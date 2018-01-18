Вот мы и снова встретились

Это значит, что в четверг, как обычно, в ваши дома пришел очередной номер еженедельника «МК» в Молдове. Мы ждали этой встречи и рады ей.

Надеемся, вы тоже. Начался сложный (это признают и поли­тики, и эксперты, и рядовые граждане) и очень интересный год. Осенью должны состояться парламентские выборы. И это обяза­тельно отразится на жизни каждого из нас – даже тех, кто полити­кой не занимается. Действующая власть постарается заручиться поддержкой избирателей и потому будет нехотя, но проводить какие-то реформы, чтобы население почувствовало хоть неболь­шое улучшение своего положения. Оппозиция, как ей и положено, будет критиковать действия власти, пытаясь перетянуть избирате­лей на свою сторону. А кто-то будет соблюдать нейтралитет.

Редакция «МК» в Молдове видит свою задачу в том, чтобы по­мочь вам разобраться в происходящем в стране при поддержке самых авторитетных и грамотных экспертов. Но поскольку жизнь состоит не из одной политики, мы обещаем не забывать о пробле­мах в семье, в быту – в самых разных сферах нашей действитель­ности. Надеемся, вы, как прежде, будете помогать нам обозна­чать эти проблемы в своих обращениях в редакцию. Журналистам очень важна такая обратная связь с читателями.

И, конечно, как всегда, вас ждет очень много интересной ин­формации, подготовленной нашими российскими коллегами, – о событиях за рубежом, о новинках культуры, науки, здравоохра­нения, спорта. А для досуга – анекдоты, кроссворды, сканворды. Словом, на страницах «МК» в Молдове каждый обязательно найдет именно то, что привлечет его внимание. Мы, во всяком случае, будем очень стараться, чтобы именно так и случилось.

Редакция приветствует всех своих читателей – и тех, кто дав­но подружился с нашей газетой, и тех, кто недавно открыл ее для себя.

Проживем еще один год вместе!