В 2017 году Благотворительный фонд первой леди помог 75 тысячам граждан

Представители Благотворительного фонда первой леди Галины Додон «Din Suflet» подвели итоги своей деятельно­сти в прошлом году, а также озвучили приоритеты в наступившем году.

По словам члена Совета фонда Риты Маноле, в 2017 году в адрес организации поступили десятки тысяч обращений от населения. По­мощь получили около 75 тысяч нуждающихся граждан через различ­ные проекты, запущенные и реализованные фондом. В их числе – про­ект по оказанию помощи детским садам нашей страны.

«Речь о реабилитации дошкольных учреждений: текущем ремонте, оснащении необходимой мебелью и техникой и многом другом. В про­шлом году мы инициировали оказание помощи 200 детским садам. Ра­боты закончены в большинстве из них», – рассказала Маноле.

Также в прошлом году Благотворительный фонд первой леди «Din Suflet» инициировал проект по продвижению здорового образа жизни. Он предусматривает строительство спортивных комплексов по всей стране, преимущественно в сельской местности.

«Каждый спортивный комплекс включает в себя футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, волейбол, теннис, снаряды для занятий гимнастикой и фитнесом, детские площадки и места отдыха для взрос­лых. Работы были начаты в 10 самых крупных селах», – подчеркнула Рита Маноле, добавив, что работы в рамках данного проекта проводятся со­вместно с Национальной кампанией «Люблю Молдову».

Член Совета также напомнила, что фонд помог подготовиться к учебному году более чем 8000 детей из социально уязвимых, многодет­ных и неполных семей, подарив им рюкзаки с необходимыми принад­лежностями. Помощь была оказана также пожилым людям, талантливой молодежи, многодетным семьям, гражданам с проблемами здоровья. В наступившем году Благотворительный фонд первой леди «Din Suflet» продолжит проект по оказанию помощи детским садам. Планируется оказать помощь более чем 500 дошкольным учреждениям страны.

Также будет продолжена программа по продвижению здорового образа жизни. В течение года планируется строительство еще 100 спортивных комплексов по всей стране. Будут реализованы и дру­гие проекты. Так, в этом году намерены раздать 10 тысяч рюкзаков со школьными принадлежностями, а помощь пожилым людям будет выдана дважды в год. Будут приобретены кохлеарные импланты для нуждающихся детей. Фонд будет поддерживать и молодые таланты, прославляющие нашу страну за рубежом.