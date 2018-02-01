ВЫСШИЙ БАЛЛ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА
Как в России начисляются выплаты уходящим на заслуженный отдых
Российские власти стараются не забывать об интересах своего пожилого электората: с 1 января пообещали проиндексировать пенсии на 3,7%. Правда, в денежном эквиваленте такая прибавка составит лишь 500 руб. В результате средняя пенсия чуть превысит 14 тыс. руб. И дело не только в том, что на такую сумму в месяц можно разве что выживать. Наши пожилые соотечественники не всегда понимают, как вообще формируется их пенсия. В этом вопросе фантазия российского правительства проявляется во всей красе.
Пенсионный ребус
В настоящее время существует две группы пенсий: страховые, которые получают более 40 млн россиян, и по государственному обеспечению — ее получателей насчитывается порядка 4 млн человек.
Самый распространенный вид страховой пенсии — по старости. Ее получают более 36 млн человек. С 2015 года она формируется в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или, как говорят в обиходе, в пенсионных баллах. Причем, как отмечают в Пенсионном фонде России (ПФР), все сформированные до 2015 года права без уменьшения пересчитаны в баллы и тоже учитываются при расчете пенсии.
Назначается страховая пенсия по старо сти мужчинам по достижении 60 лет, а женщинам — 55. Однако возраст не единственное условие для выплат. Необходимо накопить определенный трудовой стаж. Причем с каждым годом этот порог увеличивается. У тех, кто обращается за назначением пенсии в 2018 году, стаж должен быть не менее 9 лет, а с 2024 года — не менее 15 лет.
Еще одно условие — наличие минимальной суммы пенсионных баллов. С 2025 года каждый гражданин, претендующий на пенсию, должен будет «предъявить» не менее 30 баллов. Как пояснили «МК» в ПФР, «количество баллов зависит от страховых взносов, которые ваш работодатель платит за вас в Пенсионный фонд, и длительности страхового стажа». Причем узнать, сколько баллов вы можете заработать за год, очень просто — на главной странице сайта ПФР. Вводите свою ежемесячную зарплату (естественно, легальную) до вычета НДФЛ и получаете количество баллов, которое вы с этой зарплатой можете заработать за год. Чем выше зарплата и длиннее стаж, тем больше баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать за год в 2018-м, — 8,7, а с 2021-го будет 10.
Фокус, придуманный в свое время чиновниками, заключается в том, что у каждого балла есть своя цена, которая также меняется из года в год. Фактически эта стоимость зависит от возможностей правительства по обеспечению пенсионной системы в тот или иной год. При выходе человека на пенсию все заработанные им баллы умножаются на стоимость одного балла в году назначения пенсии. К полученной сумме прибавляется так называемая фиксированная выплата, которая также изменяется из года в год. Это и будет размером вашей страховой пенсии по старости.
К примеру, гражданин выходит на пенсию в этом году и накопил 120 пенсионных баллов. Умножаем 120 на 81,49 руб. (стоимость балла в 2018 году) и к полученному прибавляем 4982,9 руб. (размер фиксированной выплаты в 2018 году). В итоге получаем 14 762 руб. — ежемесячный размер пенсии нашего вымышленного героя.
Впрочем, у россиян есть возможность увеличить пенсию. Для этого необходимо отложить время выхода на нее. Если отсрочить выход на заслуженный отдых хотя бы на год, размер выплат будет выше за счет премиальных коэффициентов.
Важно также отметить, что страховая пенсия по старости формируется не только за счет страховых периодов — тех, когда человек официально работает и за него платятся страховые взносы, но и за счет нестраховых периодов — когда он не работает, но его пенсионные права все равно формируются. К таким периодам относятся, например, отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, надлежащим образом оформленный уход за инвалидами и пожилыми людьми, служба в армии по призыву. Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются в стаж и за них даются пенсионные баллы.
Но у экспертов некоторые пункты в формировании пенсии по старости вызывают вопросы. В частности, что делать человеку, если, например, у него не хватает до заявленного минимального пенсионного стажа полгода? «Работал человек, работал, получал белую зарплату, велись отчисления на протяжении восьми с половиной лет, после чего он хочет выйти на пенсию по достижении пенсионного возраста. А ему на это отвечают, что права он такого не имеет. Верните тогда при отказе в начислении пенсии по старости ему все отчисления, которые были сделаны в Пенсионный фонд. Хоть какая-то справедливая компенсация, иначе похоже на обычное надувательство и обдираловку людей», — говорит директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
Не случайно в последнее время то и дело всплывает скандальная тема отказов в назначении страховой пенсии по старости. Как поясняют в ПФР, отказы были и будут всегда, ведь для назначения любого вида пенсии в России (а их только по линии ПФР 15) должны быть соблюдены определенные условия. Если они не соблюдены — пенсия не назначается, а люди, естественно, недовольны.
Между тем, как утверждают в ПФР, сейчас средний стаж граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии, — 35 лет. То есть даже при низкой зарплате за этот срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое.
Как правило, проблемы возникают у россиян, которые не работают официально. «Ежегодно ПФР назначает 1,8–1,9 млн страховых пенсий по старости. От этого количества отказ из-за недобора пенсионных баллов или стажа составляет порядка 1,2%, из них из-за недостатка пенсионных баллов — всего 0,4% (8,3 тыс. человек на всю страну)», — отмечают в ПФР.
Однако не стоит преуменьшать масштабов проблемы, предупреждает Исаев: по его словам, миллионы людей попросту не обращаются за пенсиями по старости, видя всю сложность и запутанность системы ее начисления. «Начисление пенсии самой незащищенной части населения — старикам — выглядит не как прозрачная система социальной защиты и заботы, а, к сожалению, как очередная финансовая пирамида. Здесь не то что о справедливости — о целесообразности порой говорить не приходится», — считает эксперт.
Накопить на достойную старость
Россиянам ничего не остается другого, как уже сейчас начать заботиться о своей заначке на старость. Прежде всего стоит взять в привычку откладывать по 5% от своих доходов в валюту. В частности, специалист департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Николай Котов рекомендует отдавать предпочтение швейцарскому франку. «Его курс наименее изменчивый, процентные ставки в этой стране более стабильны, недаром швейцарский франк называют валютой-убежищем», — рекомендует эксперт.
Вторым способом сохранить и приумножить свои сбережения Котов называет инвестиции в акции наиболее крупных корпораций. «Дополнительной гарантией надежности выступает тот факт, что акционером некоторых крупнейших компаний является государство, а оно не станет вкладывать деньги непонятно во что», — продолжает аналитик.
Еще один вариант увеличить свой капитал — завести индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) при крупном банке. «Купите 10-летние или 15-летние государственные облигации на этот инвестиционный счет, доходность там от 7,5% годовых и выше. Плюс гарантии Минфина по облигациям такие же, как и в Агентстве страхования вкладов», — рекомендует шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев.
По словам директора аналитического департамента «Альфа-Форекс» Андрея Диргина, у ИСС много преимуществ. В частности, счет имеет очень широкие возможности по вложению. Кроме того, для пользователя предусмотрены налоговые льготы — возвращается 13% от суммы вложений. В числе плюсов также невозможность изъятия средств кем-то посторонним. Сделать это имеют право только сам человек или его наследники.
Впрочем, есть и ограничения. «На счет нельзя класть более 1 миллиона руб. в год, получить более 52 тыс. руб. с вложенной суммы в виде налогового вычета (если есть налогооблагаемая база), а продержать там деньги нужно хотя бы три налоговых периода (1 год — с 1 января по 31 декабря). Иначе можно потерять право на налоговую льготу. Радует, что доходы по самому счету остаются в любом случае, и основной вопрос состоит в том, куда вкладываться», — поясняет Диргин.
Правда, как показывает практика, рядовые россияне все же к такого рода инвестициям относятся настороженно и по старинке хранят кровно заработанные на банковских депозитах. Впрочем, даже если вы прибегнете к такому проверенному и консервативному способу накопить деньги, эксперты советуют пользоваться несколькими простыми правилами. «Если вы человек небедный, то средства на депозитах стоит разбить на суммы по 1,4 млн руб. Таким образом вы застрахуете свои накопления в случае банкротства кредитной организации: именно на такую сумму идет стопроцентный возврат вклада. В целом депозиты — самый консервативный способ приумножать сбережения, но и самый спокойный, который дает доходность в 6–7%», — поясняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
При этом эксперт рекомендует россиянам диверсифицировать свои средства. «30% сбережений можно вложить в инвестиции на финансовом рынке, потому что ставки по депозитам сейчас имеют тенденцию на понижение из-за высоких цен на нефть и низкой инфляции. Если не произойдет каких-то внешних шоков, то нас будет ожидать дальнейшее снижение ставки рефинансирования. А это означает, что следом за ней вниз пойдут ставки по банковским вкладам» — предупреждает Сигал.
В то же время тем, кто в надежде скопить на старость выходит на финансовый рынок, эксперт советует умерить аппетиты и трезво оценить риски. «Люди, которые гонятся за большой доходностью, должны обладать железными нервами, достаточно вспомнить лихорадку цифровых валют. Многомесячный рост в начале прошлой недели превратился в обвал, и люди потеряли до 50% вложенных в биткоины средств», — подчеркивает Сигал.
Поэтому, как отмечает Петр Пушкарев, в настоящее время лучшая инвестиция — это дети. «В их здоровье, развитие, навыки, образование нужно вкладывать средства. Чтобы дети в будущем хорошо зарабатывали и смогли помогать родителям материально, когда те превратятся в пенсионеров», — уверен эксперт.
Ирина БАДМАЕВА.
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