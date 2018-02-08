Четверг, 8 февраля 2018, 04:34

МК В Кишиневе

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Нас учат «правильно» говорить

08 февраля
01:37 2018
Версия для печати Поделиться

Киев против термина «спорная территория»

Украинское посольство в Молдове направило в Координацион­ный совет по телевидению и радио заявление. В документе указы­вается, что средства массовой информации не должны называть Крым «российским» или «спорной территорией».

В обращении, в частности, говорится: «Украина рассчитыва­ет на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права». Таким образом, Киев по сути хотел бы цензурировать молдавские средства массовой информа­ции.

Ранее «патриотично» настроенные журналисты обвинили фирму Nike в том, что она поддерживает сепаратистов на востоке страны. Выразилось это в том, что на футболках популярного бренда спор­тивной одежды появилась надпись LDNR. В Киеве такой аббревиа­турой обозначают мятежные Луганскую и Донецкую области. А вот дизайнеры Nike, возможно, даже не знавшие о существовании про­блем Украины, утверждают, что просто сократили слово «Londoner», означающее «лондонец». Такие футболки получат участники Лон­донского марафона. И вряд ли их всех можно будет считать прово­дниками политики Кремля.

Евгений ГОЛЬША

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Роман

Роман

0 комментариев

Наверх страницы Напиши коммент
Пока комментариев нет!

...

Написать коммент

Написать коммент

Наверх страницы

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,570,00%
EUR20,330,00%
GBP23,000,00%
UAH0,610,00%
RON4,370,00%
RUB0,290,00%

Курс валют в MDL на 08.02.2018

Календарь — архив

Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд