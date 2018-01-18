В случае вступления в НАТО Молдову ждет судьба Греции, Албании и Болгарии

Если Республика Молдова утратит статус постоянного нейтралитета, закрепленного в Конституции, и вступит в Североатлантический военный альянс – НАТО, расходы на оборону будут в десятки раз больше, чем на медицину. Такого мнения придерживается политолог, депутат парламента от фракции ПСРМ Богдан Цырдя.

По его словам, в 2016 году государственный бюджет Республики Молдова предусматривал выделение на национальную оборону 582,1 миллиона леев – около 30 миллионов долларов, что на 25,4 процента больше в сравнении с предыдущим годом.

«Это около 0,3% ВВП, если верить тогдашнему министру обороны Анатолу Шалару. Он же ворчал, что страны НАТО тратят 2% ВВП! Мол, надо раз в 6 увеличить затраты на армию и, видимо, во столько же раз урезать затраты на медицину, социальную сферу, образование!

Попробуем разобраться, что за свинью хотят нам подсунуть.

В 2017 ВВП РМ в текущих ценах составлял почти $8 млрд (7.9 млрд)! Если бы мы вступили в НАТО, 2% от ВВП составили бы около $160 млн (2.732.320 000 леев) только на оборону! Это больше, чем мы тратим на медицину (фонд обязательного медицинского страхования на 2018 – 2 миллиарда 728 миллионов леев). Это в 3 раза больше, чем субсидии для сельского хозяйства – около 900 млн леев в 2017. И почти в 50 раз больше, чем мы тратим на ремонт образовательных учреждений – 57,8 миллиона леев! Это почти половина бюджета государственного социального страхования – 6 миллиардов 758,5 миллиона леев в 2018.

Взгляните на затраты стран НАТО на оборону.

Данные приводит солидный американский сайт statista.com. Нищая Албания тратит $152 млн, самая бедная страна ЕС – Болгария – $821 млн, Греция, которая является банкротом, платит $4.5 млрд ежегодно! Та же участь ждет и нас», – заявил Цырдя.