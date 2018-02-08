Молдова идет в Европу семимильными шагами…

Перед запуском серии пле­нарных заседаний парла­ментской весенне-летней сессии законодательный орган и правительство во вторник провели совмест­ное собрание. Присутство­вали только свои, из пра­вящей коалиции. Поэтому два часа беседы прошли спокойно и без каких-либо сюрпризов.

Подобного рода посиделки – недавнее нововведение. Еще несколько лет назад перед оче­редной сессией представители парламентских фракций высту­пали с центральной трибуны, рас­сказывали о планах на ближайшие полгода, приглашались и пред­ставители правительства. Речи народных избранников бурно об­суждались, комментировались. Возможно, такого рода дебаты идут вразрез с «идеологией ста­бильности» правящей коалиции. Хотя, если использовать лексику Дмитрия Дьякова, такие предпо­ложения многих журналистов – не что иное как «спекуляции» и «по­пулизм».

Совместное заседание было похоже на встречу старших това­рищей (главы парламентских ко­миссий) и младших (министры). Члены правительства по очереди читали доклады с планшетов и за­готовленных бумаг. Депутаты да­вали рекомендации и по-отечески журили исполнительную власть. В основном говорили о реализации плана Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Со слов той и дру­гой сторон, Молдова идет по пути в Европу семимильными шагами. А вот по данным центра Expert-Grup, опубликованным неделей ранее, из программы реформ на второе полугодие 2017 года, вы­полнено 28 пунктов из 51, причем 10 со значительными недоработ­ками.

Что интересно, правящая ко­алиция категорически отрицает свою родственную связь с Альян­сом «За европейскую интеграцию I, II, III». Тому подтверждение – обсуждение деятельности Мини­стерства образования, культуры и исследований. «Тогда были очень плохие министры с точки зрения управления и профессионально­го потенциала», – заметил пред­седатель парламента Андриан Канду. Его поддержал премьер, заявив, что в те времена даже в школьные учебники пробирались непростительные ошибки. На со­вместном заседании было выска­зано предложение – подготовить новый Кодекс об образовании. Также собравшиеся решили пой­ти по пути коммунистов и даже их переплюнуть: Канду поставил задачу – подготовить и принять Закон о государственном бюд­жете на 2019 год к концу весенне-летней сессии. Напомним, что в Альянсе с этим всегда тянули до последнего, а при Воронине ра­бота начиналась весной и закан­чивалась обычно к октябрю.

Если отбросить характерную для таких встреч риторику, то интерес представляет рассказ Канду о том, как в Конституцию будет вноситься разработанное демократами положение о без­альтернативности курса на евро­интеграцию. Игорь Додон загодя объявил: этот документ он никогда не промульгирует. «Скорее всего, законопроект будет рассмотрен и принят в парламенте в июне или в июле. Если действующий пре­зидент дважды его отвергнет, у нас есть «резервный президент» (премьер-министр или спикер), который одобрит инициативу, но пока преждевременно обсуждать данный вопрос, ведь парламент еще не приступил к процедуре рассмотрения инициативы», – по­яснил Канду.

Такого рода подход к зако­нотворчеству заимствован пра­вящей коалицией, скорее всего, из области спорта. Там при необ­ходимости можно выпустить на поле запасного футболиста или баскетболиста. Нововведением стоит похвастать перед между­народными партнерами и даже предложить им внедрить ноу-хау у себя. Представляете, как все в мире упростится! Дональд Трамп не согласится с каким-либо ре­шением Конгресса, его на пять минут заменит Майк Пенс, все подпишет, а потом вновь пере­даст полномочия президенту. На эту тему можно долго и плодот­ворно фантазировать.

Александр ЧУДАК.