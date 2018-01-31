Президент жестко осудил предательские действия унионистов: их ждет сокрушительный провал

Глава государства потребовал отчетов от уполномоченных ведомств по поводу подписанных рядом сел страны декларации об объединении с Румынией, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова.

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с декларацией в связи с последними действиями, направленными на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Республики Молдова. В документе глава государства выразил твёрдую убеждённость в том, что многонациональный народ Республики Молдова гордится своим государством и готов его защищать. Любые поползновения, откуда бы они ни исходили, с востока, запада, юга или севера страны, столицы, больших или малых городов и сёл Молдовы, направленные на захват или отчуждение территории Молдовы, любые действия, направленные на ликвидацию нашего государства, встретят достойный ответ со стороны граждан Республики Молдова, заверил он.

– У молдавской государственности почти 700-летняя история. Мы любим свою страну, гордимся своей историей вне зависимости от национальности, религии, пола, возраста и политических убеждений жителей Республики Молдова. Сегодня кое-кто пытается проверить на прочность наше государство и веру в него граждан Республики Молдова. Эти попытки потерпят крах, эти предательские действия обречены на сокрушительный провал, – убежден президент. Глава государства отметил, что в течение последнего месяца представителями ряда населенных пунктов Республики Молдова были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идет о так называемых декларациях, подписанных местными избранниками из соответствующих населенных пунктов. Данные декларации ставят перед собой цель – упразднение государства Республика Молдова и её включение в соседнее государство – Румынию.

Все это происходит на фоне беспрецедентных кампаний, проводимых на территории Республики Молдова с целью опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова, а также направленных на отрицание концепции государственности. Упомянутые кампании проводятся открыто и свободно так называемыми унионистскими силами антиконституционного толка в публичных учреждениях в населенных пунктах Республики Молдова. В первую очередь, речь идет об учебных учреждениях, гимназиях, колледжах, университетах, а также иных публичных учреждениях, в которых запрещены любые действия подобного характера. Более того, 30 января был совершен акт вандализма государственного масштаба: была попытка сжечь государственный флаг, вывешенный внутри Триумфальной Арки на площади Великого Национального Собрания, констатирует глава государства.

– Эти и многие аналогичные действия, направленные против государственной безопасности, общественного правопорядка, территориальной целостности совершаются без надлежащей реакции на них со стороны уполномоченных государственных органов и ведомств, в обязанности которых входят соответствующие незамедлительные действия. Категорически осуждаю действия ряда представителей населенных пунктов Республики Молдова, а также безразличие, халатность или, возможно, злой умысел со стороны таких ведомств как СИБ, МВД, Генеральная прокуратура, которые обязаны пресекать подобные действия, – подчеркнул он.

Игорь Додон отметил, что соответствующие представители населенных пунктов Республики Молдова, а также руководство перечисленных ведомств грубо нарушают ст.ст. 41, 54, 79 Конституции Республики Молдова; ст. 8 Закона о правительстве; ст.ст. 1, 4, 7, 17 Закона о Службе Информации и Безопасности. Президент категорически требует, чтобы как правительство, парламент, так и указанные ведомства в кратчайшие сроки отреагировали и осудили эти деструктивные действия, а также запустили процедуру привлечения к ответу, в соответствии с положениями действующего законодательства, всех виновных в организации и совершении данных действий, а также призвали к ответу за халатные действия при исполнении служебных обязанностей ответственных представителей органов правопорядка Республики Молдова.

– Любые подобные проявления в любой другой стране мира, в том числе в соседнем государстве Румынии, караются самым суровым образом. Именно так должны поступить и ответственные ведомства Республики Молдова. Следуя положениям ст. 77 Конституции Республики Молдова, требую отчетов от уполномоченных ведомств, а также распорядился созвать Высший совет безопасности, в рамках которого предстоит обсудить и выработать позицию по действиям, направленным на подрыв суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова. Обращаюсь ко всему политическому классу нашей страны с призывом прекратить осуществлять политическую борьбу партий и идей за рамками демократических норм, в противоречии с Конституцией и законодательством Республики Молдова, – отметил президент.

Обратился глава государства и к гражданам страны.

– Мы с вами несём историческую ответственность за сохранение и развитие нашего государства. Уверен: у нас не только великое прошлое, но и достойное будущее. Верю и искренне убеждён, что мы сможем построить современное демократическое многонациональное государство, в котором захотят жить наши дети и наши потомки. Такова воля наших предков. Заверяю вас как всенародно избранный президент, что готов использовать все возможности в рамках как внутреннего, так и международного права по обеспечению государственной безопасности Республики Молдова, – подытожил Игорь Додон.

Источник: http://aif.md/prezident-zhestko-osudil-predatelskie-dejstvija-unionistov-ih-zhdet-sokrushitelnyj-proval/

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