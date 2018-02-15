Политформирование Усатого в борьбе с режимом идёт на неожиданные для оппонентов шаги.

Одним из них стало заявление бельцкого мэра о своей отставке.

Честное и последовательное решение – видимо, единственно возможное в ситуации, когда со всей очевидностью стало ясно, что действующая власть, используя любой предлог, не допустит проведения референдума о доверии мэру города.

«Должны закончить то, что начали»

Лидер НП убеждён, что лишь этот шаг позволит северной столице остаться свободным городом с прозрачной администрацией.

«С первых дней нового года людей в Бельцах запугивают, вынуждают не выходить на работу, брать отпуска за свой счёт, больничные – всё для того, чтобы мэрия перестала функционировать. В конце декабря нам создали абсолютно искусственную проблему с мусором. В Бельцах сейчас нужен руководитель на месте…

Поэтому со всей ответственностью заявляю о том, что на этой неделе подаю в отставку. Делаю это именно сейчас, чтобы в Бельцах прошли досрочные выборы 20 мая, когда ЦИК определил единый день голосования.

Разумеется, от «Нашей Партии» будет кандидат, поскольку мы не можем отказаться от своих обязательств перед бельчанами. Город остается с наполненным бюджетом, у нас есть сэкономленные средства еще прошлого года, в Бельцах больше не работают коррупционные схемы. Через Благотворительный фонд «Ренато Усатый» я потратил десятки миллионов леев собственных денег и не планирую эту поддержку сворачивать.

Я и мои коллеги считаем, что Бельцами должен управлять принципиальный и даже жёсткий человек. Это будет Николай Григоришин, который на прошлой неделе стал заместителем примара – за него голосовало большинство муниципального совета. Мы должны закончить то, что мы начали», – заявил Усатый.

Кроме того, лидер НП считает, что выборы в Бельцах наглядно продемонстрируют весь «арсенал» центральной власти Молдовы, который будет задействован и в преддверии парламентских выборов.

«Я хочу, чтобы через выборы, которые пройдут 20 мая, вся страна увидела, что нас ждёт на парламентских выборах. Мы увидим, кто будет разносить гречку, кто – сахар. Как будут строить в колонны паспортный стол, RED Nord, CET Nord, полицейских, которые проголосуют за того, кого надо, ещё и предоставят фотографию бюллетеня. Вы увидите опять мрачные тени Ботнаря, Цуцу и остальных с барсетками и с торбами в разных районах Бельц. Если люди верят мне, верят команде, будут верить ребятам, которые продолжат работать, то я не позволю плахотнюковским прокурорам, полицейским, особенно Госканцелярии вместе с Маху, решать судьбу Бельц. Поэтому я честно подаю в отставку», – утверждает Усатый.

Ещё одно дело на Влада Плахотнюка

Во вторник усилиями лидера «Нашей Партии» широкую огласку в Молдове получили сведения о том, что в середине нулевых румынское Управление по борьбе с оргпреступностью и терроризмом запрашивало юридической помощи у Министерства юстиции США по делу о контрабанде оружия и нефтепродуктов, отмывании денег и создании ОПГ. Главная «пикантность» заключается в том, что в этом запросе фигурирует имя молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка, ныне возглавляющего в республике правящую ДПМ…

Усатый выложил сканы документа на своей странице в Фейсбуке. И не преминул сопроводить всё это «авторским комментарием».

«Вчера в эфире ТВ-8 я рассказал о ещё одном уголовном деле в Румынии, которого боится Владимир Плахотнюк. Как и обещал, публикую документы. Речь об отмывании денег, захвате контроля над банком и сетью заправочных станций через подставные фирмы и о торговле оружием. Дело было открыто ещё в 2004 году, а в 2005 году Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом прокуратуры Румынии обратилось в Министерство юстиции США, изложив эти факты и высказав важное подозрение…

Как вы можете убедиться, Бухарест информирует США, что следствие располагает данными о причастности Владимира Плахотнюка к незаконной торговле оружием и указывает на связь фирмы Плахотнюка Program Invest SRL и авиационной компании Aerocom, подконтрольной осужденному в США Виктору Буту. Обращаюсь к официальным представителям Румынии и Соединенных Штатов Америки с предложением высказаться по поводу этих данных», – написал Усатый.

НП – часть движения сопротивления

В минувшее воскресенье «Наша Партия» повторно приняла участие в учредительном собрании гражданской инициативной группы по референдуму об аннулировании смешанной избирательной системы. По словам вице-председателя НП Елены Грицко, тот факт, что на учредительном собрании повторно собрались сотни людей, свидетельствует о существовании движения сопротивления против незаконных действий, которые предпринимает режим олигарха Владимира Плахотнюка.

«Я благодарю каждого из вас за то, что вы не остались равнодушны. Это даёт нам веру в то, что вместе мы можем уничтожить преступный режим. «Наша Партия» поддерживает инициативу гражданского общества о проведении законодательного референдума», – обратилась к залу Грицко.

Другой зампред «Нашей Партии», Дмитрий Чубашенко подчеркнул, что НП на собственном опыте испытала, что значит нечестные выборы.

«Эта власть боится референдумов как черт ладана, как вампиры дневного света. Они знают, что проиграют референдум о доверии Ренато Усатому, и поэтому они его блокируют. Они знают, что инициативная группа положит им на стол 400-500 тысяч подписей наших сограждан против смешанной системы», – заяви Чубашенко.

Он убеждён, что в условиях захваченных госинститутов у граждан страны остался один выход – сопротивление:

«Наша Партия», другие партии, НПО являются частью этого движения сопротивления, которое сохраняется в Молдове несмотря на беззакония, чинимые властями…».

НП требует ответа!

Во вторник «Наша Партия» обратилась с предварительным заявлением в Национальный банк Молдовы, указав в нем целый ряд вопросов, на которые потребовала ответа от руководства НБМ.

Среди вопросов, направленных на имя руководителя Центробанка Серджиу Чокли, фигурируют следующие:

По какой причине не были опубликованы результаты второй фазы доклада о расследовании банковской кражи, проведенном Kroll?

Существует или нет соглашение Kroll на опубликование второй фазы доклада о расследовании, в контексте сопроводительного письма, направленного на имя главы НБМ 20.12.17?

Были ли направлены на ваше имя или на имя других членов руководства НБМ просьбы в устной или письменной форме со стороны официальных лиц РМ или лидеров политических партий не публиковать доклад Kroll? Если да, то кто?

Какие были выявлены недостатки системы, и какие были предприняты меры для их устранения после изучения доклада?

Направил ли Kroll какую-либо информацию, полученную в ходе расследования, для органов прокуратуры. Если да, то когда эти материалы были направлены в прокуратуру.

Какие юридические и физические лица способствовали выводу средств из молдавской банковской системы, установленные Kroll?

«Наша Партия» указывает, что соответствующая информация представляет интерес для общества, поскольку решением правительства за кражу миллиарда предстоит расплачиваться гражданам Молдовы.

«ЕС нас слышит!»

Между тем, на прошлой неделе делегация НП побывала в Страсбурге с весьма плодотворным визитом, проинформировав евродепутатов о беспрецедентном кризисе, в котором пребывает молдавское общество.

По словам зампреда «Нашей Партии» Илиана Кашу, несмотря на то, что правительство Филипа называет себя проевропейским, а Плахотнюк намерен закрепить в Конституции РМ европейский курс, в Европарламенте режиму Плахотнюка не верят.

«Тут не верят в популизм и пропаганду. Тут верят в конкретные действия, а в Кишиневе режим Плахотнюка делает все, что угодно, только не реформы. Напротив, евродепутаты констатируют, что ситуация в сфере демократии, прав человека, правового государства, местной автономии – становится все хуже», – заявил Кашу.

«Евродепутаты шокированы террором, который происходит в отношении советников и примара Бельц Ренато Усатого. Они поняли, что в Молдове нет ни демократии, ни правового государства, ни юстиции», – утверждает вице-председатель НП Елена Грицко.

Делегация провела встречу с вице-председателем Европарламента Димитрисом Пападимулисом. По итогам встречи депутат заверил, что уведомит Европейскую комиссию о серьезных проблемах в сфере прав человека, демократии и правового государства в Молдове.

Итогом этого визита станет то, что о систематическом нарушении прав человека и принципах правового государства будут проинформированы Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также Комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

«Мы добились своего. Евродепутаты услышали и поддерживают нас в том, что касается прекращения террора и политических преследований, фальсификации уголовных дел», – рассказала Елена Грицко.

Подлая логика

Вчера стала известна реакция руководства «Нашей Партии» на законодательную инициативу ДПМ о введении в стране «сертификатов о неподкупности».

«Сертификат о неподкупности» – новая дубина режима Плахотнюка против политических оппонентов. Эта поправка призвана дополнить проголосованные 20 июля изменения в Кодекс о выборах («смешанная система»). Сертификат о неподкупности является неотъемлемой частью досье, которое должны представить в ЦИК кандидаты в депутаты парламента, баллотирующиеся как по партийным спискам, так и в одномандатных округах.

Данные новшества, очевидно, заточены против одного-единственного потенциального кандидата в депутаты парламента – председателя «Нашей Партии» Ренато Усатого. Из-за угрозы ареста по сфабрикованным уголовным делам с последующей физической ликвидацией в пенитенциарном учреждении Усатый не может подвергать себя риску, связанному с приездом в Молдову. Это означает, что он не сможет лично явиться в офис Национального органа по неподкупности за сертификатом, а не получив такой сертификат, не сможет подать документы в ЦИК на регистрацию в качестве кандидата. Фактически, Усатый лишается права избирать и быть избранным, гарантированного 38-й статьей Конституции Республики Молдова.

Подлая «логика» законодателей от правящей коалиции не просто антиконституционная, незаконная, но и откровенно маразматическая: вы имеете право быть избранным, но мы вас к выборам не допустим…», – заявил вице-председатель НП Дмитрий Чубашенко.

Дмитрий ГАМАЮНОВ.