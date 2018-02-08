Патриотизм, доказанный делом
Менее чем за сутки декларации в поддержку государственности приняли в 53 молдавских селах
Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что «все, кто хотел проверить, какими государственниками и патриотами могут быть молдаване, теперь могут ознакомиться с результатами».
– Меньше чем за сутки большинство советников из более чем 50 примэрий подписали декларации в поддержку государственности и против объединения с Румынией. С каждым днем их численность будет расти, и в ближайшее время сотни населенных пунктах выступят с такими заявлениями. У Молдовы есть достоинство, у Молдовы есть будущее! – подчеркнул Игорь Додон. Президент также добавил, что идеологи «унири» добились прямо противоположного желаемому результата: вместо объединения с Румынией они получат патриотизм во имя Молдовы. – За исключением нескольких заблудших и проплаченных местных избранников остальные граждане выступают категорически против любых унионистских деклараций или действий. Унионизм – это не только антиконституционное и уголовно наказуемое явление. Унионизм олицетворяет национальное унижение и предательство Родины. Сожалею, что некоторые стали жертвами этой идеологической язвы. Поздравляю истинных патриотов молдавского государства. Знаю, что вас много, что вы составляете подавляющее большинство. Вы – гаранты дальнейшего существования Республики Молдова. Будем достойны памяти Штефана чел Маре, – подытожил глава государства. Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.
Напомним, что текущая неделя началась с того, что ряд населенных пунктов Молдовы уже осудили акции унионистов. Речь, в частности, идет о селах Алексеевка, Голянь и коммуне Братушень Единецкого района, селах Мэркэуць, Котюжень, Берлинцы, Белявинцы Бричанского района, а также о самом городе Бричаны, селах Вэлчинец и Унгурь Окницкого района и самом городе Окница, селе Котул Морий Хынчештского района, коммуне Дойна и селе Хулубоайя Кагульского района, коммуны Биличений Ной Сынжерейского района. Также к декларации присоединились советы городов Сорока и Атаки.
Следует отметить, что данные документы были приняты голосами большинства советников вышеуказанных пунктов. Поддержали эти декларации и их примары.
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