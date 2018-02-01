Как в России начисляются выплаты уходящим на заслуженный отдых

Российские власти стараются не забывать об интересах своего пожилого электората: с 1 января пообещали проиндексировать пенсии на 3,7%. Правда, в де­нежном эквиваленте такая при­бавка составит лишь 500 руб. В результате средняя пенсия чуть превысит 14 тыс. руб. И дело не только в том, что на такую сумму в месяц можно разве что выжи­вать. Наши пожилые соотече­ственники не всегда понимают, как вообще формируется их пенсия. В этом вопросе фантазия российского правительства про­является во всей красе.

Пенсионный ребус

В настоящее время существует две груп­пы пенсий: страховые, которые получают бо­лее 40 млн россиян, и по государственному обеспечению — ее получателей насчи­тывается порядка 4 млн человек.

Самый распространенный вид страховой пенсии — по старости. Ее получают более 36 млн человек. С 2015 года она формируется в индивидуаль­ных пенсионных коэффициентах, или, как говорят в обиходе, в пенсионных баллах. Причем, как отмечают в Пенсионном фон­де России (ПФР), все сформированные до 2015 года права без уменьшения пересчи­таны в баллы и тоже учитываются при рас­чете пенсии.

Назначается страховая пенсия по старо сти мужчинам по достижении 60 лет, а жен­щинам — 55. Однако возраст не единствен­ное условие для выплат. Необходимо нако­пить определенный трудовой стаж. Причем с каждым годом этот порог увеличивается. У тех, кто обращается за назначением пенсии в 2018 году, стаж должен быть не менее 9 лет, а с 2024 года — не менее 15 лет.

Еще одно условие — наличие минималь­ной суммы пенсионных баллов. С 2025 года каждый гражданин, претендующий на пен­сию, должен будет «предъявить» не менее 30 баллов. Как пояснили «МК» в ПФР, «количе­ство баллов зависит от страховых взносов, которые ваш работодатель платит за вас в Пенсионный фонд, и длительности страхово­го стажа». Причем узнать, сколько баллов вы можете заработать за год, очень просто — на главной странице сайта ПФР. Вводите свою ежемесячную зарплату (естественно, легаль­ную) до вычета НДФЛ и получаете количество баллов, которое вы с этой зарплатой можете заработать за год. Чем выше зарплата и длин­нее стаж, тем больше баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год в 2018-м, — 8,7, а с 2021-го будет 10.

Фокус, придуманный в свое время чи­новниками, заключается в том, что у каждого балла есть своя цена, которая также меняет­ся из года в год. Фактически эта стоимость зависит от возможностей правительства по обеспечению пенсионной системы в тот или иной год. При выходе человека на пенсию все заработанные им баллы умножаются на стоимость одного балла в году назначения пенсии. К полученной сумме прибавляется так называемая фиксированная выплата, ко­торая также изменяется из года в год. Это и будет размером вашей страховой пенсии по старости.

К примеру, гражданин выходит на пенсию в этом году и накопил 120 пенсионных баллов. Умножаем 120 на 81,49 руб. (стоимость бал­ла в 2018 году) и к полученному прибавляем 4982,9 руб. (размер фиксированной выплаты в 2018 году). В итоге получаем 14 762 руб. — ежемесячный размер пенсии нашего вымыш­ленного героя.

Впрочем, у россиян есть возможность увеличить пенсию. Для этого необходимо от­ложить время выхода на нее. Если отсрочить выход на заслуженный отдых хотя бы на год, размер выплат будет выше за счет премиаль­ных коэффициентов.

Важно также отметить, что страховая пенсия по старости формируется не только за счет страховых периодов — тех, когда че­ловек официально работает и за него платят­ся страховые взносы, но и за счет нестрахо­вых периодов — когда он не работает, но его пенсионные права все равно формируются. К таким периодам относятся, например, от­пуск по уходу за ребенком до 1,5 года, над­лежащим образом оформленный уход за инвалидами и пожилыми людьми, служба в армии по призыву. Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются в стаж и за них даются пенсионные баллы.

Но у экспертов некоторые пункты в фор­мировании пенсии по старости вызывают вопросы. В частности, что делать человеку, если, например, у него не хватает до заяв­ленного минимального пенсионного стажа полгода? «Работал человек, работал, полу­чал белую зарплату, велись отчисления на протяжении восьми с половиной лет, после чего он хочет выйти на пенсию по достижении пенсионного возраста. А ему на это отвечают, что права он такого не имеет. Верните тогда при отказе в начислении пенсии по старости ему все отчисления, которые были сделаны в Пенсионный фонд. Хоть какая-то справедли­вая компенсация, иначе похоже на обычное надувательство и обдираловку людей», — го­ворит директор Института актуальной эко­номики Никита Исаев.

Не случайно в последнее время то и дело всплывает скандальная тема отказов в назна­чении страховой пенсии по старости. Как по­ясняют в ПФР, отказы были и будут всегда, ведь для назначения любого вида пенсии в России (а их только по линии ПФР 15) долж­ны быть соблюдены определенные условия. Если они не соблюдены — пенсия не назнача­ется, а люди, естественно, недовольны.

Между тем, как утверждают в ПФР, сейчас средний стаж граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии, — 35 лет. То есть даже при низкой зарплате за этот срок можно заработать количество баллов, превы­шающее минимально необходимое.

Как правило, проблемы возникают у россиян, которые не работают официально. «Ежегодно ПФР назначает 1,8–1,9 млн страхо­вых пенсий по старости. От этого количества отказ из-за недобора пенсионных баллов или стажа составляет порядка 1,2%, из них из-за недостатка пенсионных баллов — всего 0,4% (8,3 тыс. человек на всю страну)», — отмечают в ПФР.

Однако не стоит преуменьшать масшта­бов проблемы, предупреждает Исаев: по его словам, миллионы людей попросту не обращаются за пенсиями по старости, видя всю сложность и запутанность системы ее начисления. «Начисление пенсии самой не­защищенной части населения — старикам — выглядит не как прозрачная система соци­альной защиты и заботы, а, к сожалению, как очередная финансовая пирамида. Здесь не то что о справедливости — о целесообразно­сти порой говорить не приходится», — счита­ет эксперт.

Накопить на достойную старость

Россиянам ничего не остается другого, как уже сейчас начать заботиться о своей за­начке на старость. Прежде всего стоит взять в привычку откладывать по 5% от своих до­ходов в валюту. В частности, специалист департамента аналитики компании «Ана­литика Онлайн» Николай Котов рекомен­дует отдавать предпочтение швейцарскому франку. «Его курс наименее изменчивый, процентные ставки в этой стране более ста­бильны, недаром швейцарский франк назы­вают валютой-убежищем», — рекомендует эксперт.

Вторым способом сохранить и приу­множить свои сбережения Котов называ­ет инвестиции в акции наиболее крупных корпораций. «Дополнительной гарантией надежности выступает тот факт, что акцио­нером некоторых крупнейших компаний является государство, а оно не станет вкла­дывать деньги непонятно во что», — продол­жает аналитик.

Еще один вариант увеличить свой ка­питал — завести индивидуальный инве­стиционный счет (ИИС) при крупном банке. «Купите 10-летние или 15-летние государ­ственные облигации на этот инвестицион­ный счет, доходность там от 7,5% годовых и выше. Плюс гарантии Минфина по облигаци­ям такие же, как и в Агентстве страхования вкладов», — рекомендует шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.

По словам директора аналитического департамента «Альфа-Форекс» Андрея Диргина, у ИСС много преимуществ. В частности, счет имеет очень широкие воз­можности по вложению. Кроме того, для пользователя предусмотрены налоговые льготы — возвращается 13% от суммы вложений. В числе плюсов также не­возможность изъятия средств кем-то посторонним. Сделать это имеют право только сам человек или его наследники.

Впрочем, есть и ограничения. «На счет нельзя класть более 1 миллиона руб. в год, получить более 52 тыс. руб. с вложенной суммы в виде налогового вычета (если есть налогооблагаемая база), а продержать там деньги нужно хотя бы три налоговых перио­да (1 год — с 1 января по 31 декабря). Иначе можно потерять право на налоговую льготу. Радует, что доходы по самому счету остают­ся в любом случае, и основной вопрос со­стоит в том, куда вкладываться», — поясняет Диргин.

Правда, как показывает практика, ря­довые россияне все же к такого рода ин­вестициям относятся настороженно и по старинке хранят кровно заработанные на банковских депозитах. Впрочем, даже если вы прибегнете к такому проверенному и консервативному способу накопить деньги, эксперты советуют пользоваться нескольки­ми простыми правилами. «Если вы человек небедный, то средства на депозитах стоит разбить на суммы по 1,4 млн руб. Таким об­разом вы застрахуете свои накопления в случае банкротства кредитной организации: именно на такую сумму идет стопроцентный возврат вклада. В целом депозиты — самый консервативный способ приумножать сбе­режения, но и самый спокойный, который дает доходность в 6–7%», — поясняет пер­вый вице-президент «Опоры России» Па­вел Сигал.

При этом эксперт рекомендует рос­сиянам диверсифицировать свои средства. «30% сбережений можно вложить в инвести­ции на финансовом рынке, потому что став­ки по депозитам сейчас имеют тенденцию на понижение из-за высоких цен на нефть и низкой инфляции. Если не произойдет каких-то внешних шоков, то нас будет ожи­дать дальнейшее снижение ставки рефи­нансирования. А это означает, что следом за ней вниз пойдут ставки по банковским вкладам» — предупреждает Сигал.

В то же время тем, кто в надежде ско­пить на старость выходит на финансовый рынок, эксперт советует умерить аппетиты и трезво оценить риски. «Люди, которые гонятся за большой доходностью, должны обладать железными нервами, достаточ­но вспомнить лихорадку цифровых валют. Многомесячный рост в начале прошлой не­дели превратился в обвал, и люди потеряли до 50% вложенных в биткоины средств», — подчеркивает Сигал.

Поэтому, как отмечает Петр Пушкарев, в настоящее время лучшая инвестиция — это дети. «В их здоровье, развитие, навыки, об­разование нужно вкладывать средства. Что­бы дети в будущем хорошо зарабатывали и смогли помогать родителям материально, когда те превратятся в пенсионеров», — уверен эксперт.

Ирина БАДМАЕВА.