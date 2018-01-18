Отставки чиновников, виновных в задержке выплаты кишиневцам компенсаций за тепло, потребовали социалисты

Муниципальные советники от фракции ПСРМ по­сле оперативного заседания примэрии потребовали отставки виновных в невыплате гражданам компен­саций за тепло. Вминувший понедельник муници­пальные советники от ПСРМ Евгения Чебан и Сильвия Григорьев рассказали о многочисленных жалобах от граждан в связи с этой проблемой.

На прошлой неделе преторы, представители Termoelectrica, управ­ления ЖКХ, управления финансов и советники-социалисты встрети­лись, чтобы обсудить проблемы с выплатой компенсаций за тепло. «Однако руководители ЖЭКов ничего не сделали, несмотря на то, что еще 12 октября 2017 года вице-примар Нистор Грозаву распорядился о начале приема документов на компенсации с 15 октября и упрощенной регистрации повторных заявок от 39 тысяч горожан, ранее получавших компенсации. Кроме того, и функционеры претур также не выполнили соответствующую работу, в итоге став главными виновниками в данной проблеме», — возмущалась муниципальный советник Евгения Чебан.

Чебан считает, что предприятие «Инфоком», являющееся посред­ником в расчетах за тепло, должно быть ликвидировано. Мунсоветник считает бесполезной работу 30 человек с зарплатой в 9-10 тыс. леев.

«Скажите, как они собрались делать перерасчет за тепло, если только 11 января передали Termoelectrica 3,7 тыс. заявок от граждан. Для чего нужно такое предприятие, которое не выполняет свою рабо­ту. Вице-примар Нистор Грозаву должен был распорядиться о сборе всей информации в течение 2-3 дней в едином ведомстве и передаче ее для выплаты людям компенсаций за тепло. Тем более что сами со­трудники примэрии утверждают, что заявки подавались гражданами в разные ведомства», — спрашивала Евгения Чебан.

По ее словам, в конце декабря списки должны были быть состав­лены комиссиями претур и переданы для выплаты компенсаций, но это не было сделано. Такой результат говорит о том, что в примэрии продолжают работать коррумпированные сотрудники.

Евгения Чебан и ее коллега — советник Сильвия Григорьев — на­помнили журналистам и о том, что ряд сотрудников примэрии попы­тались блокировать проведение последнего заседания мунсовета в 2017 году, требуя выплаты им премий.

«Сотрудники примэрии с высокими зарплатами позволили себе блокировать заседание, это при том, что жители столицы до сих пор компенсации так и не получили. То, что происходит с выплатой ком­пенсаций — это бойкот. И руководителей ведомств, и сотрудников, до­пустивших подобное, надо увольнять. Не хотят работать? Тогда пусть увольняются!» — заявила Евгения Чебан.