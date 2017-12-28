Молдавское правительство готово дать Украине согласие на строительство гидроцентралей на Днестре

На заседании парламента на минувшей неделе с резкой критикой действий правительства выступил депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

Он напомнил, что социалисты уже выходили с инициативой дать экспертную оценку планам строительства Украиной электростанций на Днестре.

«Героические» шаги правительства

Батрынча заявил, что Республика Молдова рискует остаться без питьевой воды. И, обратившись к председателю парламента Андриану Канду, сказал, что спикер не выполнил обещание пригласить Филипа в парламент для сообщения о том, какие «героические» шаги предприняло правительство Молдовы, которое, по заверению молдавских властей, интенсивно ведет переговоры с Украиной.

«Мы уже предупреждали парламент, что из-за этой инициативы Молдова рискует остаться без питьевой воды, в стране может разразиться экологическая катастрофа. Проблема очень серьезная. Мы до сих пор не знаем о ходе переговоров с украинской стороной по этому поводу», – отметил депутат.

Батрынча рассказал также, что молдавское правительство уже практически готово дать Украине согласие на строительство гидроцентралей, однако не предприняло необходимых мер по изучению возможных негативных последствий возведения новых гидросооружений на Днестре. В связи с этим фракция ПСРМ поддержала предложение либерал-демократов потребовать отчета по этой теме в парламенте от премьер-министра Павла Филипа.

Социалисты против диктатуры

Социалисты потребовали не включать в повестку пленарного заседания парламента 22 декабря повторное голосование законопроекта о запрете российских информационно-аналитических телепрограмм в Молдове. Накануне президент РМ Игорь Додон отказался промульгировать скандальный документ и вернул его в парламент. «Это антидемократический закон, который устанавливает диктатуру и тоталитаризм в Молдове. Считаем этот проект неуместным в конце сессии, его не следует включать в повестку», – заявил депутат Партии социалистов Влад Батрынча. Тем не менее, правящее большинство повторно включило законопроект в повестку заседания парламента.

Депутат ПСРМ Влад Батрынча заявил, что это серьезный антидемократический и антиевропейский выпад, который нарушает все европейские конвенции. Он подчеркнул, что социалисты обратятся в связи с этим во все международные организации, а также к внешним партнерам Республики Молдова.

«Мы осуждаем эту попытку установить диктатуру и тоталитаризм в РМ. Считаем, что власть делает все для того, чтобы сохранить контроль над государственными учреждениями. Вы можете ограничивать сколько угодно граждан, лишать их гражданских прав. Вы уже пытаетесь запретить им смотреть по телевизору то, что люди считают нужным, но я хочу сказать, что в любом случае вы получите заслуженную оценку со стороны избирателей и общества, и все эти антидемократические выпады не помогут вам удержаться у власти. Все тоталитарные режимы так или иначе заканчиваются крахом», – сказал депутат.