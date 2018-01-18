КАК НЕ ПОДХВАТИТЬ ИНФЕКЦИЮ В СПОРТЗАЛЕ
Ежедневно ваш любимый тренажерный зал посещают сотни людей. Это не только место для полезных физических упражнений, но и источник огромного количества опасных бактерий. Мы расскажем, как от них уберечься.
Вот список самых «грязных» мест на территории для фитнеса.
Раздевалка. Это место наиболее опасно, особенно душ. Здесь ходят босиком, оставляя на поверхности пола споры грибка, и бросают на лавку потные вещи, на которых бактерий также хватает.
Старайтесь не прикасаться голыми частями тела к каким-либо поверхностям, ходите в душ в тапочках и приносите свое полотенце.
Коврик для йоги. Наверняка вы никогда не видели, чтобы кто-то после себя обрабатывал коврик для фитнеса. Да и клубом это, как правило, запрещено. Сложно представить, сколько всяких бактерий там накопилось.
Стоит приобрести свой личный коврик и заниматься на нем. Или же выбрать упражнения, в которых можно без него обойтись.
Силовые тренажеры и беговая дорожка. Ими пользуются практически все посетители. Их трогают, на них садятся или лежат, на их поверхность стекают капельки чужого пота.
Те участки тренажера, к которым вы прикасаетесь, лучше протереть дезинфицирующими салфетками. После его использования вымойте хорошенько руки и ни в коем случае не прикасайтесь ими к лицу.
Питьевой фонтанчик. На тренировках всем хочется пить. Поэтому он становится скопищем различных бактерий, ведь смеситель вряд ли регулярно чистят.
Выход есть — носите бутылочку воды с собой. И еще одно важное правило: не используйте многоразовые пластиковые бутылки с обозначением ПЭТ.
Бассейн. Это место очень опасно, ведь вы можете непроизвольно глотнуть воды. А туда попадают частички пота, кожи и пр. Далеко не все считают нужным принять душ перед посещением бассейна.
Всегда берите с собой в бассейн очки и шапочку для плавания. Принимайте душ после его посещения. Если в помещении стоит едкий запах хлора — вода очень грязная, и хлор борется с микроорганизмами в ней.
Людмила САВКИНА.
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