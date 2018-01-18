Здравствуйте, друзья!
Вот мы и снова встретились
Это значит, что в четверг, как обычно, в ваши дома пришел очередной номер еженедельника «МК» в Молдове. Мы ждали этой встречи и рады ей.
Надеемся, вы тоже. Начался сложный (это признают и политики, и эксперты, и рядовые граждане) и очень интересный год. Осенью должны состояться парламентские выборы. И это обязательно отразится на жизни каждого из нас – даже тех, кто политикой не занимается. Действующая власть постарается заручиться поддержкой избирателей и потому будет нехотя, но проводить какие-то реформы, чтобы население почувствовало хоть небольшое улучшение своего положения. Оппозиция, как ей и положено, будет критиковать действия власти, пытаясь перетянуть избирателей на свою сторону. А кто-то будет соблюдать нейтралитет.
Редакция «МК» в Молдове видит свою задачу в том, чтобы помочь вам разобраться в происходящем в стране при поддержке самых авторитетных и грамотных экспертов. Но поскольку жизнь состоит не из одной политики, мы обещаем не забывать о проблемах в семье, в быту – в самых разных сферах нашей действительности. Надеемся, вы, как прежде, будете помогать нам обозначать эти проблемы в своих обращениях в редакцию. Журналистам очень важна такая обратная связь с читателями.
И, конечно, как всегда, вас ждет очень много интересной информации, подготовленной нашими российскими коллегами, – о событиях за рубежом, о новинках культуры, науки, здравоохранения, спорта. А для досуга – анекдоты, кроссворды, сканворды. Словом, на страницах «МК» в Молдове каждый обязательно найдет именно то, что привлечет его внимание. Мы, во всяком случае, будем очень стараться, чтобы именно так и случилось.
Редакция приветствует всех своих читателей – и тех, кто давно подружился с нашей газетой, и тех, кто недавно открыл ее для себя.
Проживем еще один год вместе!
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