необходимо. Мы бу­дем вносить в повестку дня и вопросы о прекращении закрытия школ и больниц, потому что эти сферы разрушаются. Да, ДПМ объявила о прекращении закрытия школ, на самом деле происходит прямо противоположное – школы продолжают закрываться. То же касается лечебных учреждений. Люди должны иметь доступ к медицинским услугам как можно бли­же к дому. Все эти инициативы мы будем продвигать. Наши приоритеты остаются неизменными: социальная зашита насе­ления, поддержка отечественного бизне­са (по официальной статистике, в 2017 году были закрыты 8500 предприятий, а открыты 6400, и эта разница год от года растет), который существует в условиях неблагоприятного делового климата. Мы вышли с рядом предложений по улучше­нию бизнес-среды и через налоговую политику, и другими способами. Сколько лет мы говорим о том, что нулевая ставка налога на прибыль – это стимулирующая мера для развития бизнеса, но власть не соглашается. Законодательные инициа­тивы разработаны и в течение нынешней сессии все будут зарегистрированы. Мы будем продвигать их на каждом засе­дании, хотя и понимаем, что нынешнее большинство их не примет. Но все эти инициативы лягут в основу предвыборной платформы ПСРМ. Хочу заверить граж­дан: когда социалисты придут к власти, все эти инициативы станут законами.

О вотумах недоверия правительству

— В ходе новой парламентской сессии социалисты будут так же пристально сле­дить за деятельностью правительства, как делали это раньше, и требовать отставки тех или иных чиновников. В течение по­следних лет мы неоднократно выступали с инициативами вотума недоверия тем или иным министрам. И сегодня ни один из них уже не занимает свой пост. У нас есть что предъявить каждому министру, в том числе и премьеру. И речь не о том, что будет какая-то общая заготовка для всех. Нет, будут вопросы к каждому в от­дельности. В новом составе правитель­ства появились некоторые чиновники, ра­нее отправленные в отставку. Непонятно, насколько эффективными могут быть те, кто уже однажды дискредитировал эту власть. Будем спрашивать с каждого. Пусть информируют нас о реальной си­туации. И не потому, что это предвыбор­ный год. Чиновники должны держать от­вет перед гражданами, как обстоят дела на самом деле.

О возврате миллиарда

— Нынешняя власть Молдовы не смо­жет найти и вернуть государству день­ги, украденные из банковской системы страны. Они не могут ничего найти даже в собственных карманах.

Для того, чтобы найти миллиард, необходима новая власть, которая ини­циирует расследование, потому что, я уверена, следы есть, и внешние партне­ры об этом знают. Им просто удобна эта лояльная им молдавская власть, которая делает то, что ей говорят. А тех внешних партнеров, которые действительно хо­тят помочь Молдове и ее гражданам, я призываю сделать это, не требуя ничего взамен.

На первом заседании сессии фракция Партии социалистов потребовала про­ведения слушаний с участием Генераль­ного прокурора и главы Национального антикоррупционного центра по вопросу действий, направленных на возвращение украденного из финансово-банковской системы страны миллиарда долларов. Однако председатель парламента Ан­дриан Канду отказался поставить этот вопрос на голосование для включения в повестку дня, мотивировав это тем, что ранее проведения слушаний по этому во­просу потребовала другая парламентская фракция, и большинство депутатов было против. Очень демократично!

О недоверии граждан к юстиции

— Под реформу юстиции были по­лучены и кредиты, и гранты, но люди не видят никаких результатов. Постоянно на встречах с гражданами мы слышим о том, что они не могут добиться спра­ведливости. Их бесплатно консультируют юристы ПСРМ, подсказывают, как посту­пить. Люди приходят к нам с последней надеждой, потому что никто не хочет им помочь. На бумаге все законы хороши, а на деле ни один не работает. Судебными инстанциями дирижируют, они действу­ют по указке свыше. Откуда же взяться доверию населения?

О заявлениях политиков в канун выборов

— За девять лет нахождения у власти проевропейских политиков граждане по­лучили не один урок. Звучало много за­манчивых обещаний: зарплат в 500 евро, достойных пенсий, огромных субсидии аграриям, словом – рай на земле. И что получили люди от этих обещаний? Они устали от пустых обещаний и больше так жить не хотят. В обществе существует за­прос на перемены. Теперь предстоит вы­брать власть на следующие четыре года. Я верю в разум нашего народа, который всегда в трудные времена вставал на за­щиту своей страны. И верю, что народ способен сделать правильный выбор.

Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.