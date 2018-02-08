Киев против термина «спорная территория»

Украинское посольство в Молдове направило в Координацион­ный совет по телевидению и радио заявление. В документе указы­вается, что средства массовой информации не должны называть Крым «российским» или «спорной территорией».

В обращении, в частности, говорится: «Украина рассчитыва­ет на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права». Таким образом, Киев по сути хотел бы цензурировать молдавские средства массовой информа­ции.

Ранее «патриотично» настроенные журналисты обвинили фирму Nike в том, что она поддерживает сепаратистов на востоке страны. Выразилось это в том, что на футболках популярного бренда спор­тивной одежды появилась надпись LDNR. В Киеве такой аббревиа­турой обозначают мятежные Луганскую и Донецкую области. А вот дизайнеры Nike, возможно, даже не знавшие о существовании про­блем Украины, утверждают, что просто сократили слово «Londoner», означающее «лондонец». Такие футболки получат участники Лон­донского марафона. И вряд ли их всех можно будет считать прово­дниками политики Кремля.

Евгений ГОЛЬША