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Дело «Гения» живет

Дело «Гения» живет
18 января
00:00 2018
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Румынским венграм в очередной раз отказали в автономии

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе в понедель­ник подал в отставку. Перед этим он «отличился» в те­леинтервью. Глава кабинета министров объявил, что если в районах проживания секеев (венгерский субэт­нос) рядом с национальным флагом вывесят трансиль­ванские, то рядом будут болтаться и сами инициаторы этой задумки.

На заседании правящей Социал-демократической партии Михаю Тудосе было отказано в доверии. Формальная причина – конфликт с председателем СДП Ливиу Драгней. В партии реши­ли, что проще найти нового премьера. Это формальная сторона дела. Венгерское меньшинство регулярно выступает с требо­ванием автономии, очередное заявление прозвучало 8 января. Тудосе отреагировал на следующий день, да так, что разгорелся международный скандал. «Нет сомнения, что последние ремар­ки румынского премьера содержат прямую угрозу смертной каз­ни этническому сообществу и его представителям и являются полностью неприемлемыми», – заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

По его словам, высказывания Тудосе являются «абсолютным пренебрежением Европой, европейскими ценностями и норма­ми ХХI века». Со своей стороны румынский МИД распространил релиз, где говорится о том, что меньшинства не должны пося­гать на целостность страны и не должны требовать автономии, противоречащей Конституции. Кишинев в этом плане ушел да­леко вперед от Бухареста. В Республике Молдова есть АТО Га­гаузия. Может появиться и еще один округ – Приднестровье. Кстати, Румыния не всегда была дремуче-унитарной. С 1952 по 1968 год в ее состав входила Венгерская автономная область. Но Николае Чаушеску через три года после прихода во власть территориальное образование упразднил. Бывшего генераль­ного секретаря ЦК компартии Румынии, которого называли еще «Гением Карпат» и диктатором, расстреляли в 1989 году, но дело его живет и поныне.

Александр БОЦ.

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