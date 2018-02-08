Зинаида Гречаный представила Программу деятельности фракции ПСРМ на весенне-летней сессии 2018 года

Председатель парламентской фракции ПСРМ, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный, а также депутаты Влад Батрын­ча, Владимир Головатюк и Вла­димир Односталко представили в минувший вторник, 6 февраля, основные приоритеты фракции ПСРМ на весенне-летней сессии 2018 года:

Зинаида Гречаный рассказала об основных законодательных инициати­вах, разработанных депутатами фракции ПСРМ. Проекты будут зарегистрированы в парламенте.

Приоритеты в области политики:

Замена учебной дисциплины Исто­рия румын на Историю Молдовы; Запрет унионистских собраний и демонстраций, целью которых является подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республи­ки Молдова. Продвижение Декларации о посто­янном нейтралитете Республики Молдо­ва и принятие пакета законов, вытекаю­щих из настоящей Декларации. Продвижение Резолюции ПАСЕ о языках национальных меньшинств и принятие пакета законов, вытекающих из этой Резолюции. Мониторинг деятельности членов правительства Филипа и выдвижение упрощенных вотумов недоверия. В об­щей сложности фракция ПСРМ разра­ботала и зарегистрировала 16 простых вотумов недоверия в парламенте, из которых четыре в 2017 году, – в итоге ни один из этих четырех министров больше не находится в этой должности.

Приоритеты в области социальной поддержки населения:

Индексация пенсий два раза в год на 20% до достижения минимального прожиточного уровня: 1 апреля и 1 октя­бря. Работающие пенсионеры должны быть освобождены от социальных вы­плат. Обеспечение условий для тру­доустройства людей с ограниченными возможностями, все государственные учреждения должны быть оборудова­ны пандусами. Приоритет в области закупок товаров и услуг должен быть у предприятий, в которых работают люди с ограниченными возможностя­ми. Увеличение пособий по инвалид­ности на 20%, изменение процедуры установления и пересмотра степени не­трудоспособности с целью предотвра­щения злоупотреблений со стороны го­сударственных органов. Установление моратория на закры­тие школ в Республике Молдова, обеспе­чение деятельности школ с преподава­нием на других языках, включая учебные материалы, книги и т. д. Установление моратория на ликви­дацию медицинских учреждений в Респу­блике Молдова. Пересмотр и снижение цен на медицинские услуги, предостав­ляемые государственными учреждения­ми здравоохранения, и цен на лекарства в аптеках. Ввести понятие семейного капита­ла, порядок его установления и выдачи. Предлагается также, чтобы мамы с 5 и более детьми имели право на пенсию (не ниже средней по стране) при достижении 54 лет, при минимальном трудовом стаже 15 лет. Восстановить местные фонды со­циальной поддержки населения. Увеличение размера выплаты единовременного пособия молодым специалистам. Выработка комплексно­го подхода поддержки молодых семей и специалистов. Освобождение молодых специалистов от уплаты подоходного на­лога в течение трех лет после окончания вуза.

Приоритеты в области экономики:

Заслушать Национальный банк Молдовы по отчету Kroll-2 и о мерах, принятых Антикоррупционным центром и Генеральной прокуратурой для возврата украденного миллиарда из банковской системы. Заслушать НАРЭ по вопросу уве­личения тарифов на природный газ для населения. Защита местного рынка и произво­дителей. Поддержка реального сектора, внедрение эффективной мотивационной налоговой политики:

— восстановление 0% ставки подо­ходного налога для юридических лиц и физических лиц (предпринимателей) при условии, что этот доход реинвестируется в развитие собственного производства.

— установление ставки подоходного налога в три ступени, соответственно: 7%, 17% и 25% – вместо нынешних двух – 7% и 18%.

Включение в список предприятий особой важности для государства, не подлежащих приватизации: SA “Tutun CTC”, SA “Barza Albă”, SA “Aroma”, SA “Rețele Electrice de Distribuție Nord”, SA “Rețele Electrice de Distribuție Nord-Vest”, SA “Centrala Electrică de Termoficare Nord”, SA “Calea Ferată”, “Air Moldova”, “Aeroportul Internațional Chișinău”, SA “Moldtelecom” и другие. Продлить сроки деятельности на основании предпринимательского па­тента до 31 декабря 2022 года.

Приоритеты в области права