Ежедневно ваш любимый трена­жерный зал посещают сотни людей. Это не только место для полезных физических упражнений, но и источ­ник огромного количества опасных бактерий. Мы расскажем, как от них уберечься.

Вот список самых «грязных» мест на территории для фитнеса.

Раздевалка. Это место наиболее опасно, особенно душ. Здесь ходят бо­сиком, оставляя на поверхности пола споры грибка, и бросают на лавку пот­ные вещи, на которых бактерий также хватает.

Старайтесь не прикасаться голыми частями тела к каким-либо поверхно­стям, ходите в душ в тапочках и прино­сите свое полотенце.

Коврик для йоги. Наверняка вы никогда не видели, чтобы кто-то после себя обрабатывал коврик для фитнеса. Да и клубом это, как правило, запреще­но. Сложно представить, сколько всяких бактерий там накопилось.

Стоит приобрести свой личный ков­рик и заниматься на нем. Или же вы­брать упражнения, в которых можно без него обойтись.

Силовые тренажеры и беговая дорожка. Ими пользуются практически все посетители. Их трогают, на них са­дятся или лежат, на их поверхность сте­кают капельки чужого пота.

Те участки тренажера, к которым вы прикасаетесь, лучше протереть дезин­фицирующими салфетками. После его использования вымойте хорошенько руки и ни в коем случае не прикасайтесь ими к лицу.

Питьевой фонтанчик. На трени­ровках всем хочется пить. Поэтому он становится скопищем различных бакте­рий, ведь смеситель вряд ли регулярно чистят.

Выход есть — носите бутылочку воды с собой. И еще одно важное правило: не используйте многоразовые пластиковые бутылки с обозначением ПЭТ.

Бассейн. Это место очень опасно, ведь вы можете непроизвольно глот­нуть воды. А туда попадают частички пота, кожи и пр. Далеко не все считают нужным принять душ перед посещением бассейна.

Всегда берите с собой в бассейн очки и шапочку для плавания. Прини­майте душ после его посещения. Если в помещении стоит едкий запах хлора — вода очень грязная, и хлор борется с микроорганизмами в ней.

Людмила САВКИНА.