Будем «управлять кризисами»
Молдавская и румынская армии намерены создать совместный батальон
В понедельник министры обороны Румынии и Республики Молдова Михай Фифор и Еуджен Стурза провели в Кишиневе пресс-конференцию. Они рассказали журналистам о том, как совместно работают два ведомства, между которыми еще в 2012-м году было подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере.
Вполне возможно, в ближайшее время будет создан совместный батальон, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях. Михай Фифор заявил, что у его страны есть уже опыт формирования таких подразделений совместно с Венгрией. Министр обороны Румынии приветствовал развивающееся по восходящей сотрудничество Кишинева с НАТО. «Это доказывает то, что ваша страна вовлечена в стабилизацию ситуации в регионе. Поддерживаем активное включение Молдовы в действия, проводимые на уровне Альянса, особенно путем внедрения пакета по развитию обороноспособности», – заявил Фифор.
Стурза со своей стороны уже традиционно благодарил за поддержку, а также просил и дальше содействовать молдавской стороне. «Мы говорили о том, как Румыния могла бы помочь укрепить потенциал Национальной армии. Затронули темы, касающиеся сотрудничества в области военного образования и участия молдавских военных в операциях ЕС по управлению кризисами, совместно или при поддержке Румынии. Это намерение требует тщательной подготовки», – делился планами на будущее Стурза. Вот так новость! Оказывается, новоиспеченный в обход Конституции РМ министр обороны намерен участвовать в «управлении кризисами» за пределами своей страны, когда у нас самих один сплошной кризис последние лет девять.
Кстати, Михай Фифор, как и его молдавский коллега, не профессиональный военный, и даже в армии не служил. А ведь, чтобы стать, к примеру, сантехником, надо обладать набором хотя бы каких-то профессиональных навыков. Впрочем, европейская традиция последних десятилетий – ставить во главе вооруженных сил не людей в погонах, а чистой воды политиков. Как итог – армия, пожирающая огромные ресурсы, может в определенный момент превратиться в инструмент политического давления.
Александр ЧУДАК.
...Написать коммент