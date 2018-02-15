В ВОЙНЕ РОССИИ И США СГОРИТ ЕВРОПА
Что предполагает новая американская ядерная доктрина
В США обнародована новая ядерная доктрина — стратегия развития американских ядерных сил, которая подразумевает основательную модернизацию ядерной триады страны. По заявлению МИД России, эта доктрина, разработанная по поручению президента Трампа, носит явную антироссийскую направленность и раскручивает спираль очередной гонки атомных вооружений.
Трамп все же поддался искушению кардинально изменить в этом вопросе стратегию своего предшественника Барака Обамы, который считал целью ядерной политики США достижение безъядерного мира и в январе 2017 года распорядился разработать новую ядерную доктрину США взамен той, что была утверждена в 2010 году.
И вот теперь, когда Пентагон представил новую ядерную доктрину, эксперты констатируют, что этот документ снова ставит мир на грань ядерного противостояния и ведет его к ядерной гонке вооружений.
О чем именно говорится в новой американской доктрине?
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В документе США выставляют себя миротворцем, который «распространяет свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия более чем на 30 государств». В доктрине сказано: «Для защиты стран — членов НАТО у США есть стратегические ядерные силы, а также ядерное оружие передового базирования в Европе».
Этот факт даже не скрывается, хотя Россия постоянно заявляет, что размещение тактического ядерного оружия США в европейских странах — а оно там находится на военных базах в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции — это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.
Кроме того, в документе подчеркивается, что ядерное оружие — главный военный инструмент обеспечения безопасности США, а потому он требует срочной модернизации. Это касается всей ядерной триады — атомных подлодок, стратегической авиации и межконтинентальных баллистических ракет.
Более того, Пентагон готов создавать образцы новых маломощных ядерных бомб, которые могут использоваться для нанесения не стратегического, а тактического ядерного удара, то есть во время ограниченной войны. И Вашингтон не отрицает, что в случае необходимости готов на нанесение таких ядерных ударов, даже если против США будет применено не ядерное, а лишь обычное вооружение. Если даже это и не приведет к всемирной ядерной войне, то для любой из стран — участниц такого конфликта способно обернуться страшными последствиями.
Что при этом особенно настораживает ряд российских военных аналитиков, так это то, что новый американский документ имеет слишком размытые формулировки. Он, к примеру, допускает ответное применение ядерного оружия даже в случае нападения противника на элементы инфраструктуры государства, командные пункты, средства связи… Причем не только США, но также их союзников.
Для сравнения: ядерная доктрина России допускает ответное применение ядерного оружия только в двух случаях. Во-первых, когда на нас либо наших союзников нападают с использованием оружия массового поражения. И во-вторых, если нападение на нас происходит пусть даже с применением обычных средств поражения, но при этом под угрозу ставится само существование государства. Причем во втором варианте в отличие от американцев у нас ни о каких союзниках речи не идет.
Именно это положение нашей доктрины было извращено западными СМИ. Его стали трактовать так, что мы якобы готовы применить ядерное оружие, чтобы остановить любую эскалацию против нас путь даже с применением обычных вооружений, что является абсолютным враньем. Ничего подобного нет ни в одном официальном российском документе. Но эта журналистская выдумка попала в официальный военный документ США в качестве чуть ли не главного обоснования возможности применения Пентагоном ядерного оружия.
Именно поэтому в заявлении МИД России относительно новой ядерной доктрины США говорится: «Нас обвиняют в понижении порога использования ядерных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях». Однако это не имеет ничего общего с реальным положением дел». Там отмечается, что «в Москве глубоко разочарованы содержанием новой ядерной доктрины, которую США обнародовали 2 февраля», так как «документ характеризуется конфронтационным зарядом и антироссийской направленностью».
Критикой и осуждением обнародованный документ был также встречен в Иране и Китае. Нелицеприятно о нем высказался даже глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Он сказал: «Решение администрации США по новому тактическому ядерному оружию показывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Как и во времена «холодной войны», для нас в Европе это представляет особую угрозу». По его мнению, необходимы «новые инициативы по контролю и разоружению». Видимо, даже при большой любви к Штатам далеко не всем европейским политикам приятно осознавать, что в военном конфликте России и США с применением пусть даже не стратегического, а всего лишь тактического ядерного оружия их странам отведена роль мишеней.
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При этом Пентагон старается выглядеть белым и пушистым, обосновывая свою новую ядерную стратегию исключительно как вынужденную и ответную меру на агрессивные действия других стран: Ирана, КНДР, Китая и России.
В частности, США утверждают, что Тегеран «продолжает вкладывать средства в реализацию самой крупной программы разработки баллистических ракет на Ближнем Востоке и может в будущем угрожать» применением этих ракет с установленными на них ядерными боеголовками «в случае, если такие боезаряды будут им созданы». В американской ядерной доктрине говорится, что «разработка все более точных баллистических ракет предоставляет Ирану возможность угрожать войскам США, их союзникам и партнерам в регионе и за его пределами».
В Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве основной угрозы Вашингтону видится Пхеньян. «Ядерные провокации Северной Кореи угрожают миру в регионе и на всей планете, несмотря на единогласное осуждение со стороны ООН», — отмечается в документе. По данным США, КНДР на сегодня может иметь от 10 до 20 ядерных боеголовок, большинство из которых заряды мощностью от 10 до 20 килотонн.
Однако главную вину в своей доктрине Штаты возлагают все-таки на Китай и Россию. 2 февраля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя этот документ, обвинила Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия. «В то время пока мы сокращали наш ядерный арсенал, Россия и Китай двигались в обратном направлении», — заявила она.
И здесь хотелось бы пояснить: в данный момент между Россией и США действует Договор СНВ-3, по которому сокращение ядерных вооружений до установленного этим договором уровня должно быть выполнено к февралю 2018 года. Эти уровни — не более 700 развернутых стратегических ядерных носителей с засчитанными за ними 1550 боезарядами и в общей сложности не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных под ядерные вооружения.
Россия в настоящий момент по количеству развернутых носителей к цифре 700 пока даже не приблизилась, у нас их всего (на 5 февраля) 527 единиц. Потому и неудивительно, что мы, чтобы достичь договорного предела, должны увеличивать их количество в отличие от американцев, которым приходилось их уничтожать.
Правда, часто можно слышать, что у США сегодня ядерных боезарядов меньше, чем у России. Да. Но это смотря как считать.
Как заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, «свои ядерные средства США складируют, а Россия их длительное время уничтожала». Он напомнил, что у США есть ряд технологий «двойного применения», которые они теперь с успехом могут использовать для оснащения противоракет, развертываемых в позиционных районах ПРО в Польше и Румынии. «С одной стороны, — говорит парламентарий, — это противоракеты, а с другой — привезенные через два часа со складов, находящихся на некотором удалении, средства ядерного нападения».
Именно поэтому, считают российские военные эксперты, банального подсчета одних только ядерных зарядов и носителей мало. Здесь должен учитываться и ряд других аспектов. В частности, что США планируют делать в таких областях, как глобальная система ПРО, дальнобойная система высокоточного оружия в обычном неядерном снаряжении, или, допустим, как Трамп намерен рассматривать запрет развертывания в космосе ударного оружия. И здесь к позиции США возникает масса вопросов.
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Пожалуй, нет лишь вопроса в том, что новая ядерная стратегия США хоть и обоснована политически, но принята исключительно в интересах американского оружейного лобби. Бюджетные ассигнования, которые планируются под финансирование новой доктрины, исчисляются триллионами.
В документе прямо говорится, что никакого сокращения стратегических ядерных вооружений больше не планируется. Штаты также отказываются от сокращения арсеналов тактического ядерного оружия, а именно от всех тех договоренностей, которые были достигнуты в 90-е годы прошлого века. То есть фактически американцы возвращаются к производству и оснащению своих ядерных носителей крылатыми ракетами морского базирования в ядерном оснащении, продлевают сроки и модернизируют целый ряд ядерных авиабомб и начинают работу над программами новых современных боеголовок. В частности, это боеголовки малой мощности. А кстати, малой сегодня считается мощность около 20 килотонн — примерно столько американцы в свое время сбросили на Хиросиму.
Более того, если ранее, в частности при президентах Буше и Обаме, в Вашингтоне заявляли, что будут продвигать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, то на сей раз ничего подобного даже не заявляется. Декларирован лишь ни к чему не обязывающий призыв ко всем странам объявить мораторий на ядерные испытания, а также готовность переговоров по Договору СНВ. Хотя тут же оговаривается, что предпосылок к этому нет никаких.
В целом, по мнению экспертов, новая ядерная доктрина США — это большая американская иллюзия о возможности ограниченной ядерной войны с Россией где-нибудь на Ближнем Востоке, в крайнем случае — в Восточной Европе, когда дядюшка Сэм сможет управлять боевыми действиями издалека, спокойно отсиживаясь за океаном.
Военные аналитики считают, что Дональд Трамп, представляя свою новую ядерную стратегию в конгрессе, сильно ошибся, назвав ее «реалистичной и необходимой на фоне международных угроз». На самом деле куда более реалистичны представления тех политиков, которые считают, что ограниченной ядерной войны не бывает. Любой ядерный конфликт, пусть даже ограниченный вначале, остановить будет практически невозможно.
Ольга БОЖЬЕВА.
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