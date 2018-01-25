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«Зачистка» мэрии

25 января
01:40 2018
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Снег как повод провести кадровые перестановки

Впонедельник на оператив­ном совещании руководите­лей основных служб мэрии исполняющая обязанности главы Кишинева Сильвия Раду демонстрировала не­довольство. По ее мнению, городские чиновники при­ложили недостаточно уси­лий для того, чтобы в наи­кратчайшие сроки очистить столицу от снега.

Странно, что осознала она это только сейчас. Когда в начале ноя­бря Раду назначили исполняющей обязанности, она объявила, что к зимним осадкам необходимо гото­виться загодя, и даже проинспекти­ровала состояние снегоуборочной техники. Спустя три месяца мо­жем констатировать – инициатива здравая, только для ее реализации мало что было сделано.

«Я понимаю, двадцать лет никто не занимался уборкой тро­туаров, но пора уже браться и за это. Не хочу сваливать всю вину за плохую расчистку дворов на господина Гонтю (глава жилищно- коммунального управления, ред.), но мы с ним пришли к выводу, что нужен другой человек во главе управления и иное видение про­блем», – заявила на совещании Раду.

Кстати, возможно и.о. ген­примара решила либералам при­крыть денежный кран. «Я посетила на выходные Центральный рынок, там прямо у входа лежали целые ледяные глыбы. Тротуары вокруг рынка не расчищены. Я делаю ди­ректору (Вячеслав Балан, ред.) на­шего самого богатого предприятия публичное предупреждение, после второго он должен будет подать в отставку», – прозвучала угроза чи­новнику. Считается, что Централь­ный рынок подконтролен либера­лам, и «рулят» им лояльные партии люди. Все нацелено на максималь­ное извлечение денег из торгов­цев. На то, чтобы заниматься еще и уборкой снега, нет ни времени, ни желания. Вполне возможно, очередные крупные снегопады в стране пройдут уже после парла­ментских выборов, так что Балан за свое кресло в ближайшее время может не переживать, ну а там уж куда кривая вывезет.

Между тем многие продолжают гадать, ставленником кого считать саму Сильвию Раду. Чаще всего называют всем известного олигар­ха. И, кстати, эта версия получила свое косвенное подтверждение 21 января. В День объятий и.о. мэра позировала с обнимающейся «Де­мократической молодежью», под­структурой Демпартии.

Александр БОЦ.

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