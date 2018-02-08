Приоритеты партии социалистов
Зинаида Гречаный представила Программу деятельности фракции ПСРМ на весенне-летней сессии 2018 года
Председатель парламентской фракции ПСРМ, председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный, а также депутаты Влад Батрынча, Владимир Головатюк и Владимир Односталко представили в минувший вторник, 6 февраля, основные приоритеты фракции ПСРМ на весенне-летней сессии 2018 года:
Зинаида Гречаный рассказала об основных законодательных инициативах, разработанных депутатами фракции ПСРМ. Проекты будут зарегистрированы в парламенте.
Приоритеты в области политики:
- Замена учебной дисциплины История румын на Историю Молдовы;
- Запрет унионистских собраний и демонстраций, целью которых является подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова.
- Продвижение Декларации о постоянном нейтралитете Республики Молдова и принятие пакета законов, вытекающих из настоящей Декларации.
- Продвижение Резолюции ПАСЕ о языках национальных меньшинств и принятие пакета законов, вытекающих из этой Резолюции.
- Мониторинг деятельности членов правительства Филипа и выдвижение упрощенных вотумов недоверия. В общей сложности фракция ПСРМ разработала и зарегистрировала 16 простых вотумов недоверия в парламенте, из которых четыре в 2017 году, – в итоге ни один из этих четырех министров больше не находится в этой должности.
Приоритеты в области социальной поддержки населения:
- Индексация пенсий два раза в год на 20% до достижения минимального прожиточного уровня: 1 апреля и 1 октября. Работающие пенсионеры должны быть освобождены от социальных выплат.
- Обеспечение условий для трудоустройства людей с ограниченными возможностями, все государственные учреждения должны быть оборудованы пандусами. Приоритет в области закупок товаров и услуг должен быть у предприятий, в которых работают люди с ограниченными возможностями.
- Увеличение пособий по инвалидности на 20%, изменение процедуры установления и пересмотра степени нетрудоспособности с целью предотвращения злоупотреблений со стороны государственных органов.
- Установление моратория на закрытие школ в Республике Молдова, обеспечение деятельности школ с преподаванием на других языках, включая учебные материалы, книги и т. д.
- Установление моратория на ликвидацию медицинских учреждений в Республике Молдова. Пересмотр и снижение цен на медицинские услуги, предоставляемые государственными учреждениями здравоохранения, и цен на лекарства в аптеках.
- Ввести понятие семейного капитала, порядок его установления и выдачи. Предлагается также, чтобы мамы с 5 и более детьми имели право на пенсию (не ниже средней по стране) при достижении 54 лет, при минимальном трудовом стаже 15 лет.
- Восстановить местные фонды социальной поддержки населения.
- Увеличение размера выплаты единовременного пособия молодым специалистам. Выработка комплексного подхода поддержки молодых семей и специалистов. Освобождение молодых специалистов от уплаты подоходного налога в течение трех лет после окончания вуза.
Приоритеты в области экономики:
- Заслушать Национальный банк Молдовы по отчету Kroll-2 и о мерах, принятых Антикоррупционным центром и Генеральной прокуратурой для возврата украденного миллиарда из банковской системы.
- Заслушать НАРЭ по вопросу увеличения тарифов на природный газ для населения.
- Защита местного рынка и производителей. Поддержка реального сектора, внедрение эффективной мотивационной налоговой политики:
— восстановление 0% ставки подоходного налога для юридических лиц и физических лиц (предпринимателей) при условии, что этот доход реинвестируется в развитие собственного производства.
— установление ставки подоходного налога в три ступени, соответственно: 7%, 17% и 25% – вместо нынешних двух – 7% и 18%.
- Включение в список предприятий особой важности для государства, не подлежащих приватизации: SA “Tutun CTC”, SA “Barza Albă”, SA “Aroma”, SA “Rețele Electrice de Distribuție Nord”, SA “Rețele Electrice de Distribuție Nord-Vest”, SA “Centrala Electrică de Termoficare Nord”, SA “Calea Ferată”, “Air Moldova”, “Aeroportul Internațional Chișinău”, SA “Moldtelecom” и другие.
- Продлить сроки деятельности на основании предпринимательского патента до 31 декабря 2022 года.
Приоритеты в области права
- Фракция предложит внести поправки в Уголовный кодекс и ввести ответственность для должностных лиц за фальсификацию выборов в контексте проведения парламентских выборов в 2018 году.
- Ответственность правительства за непредставление в срок закона о бюджете на год.
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