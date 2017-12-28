Как создать праздничное настроение

Чем ближе праздник, тем боль­ше жалоб на дефицит предно­вогоднего настроения. Психолог и специа­лист по эффектив­ному управле­нию персоналом Нурия Архипова знает, как соз­дать празднич­ное настроение в любых обстоя­тельствах.

Избавьтесь от ненужных вещей

Наверное, многие слышали поговорку: чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое, избавьтесь от старого. Поставьте себе цель, например, в один из выходных дней перебрать гардероб и настроиться на то, что вы сможете выкинуть наконец то, с чем хотели расстаться, но не решались. Таким образом вы настраиваетесь на изменения в вашей жизни.

Создайте праздничное настроение окружающим

Радость, которую вы доставляете дру­гим людям, вернется и к вам. Вы можете найти в Интернете разные виртуальные от­крытки. Подпишите их адресно и разошли­те. Увидите, как улучшится ваше настрое­ние после того, как вы получите отклик. Кстати, можно вспомнить про традицион­ный метод — отправить открытки по почте. Выбор самих новогодних открыток также прекрасный способ зарядиться хорошим настроением.

Сделайте дом ярким

Елка, свечи, гирлянды, елочные игруш­ки — все это внесет нотку праздника в ваше настроение. Когда вы открываете коробку со старыми игрушками, то вспоминаете, как вместе с родителями наряжали елку и думали о предстоящих чудесах. Также пси­хологи рекомендуют для поднятия настро­ения делать освещение в квартире ярче, поэтому мигающие гирлянды будут как раз в тему. Развесьте их вдоль окон или стен.

Украсьте офис

Психологи рекомендуют поставить ма­ленькую елочку на стол каждого сотрудни­ка. Глядя на нее, он будет вспоминать при­ятные моменты, связанные с праздником.

Подумайте о музыке и ароматерапии

В преддверии праздника подготовьте подборку новогодних треков, которые будут создавать правильное настроение. Почув­ствовать приближение Нового года помогут и традиционные запахи — ароматы хвои и мандаринов. Достаточно купить аромати­ческие свечи с запахами цитрусовых, ело­вой хвои и корицы. Расслабляющая ванна с маслами цитрусовых также улучшит ваше самочувствие.

И помните, что впереди не только важ­ная и волшебная ночь, но новый год, кото­рый обязательно принесет вам радость и счастье!

Ульяна Калашникова.