Молдавская и румынская армии намерены создать совместный батальон

В понедельник министры обороны Румынии и Ре­спублики Молдова Михай Фифор и Еуджен Стурза провели в Кишиневе пресс-конференцию. Они расска­зали журналистам о том, как совместно работают два ведомства, между ко­торыми еще в 2012-м году было подписано соглаше­ние о сотрудничестве в во­енной сфере.

Вполне возможно, в ближай­шее время будет создан совмест­ный батальон, который может быть задействован в чрезвычай­ных ситуациях. Михай Фифор заявил, что у его страны есть уже опыт формирования таких под­разделений совместно с Венгри­ей. Министр обороны Румынии приветствовал развивающееся по восходящей сотрудничество Кишинева с НАТО. «Это доказы­вает то, что ваша страна вовле­чена в стабилизацию ситуации в регионе. Поддерживаем активное включение Молдовы в действия, проводимые на уровне Альянса, особенно путем внедрения паке­та по развитию обороноспособ­ности», – заявил Фифор.

Стурза со своей стороны уже традиционно благодарил за под­держку, а также просил и дальше содействовать молдавской сто­роне. «Мы говорили о том, как Ру­мыния могла бы помочь укрепить потенциал Национальной армии. Затронули темы, касающиеся со­трудничества в области военного образования и участия молдав­ских военных в операциях ЕС по управлению кризисами, совмест­но или при поддержке Румынии. Это намерение требует тщатель­ной подготовки», – делился пла­нами на будущее Стурза. Вот так новость! Оказывается, новоиспе­ченный в обход Конституции РМ министр обороны намерен уча­ствовать в «управлении кризиса­ми» за пределами своей страны, когда у нас самих один сплошной кризис последние лет девять.

Кстати, Михай Фифор, как и его молдавский коллега, не професси­ональный военный, и даже в армии не служил. А ведь, чтобы стать, к примеру, сантехником, надо обла­дать набором хотя бы каких-то про­фессиональных навыков. Впрочем, европейская традиция последних десятилетий – ставить во главе во­оруженных сил не людей в погонах, а чистой воды политиков. Как итог – армия, пожирающая огромные ресурсы, может в определенный момент превратиться в инструмент политического давления.

Александр ЧУДАК.