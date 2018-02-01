Университеты отпустили студентов до весны из-за цен на тепло

Украина «считает раны» после новогодних праздников — пока гуляли, доллар подорожал почти на гривну. «Доллар 28,8, смотрю на курс и отмечаю, как с каждым днем уменьшается моя зарплата!» — буднично сообщил мне киевский товарищ, проез­жая мимо табло очередного об­менника. Я автоматически отме­чаю для себя, что зарабатывает он в гривнах, поэтому смотрит сразу на верхние цифры — по­купки доллара. В Киеве, чтобы чувствовать себя относительно стабильно, нужно зарабатывать не в национальной валюте.

Жизнь что в Киеве, что в украинской части Донбасса сейчас заставляет доволь­но скрупулезно считать деньги. Какая эта жизнь? Тут все зависит от точки, с которой смотришь. Если смотреть из Москвы — на Украине просто рай! Прекрасное полтавское соленое сало может стоить на рынке в райо­не 100 (200 рублей) гривен за килограмм, чашка отличного кофе от 12 до 15 гривен, проезд в метро — 5 гривен, на скоростном трамвае — 4. Курс рубля сейчас удобный для подсчета: за 10 рублей дают в среднем 5 гри­вен, украинские цены в гривне можно просто умножать на два.

В том же Киеве очень развита уличная торговля, раз в неделю в каждом районе большие продуктовые ярмарки, на которые съезжаются продавцы из сел пары-тройки близлежащих областей. «Я покупаю все толь­ко «без химии» на таких ярмарках, — расска­зывает мне хозяйка Тамара, живущая в киев­ском районе Шулявка. — Здесь свинина по 110 гривен, говядина 130, молоко в районе 19 гривен за литр, творог 38–40 гривен за ки­лограмм, отборная картошка — 8–10 гривен. Очень удобно и вкусно!»

А если смотреть из Донецка, то Украина — местами очень страшная страна, в которой цена на коммунальные услуги для населения в 6 раз дороже, чем в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Доходы же населения совсем неболь­шие. При нынешних пенсиях «коммуналку» не потянуть. Украинские пенсии после нача­ла в октябре большой пенсионной реформы увеличились в среднем на 25–30%, но при этом они все равно небольшие. Минималь­ные пенсии начинаются примерно с 1400 гривен. Моя мама с 53 годами стажа полу­чает 3800 гривен, и это считается очень при­личной суммой, у папы, бывшего инженера, пенсия 3200.

Стоит сказать, что заработные платы мо­лодых успешных украинцев, не получающих субсидии на оплату газа и «коммуналки», не сильно велики. Средняя заработная плата в стране в районе 8 тыс. гривен. Беглый опрос показал, что зарплата учителя начинается с 4 тыс. гривен, журналиста в Киеве — с 7 ты­сяч, квалифицированный врач получает чуть меньше. «Я работаю на полторы ставки, по­лучаю за оперативную активность, выслугу, высшую категорию и ночные дежурства, — рассказал мне знакомый врач-травматолог одной из городских больниц Мариуполя. — Мой месячный доход колеблется от 6,7 до 7 тысяч гривен. За эти деньги все силы отдаешь!».

В Киеве заработные платы у населе­ния чуть побольше, но 8–9 тысяч гривен в месяц считаются обычным доходом на че­ловека. Заработная плата в 12 тысяч — уже «хорошая». Если вспомнить о студентах, то стипендии в украинских университетах получают далеко не все. «Есть стипендии академические и социальные, — пояснил мне студент одного из вузов Запорожья. — Академические 1200 гривен получают те, кто хорошо учится и попал в рейтинг лучших 33% студентов курса, остальные имеют шанс только на социальную стипендию — 1 тыс. гривен. В этом случае они должны учиться на «бюджете», относиться к льготной категории и вовремя сдать сессию на любые положи­тельные оценки».

С 7 тысяч гривен начинается заработная плата рядового контрактника в украинской армии, в зоне АТО она уже 10 тыс. гривен за счет «боевых», у сержанта уже может быть 12 тыс. Последнее время в армии доволь­но много парней из сельских регионов и небольших городов, где такие заработные платы выглядят отличным доходом, к которо­му прилагается статус участника АТО (дает право на многие льготы и скидки на оплату коммунальных платежей), форма, уважение в обществе и кормежка в армии.

Сейчас тяжелое время для людей — зима, надо платить за отопление. Прогнозы погоды обещали «самую холодную зиму сто­летия», но декабрь вернул народу оптимизм, Украине опять повезло — стояла в основном плюсовая температура. Сейчас пошел снег, холод, гололеды, ветра…

Стоимость газа для населения 6,96 гривны за м3, хороший частный дом может «сжечь» до 600 таких кубометров в месяц, и это значит, что больше 4 тысяч гривен надо отложить только на отопление. В городских квартирах отопление занимает львиную долю «коммуналки». «Я плачу за большую трехкомнатную квартиру почти 4 тысячи гри­вен коммунальных платежей, из которых ото­пление — 2800–3000», — рассказывает мне мой киевский товарищ. У меня лично двух­комнатная квартира в хорошем новом доме, и цифры более щадящие — за декабрь ушло 1700 гривен на «коммуналку», из которых 1200 — отопление.

В городах Украины это самая важная и обсуждаемая тема — какой у тебя многоквар­тирный дом. Престижные и крайне дорогие раньше «сталинки» в центральных районах превратились в сущее проклятие.

Как только пошли первые счета «со­гласно счетчика», народ начал бунтовать, отказываться ставить счетчики на дома. На старые советские постройки счетчик можно поставить только в одном месте — в подва­ле, там, где в дом входит и выходит труба с теплоносителем. Дальше просто — специ­альный коэффициент множат на разницу в температуре воды на входе и на выходе из дома, получившуюся сумму делят на кварти­ры пропорционально их площади. А окна на чердаках в таких домах стеклились послед­ний раз еще в 1937 году, много где разбиты окна в парадных, в подвалах десятилетиями текут трубы… В итоге в Киеве появились дома, в которые счета за отопление стали приходить в районе 8 тысяч гривен за квар­тиру, а главное, старых строений, где счет­чик уменьшил ежемесячную цену тепла, нет в принципе. Ужаса добавил тот факт, что, если дом не поставил счетчик, но рядом в районе есть такой же со счетчиком, к нему применяют «усредненные» уже полученные показания.

Сначала была паника! В солидных «ста­линках» для экономии стали резать батареи центрального отопления в подъездах, через сезон это оборачивалось плесенью везде и снижением рыночной стоимости всех квар­тир.

Сейчас в Киеве огромную популярность приобрели фирмы, занимающиеся «энерго­аудитом». Бригады работают в сезон по 12 часов в сутки, заказчики становятся в оче­редь. Ищут «дыры», через которые уходит тепло и вода, но, главное, ищут возможно­сти для установки счетчиков не на дом, а на подъезд, секцию, идеально — на отдельную квартиру. Экономить и считать начали все.

Скучная тема «про дорогое отопление» приводит к тектоническим сдвигам. Напри­мер, на прошлой неделе бывший народный депутат Егор Фирсов поднял скандал, когда обнаружил, что из-за нехватки денег на ото­пление распустил своих студентов до весны главный в стране Киевский национальный институт имени Шевченко. Пресс-служба университета тут же ответила «опроверже­нием»: оказывается, у студентов до 23 янва­ря продлены каникулы, а потом по «прось­бе студенческого самоуправления» учеба в аудиториях начнется только с 1 марта, а до этого будет производиться дистанционно. Потому что в аудиториях холодно. Я был перед Новым годом на кафедре социологии еще одного легендарного украинского вуза — Киевского политехнического института имени Сикорского, нагляделся на профес­соров в толстых штанах, свитерах под горло и наброшенных на плечи куртках. Все при этом шутили, что проект здания в 70-х го­дах прошлого столетия делали кубинцы при бесплатном советском газе, и поэтому при огромных панорамных окнах в холлах кор­пуса предусмотрено всего по паре чугунных батарей.

Но беглый опрос знакомых и препода­вателей показал, что на зиму «распущены на дистанционное обучение» студенты не только в Киеве, но и в Черновцах, Львове и Одессе. Многие вузы просто продлили се­местры на июнь, чтобы компенсировать упу­щенное из-за экономии на отоплении время в феврале.

Люди из своих домов в теплые края не разъезжаются, а массово идут за государ­ственными субсидиями на отопление. У моих родителей частный дом со своим счетчиком на газ, и индивидуально рассчитанная суб­сидия действует на лимит в 427 кубометров газа в месяц. За больший объем нужно пла­тить полную стоимость, а за «лимит» — все­го 360 гривен, остальное погашает государ­ство. За счетчиком следят очень тщательно, подтапливают дровами, чтобы не потратить «лишний» дорогой газ.

А вот что на Украине действительно до­ступно, так это — железнодорожные билеты. Гражданин Украины при первом контакте с ценами на РЖД обычно впадает в ступор: по­ездка из Москвы в Киев в купе может стоить до 9 тыс. рублей (4,5 тыс. гривен), при по­следней поездке в Киев в моем вагоне было всего 6 человек. Для сравнения, билет из Киева в Одессу в плацкарте обойдется в 119 гривен, в купе — 383. 18-часовое путеше­ствие из Киева в Мариуполь вам обойдется при поездке в купе в 283 гривны, место в ва­гоне люкс — 563.

В прифронтовой зоне — свои реалии. На рынках и в аптеках бывшей провинциальной Волновахи цены заметно выше, чем в Мариу­поле, — народ скупает продукты и лекарства перед возвращением в Донецк. Они там до­роже.

Столбы пестрят объявлениями с пред­ложениями ночлега и регистрации, крайне необходимых для донецких пенсионеров, приезжающих оформить свои пенсии и «от­метиться» в Ощадбанке и электронной базе пограничников. Украинское министерство социальной политики отключает пенсии старикам, которые больше 60 дней подряд находятся на «оккупированных территори­ях», поэтому на 50–55-й день все пожилые люди хотя бы на одну ночь едут из Макеев­ки, Донецка или Луганска в подконтрольные Украине города, чтобы не потерять свои пен­сионные выплаты.

Но особенности прифронтовой жизни и экономики Донбасса — большая отдельная тема…

Дмитрий ТРОФИМЕНКО.