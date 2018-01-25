Как летчик Валерий Бурков, Герой Советского Союза, вернувшийся из Афганистана без ног, стал монахом Киприаном

В ночь с 18 на 19 января православные отметили Крещение Господне (Богоявление). В этот день верующие вспоминают событие, записанное в Евангелии, — крещение Христа. Это произошло в водах реки Иордан, где в то время крестил евреев Иоанн Предтеча, или Креститель.

О чудо-свойствах крещенской воды и так ли уж необходимо окунаться на праздник в прорубь, рассказал нашему спецкору монах отец Киприан, в мирской жизни — Валерий Бурков. Бывший штурман, герой афганской войны, потерявший там обе ноги. Но свою инвалидность он не считает трагедией. А говорит: «Это был просто сложный период в моей жизни».

Дом отца Киприана расположен в ста километрах от столицы, в излучине Москвы-реки. Ограду он давно снес, чтобы частокол не заслонял вид на лес и водную гладь. На снегу — следы зайцев. А рядом видно, что резвились мелкие птахи — синички или поползни.

Отец Киприан чистит лопатой снег. Управляется легко, невозможно поверить, что он передвигается на протезах.

— Все чаще приходится слышать, что богослужебный устав не предписывает никому купаться в ледяной воде. А погружение в прорубь — это народный обычай, а не церковный.

— С древних времен у многих народов погружение в воду и омовение в ней имело традиционно важное, даже сакральное значение. Своим омовением в реке Господь освятил все воды земли. И доныне в этот день Он освящает их Собою с участием священников. И вода обретает новые, в том числе лечебные, свойства. И мы в этот день по традиции идем купаться в прорубь, несмотря ни на какой мороз, чтобы омыться в освященной воде, испить ее, очиститься и освятиться ею внешне и внутренне.

Так что в день Крещения Господня я всем советую сходить и попить святой крещенской воды. Набрать ее и со свечкой окропить свой дом — все углы, постель…

Что касается окунания в проруби людей далеких от веры, для кого-то это просто развлечение, как на Масленицу залезть на столб. Просто повеселиться-подурачиться. То же самое бывает и на Крещение. Не заходя в храм Божий, не задумываясь о глубочайшем смысле праздника, люди, выпив водочки, идут троекратно окунаться в прорубь. Конечно, такое омовение пользы не принесет, как, впрочем, и вреда. Господь любит нас, жалеет, и, когда даже неверующий человек в этот день под любым предлогом идет купаться в ледяную воду, Он как минимум не даст ему заболеть.

До 6 июля 2016 года отец Киприан был Валерием Бурковым. Вырос он в семье военного авиационного штурмана. Когда Валерий был в восьмом классе, отец предложил ему задуматься, кем он хочет стать.

— Он спросил: может, тебе стать военным и пойти в Суворовское училище? Может быть, машинистом поездов дальнего следования и посмотреть всю страну? Или следователем? — рассказывает отец Киприан. — Думал стать музыкантом, но меня отец убедил, что нужно выбрать все-таки более мужскую профессию. А музыка всегда будет рядом.

В результате Бурков поступил в Челябинское авиационное училище штурманов, которое в свое время заканчивал его отец.

— Как вы оказались в Афганистане?

— Отец поехал туда в 1981 году. Он был начальником оперативного отдела ВВС Уральского округа. Но его не удовлетворяла обычная жизнь. Он хотел быть на передовой.

Это был 1982 год. Через месяц на меня пришел приказ. Я уже собрал чемоданы, чтобы отправиться в Афганистан. Меня попросили в последний раз сходить в патруль. Возвращаюсь в общежитие в полночь, меня подзывает к телефону дежурный, я слышу: «Ваш отец, полковник Анатолий Бурков, геройски погиб. Оформляйте у командира полка отпуск на похороны. Выезжайте на аэродром». Все дальнейшее я помню как в тумане. Свердловск, летное поле, в глубине салона самолета — цинковый ящик, обитый досками. Сверху надпись: полковник Бурков. Такая получилась встреча…

Он ведь уже закончил службу в Афганистане, ждал сменщика и меня. Проводилась Панджшерская операция. Сидеть без дела он не мог. Полетел на Ми-8, который был переоборудован под воздушный пункт управления. Приказал снижаться, когда один из боевых Ми-24, который работал по целям, запросил помощи. Поисково-спасательная пара была далеко, а они рядом. На 200 метрах им отстрелили балку, при жесткой посадке летчикам удалось выпрыгнуть в боковые створки, отец покидал «вертушку» через люк. В это время пуля попала в бак с горючим… Батя сгорел, белая полоска осталась только под портупеей.

Через год Валерий узнал, что пришла разнарядка в Афганистан, требуется авиационный наводчик. И написал рапорт. Ему было 26 лет.

— Если первоначально было желание помочь братскому афганскому народу, то тогда, на аэродроме, когда выгружал гроб с телом отца, у меня возник вопрос: «А оно того стоило?»

— За головы наводчиков назначали большое вознаграждение?

— Мы у моджахедов были целью №1. Не страшен сам летчик, потому что он «слепой», он не видит сверху, кто, где в горах или зеленке спрятался. Его надо навести. Это сейчас спутники и лазеры. А мы бросали дымовую шашку подальше и говорили летчикам: «Азимут такой-то, удаление от дыма, например, 200 метров, цель…» Бывало, что наводили на цель от себя в 60 метрах. Это при том, что разлет неуправляемых авиационных ракет составляет 60 метров. Но в том случае, когда нас зажали, это был единственный шанс спастись.

Как только появлялись самолеты, душманы тут же начинали пристально следить, откуда появится дым. А потом на этот участок обрушивали шквал огня.

— В роковой для вас день, 23 апреля 1984 года, было предчувствие, что случится беда?

— Нет. Я шел на Панджшерскую операцию хорошо экипированный. Тогда брали гору Хаваугар высотой 3300 метров. Летчики отработали по целям отлично. Моджахеды были выбиты с высотки. Когда присел отдохнуть, увидел пещеру, где боевики спрятали оружие и документы. Сделал шаг и наступил на мину… Это было недалеко от того места, где погиб мой отец.

Правую ногу Валерию Буркову оторвало, левая была раздроблена. Одна рука выше локтя перебита. Боец, который помогал нести радиостанцию, порвал проводную антенну на жгуты, перетянул наводчику ноги.

На высоте, в жару, когда «вертушку» в любой момент могло опрокинуть воздушным потоком, штурмана чудом удалось эвакуировать. В госпитале в Кабуле на операционном столе у него трижды останавливалось сердце.

— В реанимации я еще долго балансировал между небом и землей. Потом мне рассказывали, что, будучи в полубредовом состоянии, я заявил: «Ничего, мужики, я на своей свадьбе еще танцевать буду».

Потом был долгий процесс реабилитации, страшные боли, стертые в кровь культи. Но Валерий Бурков научился не только ходить на протезах, но и танцевать. Однажды отплясывал рок-н-ролл так лихо, что у протеза сорвалась резьба, отвалилась стопа.

— Как познакомились со своей будущей женой?

— На танцах. Я как раз начал учиться в Военно-воздушной академии имени Гагарина. В выходной мы с друзьями пошли в кафе при Доме офицеров. Рядом был танцпол, смотрю, все танцуют, а одна девчонка смотрит на всех поверх голов. Подрулил, поинтересовался: «Девушка, что вы глазками по потолку водите?» И услышал: «Да надоели все». Я подумал: что-то странное, молодая ведь совсем, надо разобраться. Потом мы их компанию проводили до электрички. На следующую встречу я не пришел. Кто-то из девчонок спросил у ребят про меня, они объяснили: «Да он ногу содрал». Девчата мимоходом уточнили: «А что у него с ногой?» И услышали: «Да у него вообще ног нет». Жена позже мне призналась: «В тот момент я поняла, что ты мой мужчина». Поженились мы спустя год, в 1986-м. А потом у нас родился сын Андрей.

— А когда вы крестились?

— Это было в августе 1994 года, к нам в гости приехала с Камчатки тетя. Она была верующим человеком, иногда ходила в церковь. Мы сидели за столом, если арбуз, и вдруг она предложила: «Валера, а давай мы тебя покрестим!» Мне было 37 лет. Я в то время уже не отрицал существования некой высшей силы, высшего разума. Я дважды видел полет неопознанных летающих объектов. Что являлось на самом деле демоническим делом. Но я тогда этого не знал. Как летчик я понимал, что это не летательные аппараты, это не изобретено человеком. Что примечательно, запечатлеть их на пленку было невозможно.

Я тогда согласился на крещение. Не знал, кто такой Иисус, Святая Троица — это вы о чем? А ведь в чем таинство крещения? Ты становишься воином Христовым, объявляешь войну сатане. К этому надо очень серьезно подходить. Помню, моя тетя, когда меня крестили, сказала: «Ну, теперь ты получишь искушений, жди!» И пять лет у меня было пьянство. Я объявил войну демонам, будучи к ней совершенно не готовым. Но они мне физиономию в грязи и изваляли. И поделом мне!

И только через 15 лет, в 2009-м, по признанию Валерия Буркова, Господь призвал его к Себе, остановил в грехе. Он начал читать духовную литературу, воцерковляться.

А до этого, оставшись без ног, он еще 13 лет прослужил в армии, летал, прыгал с парашютом, уволился в запас полковником. Был удостоен звания Героя Советского Союза. Окончил Военную академию Генерального штаба. Занимался бизнесом, был депутатом… И оказался, по собственному признанию, в тупике. В душе — пустота…

Когда его кандидатуру рассматривали на пост губернатора, Валерий Бурков, прошедший к тому времени огонь, воду и медные трубы, успешный во всем человек, принял монашество, стал отцом Киприаном. Жена Ирина дала согласие на постриг. Сейчас он возглавляет общину в Москве, руководит Центром душепопечения, психиатрической и психологической помощи «Добрый самарянин». Принимает всех, кто нуждается в помощи.

Светлана САМОДЕЛОВА.