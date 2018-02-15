Что предполагает новая американская ядерная доктрина

В США обнародована новая ядерная доктрина — стратегия развития американских ядер­ных сил, которая подразуме­вает основательную модерни­зацию ядерной триады страны. По заявлению МИД России, эта доктрина, разработанная по по­ручению президента Трампа, носит явную антироссийскую на­правленность и раскручивает спираль очередной гонки атом­ных вооружений.

Трамп все же поддался искушению кар­динально изменить в этом вопросе стратегию своего предшественника Барака Обамы, ко­торый считал целью ядерной политики США достижение безъядерного мира и в январе 2017 года распорядился разработать новую ядерную доктрину США взамен той, что была утверждена в 2010 году.

И вот теперь, когда Пентагон представил новую ядерную доктрину, эксперты констати­руют, что этот документ снова ставит мир на грань ядерного противостояния и ведет его к ядерной гонке вооружений.

О чем именно говорится в новой амери­канской доктрине?

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В документе США выставляют себя миро­творцем, который «распространяет свои обя­зательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия более чем на 30 государств». В доктрине сказано: «Для защи­ты стран — членов НАТО у США есть стратеги­ческие ядерные силы, а также ядерное оружие передового базирования в Европе».

Этот факт даже не скрывается, хотя Россия постоянно заявляет, что размеще­ние тактического ядерного оружия США в европейских странах — а оно там находится на военных базах в Бельгии, Германии, Ни­дерландах, Италии и Турции — это прямое нарушение Договора о нераспространении ядерно­го оружия.

Кроме того, в доку­менте подчеркивается, что ядерное оружие — главный военный инструмент обеспе­чения безопасно­сти США, а потому он требует срочной модернизации. Это касается всей ядер­ной триады — атомных подлодок, стратегиче­ской авиации и межконти­нентальных баллистических ракет.

Более того, Пентагон готов соз­давать образцы новых маломощных ядерных бомб, которые могут использоваться для на­несения не стратегического, а тактического ядерного удара, то есть во время ограничен­ной войны. И Вашингтон не отрицает, что в случае необходимости готов на нанесение таких ядерных ударов, даже если против США будет применено не ядерное, а лишь обычное вооружение. Если даже это и не приведет к всемирной ядерной войне, то для любой из стран — участниц такого конфликта способно обернуться страшными последствиями.

Что при этом особенно настораживает ряд российских военных аналитиков, так это то, что новый американский документ имеет слишком размытые формулировки. Он, к при­меру, допускает ответное применение ядерно­го оружия даже в случае нападения противни­ка на элементы инфраструктуры государства, командные пункты, средства связи… Причем не только США, но также их союзников.

Для сравнения: ядерная доктрина Рос­сии допускает ответное применение ядерно­го оружия только в двух случаях. Во-первых, когда на нас либо наших союзников нападают с использованием оружия массового пораже­ния. И во-вторых, если нападение на нас про­исходит пусть даже с применением обычных средств поражения, но при этом под угрозу ставится само существование государства. Причем во втором варианте в отличие от аме­риканцев у нас ни о каких союзниках речи не идет.

Именно это положение нашей доктрины было извращено западными СМИ. Его стали трактовать так, что мы якобы готовы приме­нить ядерное оружие, чтобы остановить лю­бую эскалацию против нас путь даже с при­менением обычных вооружений, что является абсолютным враньем. Ничего подобного нет ни в одном официальном российском доку­менте. Но эта журналистская выдумка попала в официальный военный документ США в ка­честве чуть ли не главного обоснования воз­можности применения Пентагоном ядерного оружия.

Именно поэтому в заяв­лении МИД России отно­сительно новой ядерной доктрины США гово­рится: «Нас обвиняют в понижении порога использования ядер­ных вооружений и в неких «агрессивных стратегиях». Однако это не имеет ничего общего с реальным положением дел». Там отмечается, что «в Мо­скве глубоко разочаро­ваны содержанием новой ядерной доктрины, которую США обнародовали 2 февраля», так как «документ характеризуется конфронтаци­онным зарядом и антироссийской направлен­ностью».

Критикой и осуждением обнародован­ный документ был также встречен в Иране и Китае. Нелицеприятно о нем высказался даже глава МИД Германии Зигмар Габриэль. Он сказал: «Решение администрации США по новому тактическому ядерному оружию по­казывает, что спираль новой гонки атомных вооружений уже запущена. Как и во времена «холодной войны», для нас в Европе это пред­ставляет особую угрозу». По его мнению, не­обходимы «новые инициативы по контролю и разоружению». Видимо, даже при большой любви к Штатам далеко не всем европейским политикам приятно осознавать, что в воен­ном конфликте России и США с применением пусть даже не стратегического, а всего лишь тактического ядерного оружия их странам от­ведена роль мишеней.

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При этом Пентагон старается выглядеть белым и пушистым, обосновывая свою новую ядерную стратегию исключительно как вы­нужденную и ответную меру на агрессивные действия других стран: Ирана, КНДР, Китая и России.

В частности, США утверждают, что Теге­ран «продолжает вкладывать средства в реа­лизацию самой крупной программы разработ­ки баллистических ракет на Ближнем Востоке и может в будущем угрожать» применением этих ракет с установленными на них ядерны­ми боеголовками «в случае, если такие бое­заряды будут им созданы». В американской ядерной доктрине говорится, что «разработ­ка все более точных баллистических ракет предоставляет Ирану возможность угрожать войскам США, их союзникам и партнерам в регионе и за его пределами».

В Азиатско-Тихоокеанском регионе в ка­честве основной угрозы Вашингтону видится Пхеньян. «Ядерные провокации Северной Ко­реи угрожают миру в регионе и на всей плане­те, несмотря на единогласное осуждение со стороны ООН», — отмечается в документе. По данным США, КНДР на сегодня может иметь от 10 до 20 ядерных боеголовок, большинство из которых заряды мощностью от 10 до 20 ки­лотонн.

Однако главную вину в своей доктрине Штаты возлагают все-таки на Китай и Рос­сию. 2 февраля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя этот документ, обвинила Россию и Китай в наращивании арсеналов ядерного оружия. «В то время пока мы сокращали наш ядерный ар­сенал, Россия и Китай двигались в обратном направлении», — заявила она.

И здесь хотелось бы пояснить: в дан­ный момент между Россией и США действу­ет Договор СНВ-3, по которому сокращение ядерных вооружений до установленного этим договором уровня должно быть выполнено к февралю 2018 года. Эти уровни — не более 700 развернутых стратегических ядерных но­сителей с засчитанными за ними 1550 боеза­рядами и в общей сложности не более 800 раз­вернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок баллистических ра­кет подлодок и тяжелых бомбардировщиков, оснащенных под ядерные вооружения.

Россия в настоящий момент по коли­честву развернутых носителей к цифре 700 пока даже не приблизилась, у нас их всего (на 5 февраля) 527 единиц. Потому и неуди­вительно, что мы, чтобы достичь договорного предела, должны увеличивать их количество в отличие от американцев, которым приходи­лось их уничтожать.

Правда, часто можно слышать, что у США сегодня ядерных боезарядов меньше, чем у России. Да. Но это смотря как считать.

Как заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, «свои ядерные средства США складируют, а Россия их длительное время уничтожала». Он напомнил, что у США есть ряд технологий «двойного применения», которые они теперь с успехом могут использовать для оснащения противоракет, развертываемых в позицион­ных районах ПРО в Польше и Румынии. «С одной стороны, — говорит парламентарий, — это противоракеты, а с другой — привезенные через два часа со складов, находящихся на некотором удалении, средства ядерного на­падения».

Именно поэтому, считают российские во­енные эксперты, банального подсчета одних только ядерных зарядов и носителей мало. Здесь должен учитываться и ряд других аспек­тов. В частности, что США планируют делать в таких областях, как глобальная система ПРО, дальнобойная система высокоточного ору­жия в обычном неядерном снаряжении, или, допустим, как Трамп намерен рассматривать запрет развертывания в космосе ударного оружия. И здесь к позиции США возникает масса вопросов.

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Пожалуй, нет лишь вопроса в том, что но­вая ядерная стратегия США хоть и обоснова­на политически, но принята исключительно в интересах американского оружейного лобби. Бюджетные ассигнования, которые планиру­ются под финансирование новой доктрины, исчисляются триллионами.

В документе прямо говорится, что ни­какого сокращения стратегических ядерных вооружений больше не планируется. Штаты также отказываются от сокращения арсена­лов тактического ядерного оружия, а именно от всех тех договоренностей, которые были достигнуты в 90-е годы прошлого века. То есть фактически американцы возвращаются к производству и оснащению своих ядерных носителей крылатыми ракетами морского ба­зирования в ядерном оснащении, продлевают сроки и модернизируют целый ряд ядерных авиабомб и начинают работу над программа­ми новых современных боеголовок. В частно­сти, это боеголовки малой мощности. А кста­ти, малой сегодня считается мощность около 20 килотонн — примерно столько американцы в свое время сбросили на Хиросиму.

Более того, если ранее, в частности при президентах Буше и Обаме, в Вашингтоне за­являли, что будут продвигать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, то на сей раз ничего подобного даже не заяв­ляется. Декларирован лишь ни к чему не обя­зывающий призыв ко всем странам объявить мораторий на ядерные испытания, а также готовность переговоров по Договору СНВ. Хотя тут же оговаривается, что предпосылок к этому нет никаких.

В целом, по мнению экспертов, новая ядерная доктрина США — это большая аме­риканская иллюзия о возможности ограни­ченной ядерной войны с Россией где-нибудь на Ближнем Востоке, в крайнем случае — в Восточной Европе, когда дядюшка Сэм смо­жет управлять боевыми действиями издалека, спокойно отсиживаясь за океаном.

Военные аналитики считают, что До­нальд Трамп, представляя свою новую ядер­ную стратегию в конгрессе, сильно ошибся, назвав ее «реалистичной и необходимой на фоне международных угроз». На самом деле куда более реалистичны представления тех политиков, которые считают, что ограничен­ной ядерной войны не бывает. Любой ядерный конфликт, пусть даже ограниченный вначале, остановить будет практически невозможно.

Ольга БОЖЬЕВА.