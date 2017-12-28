Председатель Партии социалистов подвела итоги уходящего года

Зинаида Гречаный на прошедшей неделе в программе ACCES DIRECT на телеканале нТВ-Молдова отметила особенности дея- тельности парламента, рассказала о законодательных инициати- вах Партии социалистов, налогово-бюджетной политике и бюдже- те на следующий год, о необходимости диалога со стратегическим партнером Республики Молдова – Российской Федерацией, о социально-экономической ситуации в стране и политических пред- почтениях населения.

Социалисты наведут порядок в стране

По мнению председателя ПСРМ, главная проблема Молдовы сегодня – это нелегитимное правление:

«Действующее правительство показало провальные результаты по всем направлениям. Несмотря на победные декларации власти, экономика Молдовы продолжает падение в пропасть. Вместо реальных реформ правящее большинство продолжает набирать на Западе кредиты, ещё больше вгоняя нашу страну в долговую яму. Негативные результаты пытаются скрыть дымовой завесой «борьбы с российской пропагандой» и перестановкой замешанных в краже миллиарда чиновников.

Поэтому все без исключения опросы свидетельствуют о высоком антирейтинге правящей партии и лидирующих позициях Партии социалистов, которая продолжает отстаивать интересы простых граждан нашей страны. К нам люди обращаются, когда им уже никто не может помочь.

Защищать интересы жителей республики и создавать условия для развития национальной экономики мы будем и в следующем году. К началу марта мы намерены собрать более миллиона подписей в поддержку президентской республики. Считаем, что изменение формы правления и победа ПСРМ на парламентских выборах позволят нам навести порядок в стране», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Опыт и мудрость ветеранов

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном новогодним праздникам, которое было организовано Ассоциацией ветеранов и инвалидов Молдовы “Echitate”. Зинаида Гречаный отметила важную роль, которую играет сегодня старшее поколение в жизни общества: «Опыт и мудрость этих людей помогают разобраться в том, что происходит, и удержаться от скоропалительных решений, которые могут привести к необратимым и опасным последствиям».

Председатель ПСРМ поблагодарила ветеранов за активное участие в подготовке и проведении Референдума по отставке Дорина Киртоакэ с поста генпримара Кишинева: «Несмотря на то, что референдум был признан несостоявшимся, он показал, как много людей в нашем городе хотят изменений к лучшему и готовы предпринять для этого все усилия».

Зинаида Гречаный от всего сердца поздравила ветеранов с наступающим Новом годом и Рождеством Христовым. Пожелала им крепкого здоровья, бодрости, активного участия в жизни страны, а также душевного тепла, заботы родных и близких. «Ну а мы – Партия социалистов – всегда рядом, мы всегда поддержим и поможем в разных жизненных ситуациях», – подчеркнула председатель ПСРМ.