Менее чем за сутки декларации в поддержку государственности приняли в 53 молдавских селах

Об этом на своей странице в соцсети сообщил прези­дент Игорь Додон. Глава государства отметил, что «все, кто хотел проверить, какими государственниками и патриотами могут быть молдаване, теперь могут озна­комиться с результатами».

– Меньше чем за сутки большинство советников из более чем 50 примэрий подписали декларации в поддержку го­сударственности и против объединения с Румынией. С каждым днем их числен­ность будет расти, и в ближайшее вре­мя сотни населенных пунктах выступят с такими заявлениями. У Молдовы есть достоинство, у Молдовы есть будущее! – подчеркнул Игорь Додон. Президент также добавил, что идеологи «унири» добились прямо противоположного же­лаемому результата: вместо объедине­ния с Румынией они получат патриотизм во имя Молдовы. – За исключением не­скольких заблудших и проплаченных местных избранников остальные граж­дане выступают категорически против любых унионистских деклараций или действий. Унионизм – это не только антиконституционное и уголовно нака­зуемое явление. Унионизм олицетворя­ет национальное унижение и предатель­ство Родины. Сожалею, что некоторые стали жертвами этой идеологической язвы. Поздравляю истинных патриотов молдавского государства. Знаю, что вас много, что вы составляете подавляющее большинство. Вы – гаранты дальнейше­го существования Республики Молдова. Будем достойны памяти Штефана чел Маре, – подытожил глава государства. Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.

Напомним, что текущая неделя на­чалась с того, что ряд населенных пун­ктов Молдовы уже осудили акции унио­нистов. Речь, в частности, идет о селах Алексеевка, Голянь и коммуне Брату­шень Единецкого района, селах Мэркэ­уць, Котюжень, Берлинцы, Белявинцы Бричанского района, а также о самом городе Бричаны, селах Вэлчинец и Ун­гурь Окницкого района и самом городе Окница, селе Котул Морий Хынчештско­го района, коммуне Дойна и селе Хулу­боайя Кагульского района, коммуны Биличений Ной Сынжерейского района. Также к декларации присоединились советы городов Сорока и Атаки.

Следует отметить, что данные до­кументы были приняты голосами боль­шинства советников вышеуказанных пунктов. Поддержали эти декларации и их примары.