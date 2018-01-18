«Атака» на Гавайи — идеальный символ отношений США и РФ

Неизвестный публике мелкий чиновник два раза неправильно нажал клавишу на компьютере — и американский штат Гавайи с населением почти в полтора миллиона человек погрузился в состояние чудовищной паники. На мобильный телефон каждому местному жителю пришло официальное предупреждение о неминуемом ядерном ракетном нападении на Гавайские острова. Через 38 минут ошарашенные поступком своего коллеги чиновники сумели отменить состояние тревоги. Но пока это не произошло, на райских островах творился кромешный ад…

На Гавайях испугались ядерной атаки со стороны молодого лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако произошедшее на сказочных курортных островах, с моей точки зрения, все равно можно воспринимать как идеальный символ нынешнего состояния российско-американских отношений.Есть, правда, один нюанс: отправленный американскому обществу ложный сигнал о неминуемом нападении со стороны России так пока никто и не отменил.

На днях известный американский диджей Моби дал интервью радиостанции WFPK в штате Кентукки. Моби неожиданно разоткровенничался и рассказал, как в начале прошлого года его друзья из числа «бывших и действующих сотрудников ЦРУ» попросили его разместить в социальных сетях «достоверные сведения» о связях России с Дональдом Трампом: «Они передали мне определенную информацию и сказали: «Послушай, в социальных сетях твоя аудитория больше, чем у кого-либо из нас. Не мог бы ты опубликовать эти сведения таким образом, чтобы… как бы придать их там огласке».

Признание Моби можно, конечно, воспринимать как малозначимый курьез. И оно, собственно, и являлось бы таким малозначимым курьезом, если бы Моби был один. Но в ряду американских культурных деятелей, неожиданно ставших «экспертами» по отношениям между РФ и США, Моби был лишь одним из многих. Вспомним хотя бы великого актера Моргана Фримена, сделавшего в сентябре прошлого года следующее неожиданное заявление: «На нас нападают. Мы на войне… Наш президент должен прямо рассказать нам правду. Он должен сесть за стол в Овальном кабинете и рассказать: «Мои друзья американцы, в ходе прошедших выборов мы подверглись нападению со стороны российского государства…» Вступай в битву. Присоединяйся к Комитету по расследованию России. Вот ссылка на сайт. Лайкни нас на Фейсбуке!»

Я, конечно, не могу утверждать, что сделать такое, мягко скажем, экстравагантное заявление Моргана Фримена попросили «друзья из числа бывших и действующих сотрудников ЦРУ». Но после признания Моби мысль о том, что внутренний механизм выступления великого актера был очень сходным, неминуемо приходит в голову. Становится ясным и то, почему год назад робкие попытки новорожденной администрации Трампа навести мосты с Россией были так быстро, эффективно и жестко пресечены. Против них единым фронтом на официальном и неофициальном уровне выступили не только журналисты, но еще и американские спецслужбы. Те самые спецслужбы, которые с помощью элементарной двухходовой комбинации заманили в хитроумную ловушку тогдашнего главного связника Трампа с Россией — будущего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Вот как выглядела конструкция этой ловушки. В самом конце XVIII века из-за торговых разногласий Америка оказалась на грани войны с Францией. Или, можно даже сказать, за гранью: встречая друг друга в море, американские и французские корабли вступали друг с другом в ожесточенные сражения. Попытка посланных в Париж трех официальных представителей президента США Джона Адамса найти компромисс с Францией успехом не увенчалась. И тогда в дипломатическую игру по собственной инициативе вступил богатый фермер из штата Пенсильвания Джордж Логан.

Логан отправился в Париж и сумел получить аудиенцию у высших лидеров Франции. Логан не выдавал себя за кого-то другого и прямо говорил своим собеседникам, что он действует в качестве частного лица и рядового гражданина США. Однако аргументы Джорджа Логана в пользу улучшения отношений между двумя странами были настолько убедительными, что после бесед с ним руководство Франции отменило эмбарго на торговлю с США и выпустило из тюрем томящихся в них американских моряков. Это позволило снизить накал в отношениях двух держав. Но благодарности дома Джордж Логан не получил. Вместо этого конгресс принял специальный закон Логана, запрещающий частным лицам вступать в дипломатические сношения с иностранными державами.

С момента принятия этого закона в 1799 году в его рамках не был наказан ни один человек, включая самого Логана. Как и многие другие американские законодательные акты, закон Логана формально продолжал действовать, но фактически при этом не применялся. В современную эпоху ближайшие соратники всех новоизбранных президентов США спокойно и ничего не опасаясь общались с представителями иностранных держав еще до официального вступления своего шефа в должность. То же самое делал и соратник избранного президента генерал Майкл Флинн, вступив по прямому указанию Трампа в контакт с тогдашним российским послом. Но Флинн не осознал, что в отношении новой администрации привычные американские нормы и порядки не действуют. Сначала политически неопытного генерала испугали возможностью предъявления ему обвинений в нарушении закона Логана. А когда Флинн «заглотил наживку» и не был откровенен с допрашивающими его агентами ФБР, ему предъявили уже реально тяжкое обвинение: ложь сотрудникам федеральных правоохранительных структур.

Почему я так подробно описал эту, казалось бы, уже отзвучавшую историю? Потому что она блестяще иллюстрирует масштаб нынешних проблем российско-американских отношений. Противники разрядки между Москвой и Вашингтоном из американских правительственных структур готовы пойти на любую — даже самую экзотическую — уловку для блокирования такой разрядки. А поскольку в руках этих людей сейчас сосредоточены реальные американские управленческие рычаги, шансы на то, что их экзотические уловки сработают, приближаются почти к 100%.

Пообщавшись с новым послом США в Москве Джоном Хантсманом, новый посол РФ в Вашингтоне Александр Антонов остался очень доволен: «Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом. Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная. Я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений… Мы будем вместе работать над восстановлением отношений… К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно». В процитированном выше заявлении «нашего человека в Вашингтоне» ключевой, к сожалению, следует считать именно последнюю фразу. Отменять ложный сигнал о «неминуемом российском нападении» никто в Америке пока не собирается.

Михаил РОСТОВСКИЙ.