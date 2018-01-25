«Зачистка» мэрии
Снег как повод провести кадровые перестановки
Впонедельник на оперативном совещании руководителей основных служб мэрии исполняющая обязанности главы Кишинева Сильвия Раду демонстрировала недовольство. По ее мнению, городские чиновники приложили недостаточно усилий для того, чтобы в наикратчайшие сроки очистить столицу от снега.
Странно, что осознала она это только сейчас. Когда в начале ноября Раду назначили исполняющей обязанности, она объявила, что к зимним осадкам необходимо готовиться загодя, и даже проинспектировала состояние снегоуборочной техники. Спустя три месяца можем констатировать – инициатива здравая, только для ее реализации мало что было сделано.
«Я понимаю, двадцать лет никто не занимался уборкой тротуаров, но пора уже браться и за это. Не хочу сваливать всю вину за плохую расчистку дворов на господина Гонтю (глава жилищно- коммунального управления, ред.), но мы с ним пришли к выводу, что нужен другой человек во главе управления и иное видение проблем», – заявила на совещании Раду.
Кстати, возможно и.о. генпримара решила либералам прикрыть денежный кран. «Я посетила на выходные Центральный рынок, там прямо у входа лежали целые ледяные глыбы. Тротуары вокруг рынка не расчищены. Я делаю директору (Вячеслав Балан, ред.) нашего самого богатого предприятия публичное предупреждение, после второго он должен будет подать в отставку», – прозвучала угроза чиновнику. Считается, что Центральный рынок подконтролен либералам, и «рулят» им лояльные партии люди. Все нацелено на максимальное извлечение денег из торговцев. На то, чтобы заниматься еще и уборкой снега, нет ни времени, ни желания. Вполне возможно, очередные крупные снегопады в стране пройдут уже после парламентских выборов, так что Балан за свое кресло в ближайшее время может не переживать, ну а там уж куда кривая вывезет.
Между тем многие продолжают гадать, ставленником кого считать саму Сильвию Раду. Чаще всего называют всем известного олигарха. И, кстати, эта версия получила свое косвенное подтверждение 21 января. В День объятий и.о. мэра позировала с обнимающейся «Демократической молодежью», подструктурой Демпартии.
Александр БОЦ.
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