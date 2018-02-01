Большинство граждан Молдовы выступают за президентскую форму правления

Об этом свидетельствуют результаты социологическо­го опроса, который был проведен Ассоциацией социо­логов и демографов РМ в январе 2018.

Президентской республике – ДА!

Согласно опросу, парламентскую республику поддержи­вают 26,5%, президентскую – 50,2%, за полупрезидентскую форму правления выступают 6,9% граждан Молдовы.

Напомним, Партия социалистов намерена собрать к началу февраля не менее 1 миллиона подписей граждан за переход к президентской республике. Впоследствии этот пункт будет вклю­чен в партийную программу формирования, с которой ПСРМ пой­дет на парламентские выборы.

Более 50% избирателей Молдовы – сторонники ПСРМ

За Партию социалистов на предстоящих парламентских выборах хотят голосовать 50,4% от числа определившихся с выбором граждан. Согласно итогам опроса, на втором месте с двойным отрывом от ПСРМ расположилась бы партия «Дей­ствие и солидарность» (24,1%), а на третьем с пятикратным отрывом – Демократическая партия (10,6%). Остальные пар­тии не преодолели бы избирательный порог.

Кроме этого, Партия социалистов лидирует в рейтинге доверия граждан. О своем высоком доверии к ПСРМ заявили 48,7% опрошенных. По этому показателю социалисты также многократно превосходят своих ближайших конкурентов.

Президент Молдовы — безоговорочный лидер

На протяжении более чем года с момента вступления в должность Игорь Додон продолжает уверенно занимать пер­вую строчку рейтинга политиков, которым граждане нашей страны доверяют больше всего.

Согласно данным опроса, 52,9% опрошенных заявили, что больше всего доверяют президенту страны. На втором месте с большим отрывом Майя Санду – 19,3%. На третьем – Павел Филип с 4,5%, что почти в 12 раз меньше, чем показатель до­верия президенту. Исследование проводилось Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в период со 2 по 18 января 2018 года. В нем приняли участие 1783 респондента из 91 на­селенного пункта страны. Погрешность составляет +/-2,4%.