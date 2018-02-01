Игорь Додон : «Дружить с Россией не означает воевать с Европой»
Глава государства дал эксклюзивное интервью телеканалу RTVI
Впонедельник на этой неделе Игорь Додон встретился со съемочной группой телеканала RTVI. Эксклюзивное интервью состоялось в Москве, потому что неделей раньше журналистам не разрешили въехать в Молдову со стандартной формулировкой: «Не смогли объяснить цель своего прибытия». Хотя на руках у корреспондента и оператора были документы о согласовании интервью с администрацией президента. Тогда Игорь Додон пообещал, что встреча состоится в ближайшее время, и слово свое сдержал.
Об узурпации власти
— Только за первый месяц этого года в Молдове инициируют выход из СНГ, требуют от России компенсации за пребывание здесь российских войск, не пускают журналистов, в том числе и нашу съемочную группу. Что случилось?
— 2018 год – предвыборный. Правящее большинство, прежде всего ДПМ, практически не пользуется поддержкой населения. По всем опросам – не больше 6-7%. Чтобы собрать хоть какой-то электорат, они, учитывая, что на данном этапе имеет место конфронтация между Россией и Западом, пытаются попасть в эту струю. Это не даст никакого результата, так как все опросы показывают: более 65% населения Молдовы настроены на дружбу с Россией. Год назад я говорил, что победа на президентских выборах очень важна, но это промежуточная победа. У президента по конституции меньше полномочий, чем у парламента. Мне изначально было ясно, что общий язык мы с парламентом не найдем. Я сразу заявил, что не буду идти на поводу у правящего большинства. И то, с чем не был согласен, я не подписывал, даже под угрозой отстранения от власти.
— Что такое отстранение означает на практике?
— Это бандитские методы узурпации власти. Парламентское большинство шло в течение нынешнего года на махинации с Конституционным судом. Даже те, кто поддерживал эту власть, смотрят на все с недоумением. Что делать в этой ситуации? Выводить народ на улицы? Устраивать революцию в канун выборов, на которых пропрезидентская Партия социалистов имеет все шансы получить как минимум 50%, смысла нет.
О государственных переворотах
— А при каких условиях Вы поймете, что пришло время вывести людей на улицы?
— Если парламентские большинство пойдет на дестабилизацию на приднестровском направлении, попытается изменить название государственного языка в конституции, снять президента с должности не путем референдума, а через какие-то манипуляции, тогда народ выйдет на улицы, и я буду рядом с ним. Люди имеют право протестовать мирно, демократическим путем, чтобы повлиять на правящее большинство, и я думаю, это произойдет.
— Как Вы оцениваете евромайдан? Это с Вашей точки зрения государственный переворот или торжество народной воли?
— В разных странах разные ситуации. В Молдове мы тоже через это проходили. В апреле 2009 года, когда Партия коммунистов получила большинство в парламенте, у нас была попытка государственного переворота, после чего состоялись досрочные выборы. Тогдашнее руководство ПКРМ решило сделать шаг назад, пойти на уступки протестующим и проиграло выборы.
О двойных стандартах
— Почему Вы, зная, что Вас могут отстранить от власти, все же не подписали документы о назначении министров и о запрете российской пропаганды?
— В первом случае многие кандидаты в министры были замешаны в краже миллиарда из банковской системы. А закон о так называемой российской пропаганде – это вообще нонсенс, потому что во всех странах Евросоюза свободно показывают российские новостные программы.
— Но молдавские политики заявляют, что многие новости на российских каналах носят односторонний, пропагандистский характер. Почему Вы не считаете, что это информационная война?
— Нельзя исходить из двойных стандартов. Обвиняют российские новостные каналы, но в то же время в Молдове открыто действует ряд румынских каналов, специально созданных для продвижения идеи присоединения к Румынии и уничтожения молдавской государственности. Есть и каналы других стран. Моя позиция: не надо ничего ограничивать. Пусть телезритель сам разберется. Поэтому я и вернул этот закон в парламент. А когда за него проголосовали вторично, я, понимая чем это грозит, вновь отказался. После того, как было принято решение приостановить полномочия президента для подписания нескольких указов, рейтинг президента и поддерживающей его Партии социалистов вырос сразу на несколько процентов
О новой конституции
— Если Вы выиграете парламентские выборы, будете добиваться изменения конституции, расширения президентских полномочий и денонсации соглашения с ЕС?
— Есть два сценария. Первый – социалисты получают парламентское большинство, и тогда президент, правительство и парламент работают слаженно, второй – маловероятный, но сбрасывать со счетов такую возможность нельзя – социалисты не берут парламентское большинство. Тогда президент должен выйти с предложением создать широкую коалицию, не геополитическую, как было до сих пор. Поскольку по смешанной избирательной системе появится много независимых депутатов, думаю, они согласятся создать парламентское большинство с социалистами. Уже собрано более 800 тыс. подписей за переход к президентской форме правления. Конечно, это не касается полномочий нынешнего президента, а возможно только после следующих президентских выборов. Мы работаем над проектом новой конституции, в которой будет предусмотрена либо президентская, либо смешанная форма правления, чтобы сбалансировать власть в Молдове. Но эта конституция должна стать результатом реинтеграции страны. В новом объединенном государстве будет совсем другой принцип функционирования государственных институтов. Что касается денонсации Соглашения с ЕС, – любая денонсация должна быть результатом референдума. Нельзя принимать решения на уровне парламента.
О дружбе с Россией
— Почему Вы выбрали Россию, а не Запад? Как быть с интересами проевропейски настроенных граждан Молдовы?
— Дружить с Россией не означает воевать с Европой. Самая большая ошибка нынешнего парламентского большинства, которое пытается представить себя проевропейским, — антироссийская позиция. То, что я настроен на стратегическое партнерство с Россией, не означает, что я против Европейского союза, США и других стран. Маленькие страны обречены иметь хорошие отношения и с Западом и с Востоком. Других вариантов нет. С запада у нас Румыния – член НАТО и ЕС, с востока – Украина, у которой непростые отношения с Россией. Поэтому смотреть в какую-то одну сторону мы не можем. Если задать вопрос: хотите ли вы стратегического партнерства с Россией при сохранении безвизового режима и дружеских отношений с ЕС, я уверен, что 80% населения проголосует за это.
Об объединении страны
— Вы думаете, это получится?
— У маленьких стран, таких, как Молдова, получится. Вот в Гагаузии на референдуме 97% высказались за присоединение к Таможенному союзу. Север страны – 70% за ЕврАзЭС. Движение только в Европу ведет к расколу страны. На это никогда не пойдет и Приднестровье. А без партнерства с Россией мы никогда не объединим страну и не решим приднестровскую проблему, экономические и социальные проблемы, с которыми сталкивается страна. И мне кажется, что и наши геополитические партнеры осознали, что нельзя ставить условия: или – или. Когда страна оказывается перед таким жестким геополитическим выбором, мы видим, что происходит.
О московских кураторах
— В 2006 году в Приднестровье 97% населения проголосовали на референдуме за присоединение к России. В случае повторного референдума, на каких условиях Вы готовы были бы отдать Приднестровье России?
— Нет таких условий. Я очень рад, что официальная позиция и России, и западных партнеров едина – целостность молдавского государства. Приднестровье – часть Молдовы. Мы обречены быть вместе. На каких условиях и как это сделать? Мы разработали свое видение и готовы его обсуждать. Ждем, когда будут готовы и наши партнеры из Приднестровья.
— Есть какой-то куратор в Москве, с кем Вы советуетесь?
— Мой куратор – молдавский народ. Когда парламентское большинство пытается на нас давить, мы советуемся с народом.
О предательстве
— Понятно, что без финансовой поддержки России Приднестровье существовать не может. Поэтому многие считают, что Россия таким образом поддерживает замороженный конфликт в Приднестровье, и обвиняют Вас в политическом предательстве национальных интересов.
— Без России приднестровскую проблему не решить. В то же время нужно понимать, что решение ее должно быть историей дипломатического успеха для всех участников формата 5+2 – и ОБСЕ, и ЕС, и США. И мне кажется, что потребность в такой истории успеха назрела у всех. Где в регионе возможно найти решение острого вопроса? На Украине – едва ли. А в Молдове можно. Все зависит в первую очередь от результатов парламентских выборов. Если внутри страны будет выработан консенсус по данному вопросу, нам удастся убедить и Запад, и Россию, что конфликт близок к разрешению. Уверен, что большинство жителей Приднестровья – а они тоже граждане Молдовы – хотят, чтобы мы эту проблему поскорее решили.
О Владимире Путине
— Год назад Вы назвали президента Путина своим идеалом в политике. За это время как изменилось Ваше отношение?
— Мое мнение не изменилось. Я бы очень хотел, чтобы Молдове тоже так повезло, чтобы во главе страны стоял человек, который смог бы вернуть людям уверенность в завтрашнем дне и гордость за свою страну. Я уверен, что сегодня граждане России гордятся ею больше, чем в конце 90-х гг. К сожалению, за последние 26 лет Молдова потеряла 30% своих граждан. Люди уезжают массово, потому что не видят будущего в своей стране, а я хочу, чтобы мои соотечественники гордились тем, что живут в Молдове. Если мне удастся так повернуть ситуацию, буду считать это успехом.
— Кто сейчас Ваш идеал в политике?
— Считаю, что Владимир Путин очень много сделал и для своей страны, и для региона, и для мира в целом.
О коррупции
— Ваши проевропейсике оппоненты говорят, что Европа даст Молдове подлинную демократию, а Россия воспринимает Молдову как часть плана для сохранения влияния на постсоветском пространстве.
— Последние восемь с лишним лет Запад нам все дает и дает демократию и свободу слова. Но те же западные послы признают, что ситуация заметно ухудшилась за эти годы – коррупция растет, уровень жизни падает, из банковской системы украли миллиард долларов – почти половину валютных резервов государства.
О Дональде Трампе
— Вы пришли к власти практически в одно время с Дональдом Трампом. Есть ли у вас какие-то общие черты?
— У меня есть очень большой плюс по сравнению с ним: за моими плечами сильная пропрезидентская партия с высоким рейтингом. Господин Трамп этим, скорее всего, похвастать не может. А вот некоторые его последние внутриполитические шаги – в частности, налоговая реформа – очень важны, и это повысит его популярность и политические шансы на будущее.
О будущем Молдовы
— Ваш прогноз: как при существующем двоевластии будут развиваться события в Молдове – по российскому сценарию 1993 года или по украинскому 2014-го?
— В девяти из десяти случаев те, кто приходит к власти через погромы, так же уходят. В Молдове нынешняя власть пришла через попытку государственного переворота 2009 года. Надеюсь, наша страна окажется единственным случаем, когда все удастся решить демократическим путем.
Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.
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