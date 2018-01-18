Игорь Додон возложил цветы к бюсту поэта Михая Эминеску, встретил колядующих и 2018 год объявил Годом Штефана Великого

Последние дни ушедшего и начало нового 2018 года преподнесли немало сюрпризов главе государства. Среди которых назначение новых министров в обход Конституции, очередное использование КС для продвижения угодных парламентскому большинству законов. Впрочем, президент полон оптимизма и уверенно смотрит в будущее.

Из поколения в поколение

В минувший понедельник, когда исполнилось 168 лет со дня рождения великого поэта Михая Эминеску, президент Республики Молдова Игорь Додон вместе со своими советниками возложил цветы к бюсту писателя на Аллее классиков в Кишиневском городском парке «Штефан чел Маре».

«Великий поэт родился в Молдове, в Ботошанах, в 1850 году. Творчество Михая Эминеску не утратило своей актуальности по сей день, сохраняя ее вне зависимости от периода времени, в котором мы живем. Произведения поэта в значительной мере передают нашу сущность, их значимость бесценна, и они должны передаваться из поколения в поколение», – отметил Игорь Додон.

Истинные ценности народа

На исходе минувшей недели гостями Игоря Додона в Президентуре стала группа детей из столицы, которые представили программу колядок и праздничных поздравлений.

Дети принесли с собой волшебство зимних праздников. Пожелания добра, процветания и здоровья составляют основу наших новогодних и рождественских колядок.

«Отрадно, что большинство граждан страны сохраняют прекрасную традицию праздновать Новый год и Рождество по старому стилю, продвигая таким образом обычаи предков – эти истинные ценности нашего народа», – отметил в этой связи президент страны.

Глава государства пожелал всем гражданам страны удачного Нового года и счастливых праздников!

Год Штефана Великого в Молдове

Наступивший 2018 год указом президента Республики Молдова Игоря Додона объявлен годом великого господаря. Согласно утвержденному плану, будут проведены 50 масштабных мероприятий, которые затрагивают различные сферы, такие как история, культура, образование, спорт. Так, по словам главы государства, будут организованы выставки, научные конференции, спортивные соревнования, изданы различные работы (научные и просветительские), проведены концерты, произведены фильмы, проведены различные тематические конкурсы и т.д.

Кроме этого, Игорь Додон заявил, что планирует доставить из Греции и Турции несколько исторических и церковных реликвий, связанных с именем Штефана Великого, которые будут выставлены в Молдове. А весной по всей Молдове пройдут широкомасштабные показы документального фильма «История Молдовы».

«Мероприятия будут проводиться во всех населенных пунктах нашей страны, за рубежом – городах, в которых сформированы крупные молдавские общины, а также в дипломатических миссиях Республики Молдова в мире. Уверен, что активное участие наших соотечественников в реализации программы станет актом признания выдающейся роли Святого Штефана Великого в истории молдавского государства», – заявил президент РМ.

Также он добавил, что не ставит под сомнение факт, что участие в предусмотренных программой мероприятиях повысит интерес общества к истории и культуре Молдовы, будет способствовать развитию духа патриотизма среди граждан, а также укреплению государственности Республики Молдова.

Отметим, что мероприятия, посвященные году Штефана Великого официально стартуют второго февраля 2018 года.