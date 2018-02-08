По пути коммунистов
Молдова идет в Европу семимильными шагами…
Перед запуском серии пленарных заседаний парламентской весенне-летней сессии законодательный орган и правительство во вторник провели совместное собрание. Присутствовали только свои, из правящей коалиции. Поэтому два часа беседы прошли спокойно и без каких-либо сюрпризов.
Подобного рода посиделки – недавнее нововведение. Еще несколько лет назад перед очередной сессией представители парламентских фракций выступали с центральной трибуны, рассказывали о планах на ближайшие полгода, приглашались и представители правительства. Речи народных избранников бурно обсуждались, комментировались. Возможно, такого рода дебаты идут вразрез с «идеологией стабильности» правящей коалиции. Хотя, если использовать лексику Дмитрия Дьякова, такие предположения многих журналистов – не что иное как «спекуляции» и «популизм».
Совместное заседание было похоже на встречу старших товарищей (главы парламентских комиссий) и младших (министры). Члены правительства по очереди читали доклады с планшетов и заготовленных бумаг. Депутаты давали рекомендации и по-отечески журили исполнительную власть. В основном говорили о реализации плана Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Со слов той и другой сторон, Молдова идет по пути в Европу семимильными шагами. А вот по данным центра Expert-Grup, опубликованным неделей ранее, из программы реформ на второе полугодие 2017 года, выполнено 28 пунктов из 51, причем 10 со значительными недоработками.
Что интересно, правящая коалиция категорически отрицает свою родственную связь с Альянсом «За европейскую интеграцию I, II, III». Тому подтверждение – обсуждение деятельности Министерства образования, культуры и исследований. «Тогда были очень плохие министры с точки зрения управления и профессионального потенциала», – заметил председатель парламента Андриан Канду. Его поддержал премьер, заявив, что в те времена даже в школьные учебники пробирались непростительные ошибки. На совместном заседании было высказано предложение – подготовить новый Кодекс об образовании. Также собравшиеся решили пойти по пути коммунистов и даже их переплюнуть: Канду поставил задачу – подготовить и принять Закон о государственном бюджете на 2019 год к концу весенне-летней сессии. Напомним, что в Альянсе с этим всегда тянули до последнего, а при Воронине работа начиналась весной и заканчивалась обычно к октябрю.
Если отбросить характерную для таких встреч риторику, то интерес представляет рассказ Канду о том, как в Конституцию будет вноситься разработанное демократами положение о безальтернативности курса на евроинтеграцию. Игорь Додон загодя объявил: этот документ он никогда не промульгирует. «Скорее всего, законопроект будет рассмотрен и принят в парламенте в июне или в июле. Если действующий президент дважды его отвергнет, у нас есть «резервный президент» (премьер-министр или спикер), который одобрит инициативу, но пока преждевременно обсуждать данный вопрос, ведь парламент еще не приступил к процедуре рассмотрения инициативы», – пояснил Канду.
Такого рода подход к законотворчеству заимствован правящей коалицией, скорее всего, из области спорта. Там при необходимости можно выпустить на поле запасного футболиста или баскетболиста. Нововведением стоит похвастать перед международными партнерами и даже предложить им внедрить ноу-хау у себя. Представляете, как все в мире упростится! Дональд Трамп не согласится с каким-либо решением Конгресса, его на пять минут заменит Майк Пенс, все подпишет, а потом вновь передаст полномочия президенту. На эту тему можно долго и плодотворно фантазировать.
Александр ЧУДАК.
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