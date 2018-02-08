Нас учат «правильно» говорить
Киев против термина «спорная территория»
Украинское посольство в Молдове направило в Координационный совет по телевидению и радио заявление. В документе указывается, что средства массовой информации не должны называть Крым «российским» или «спорной территорией».
В обращении, в частности, говорится: «Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права». Таким образом, Киев по сути хотел бы цензурировать молдавские средства массовой информации.
Ранее «патриотично» настроенные журналисты обвинили фирму Nike в том, что она поддерживает сепаратистов на востоке страны. Выразилось это в том, что на футболках популярного бренда спортивной одежды появилась надпись LDNR. В Киеве такой аббревиатурой обозначают мятежные Луганскую и Донецкую области. А вот дизайнеры Nike, возможно, даже не знавшие о существовании проблем Украины, утверждают, что просто сократили слово «Londoner», означающее «лондонец». Такие футболки получат участники Лондонского марафона. И вряд ли их всех можно будет считать проводниками политики Кремля.
Евгений ГОЛЬША
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