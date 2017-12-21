«Старые» кадры возвращаются в «новое» технократическое правительство

Журналистам по большому счету нет смысла ходить на пленарные заседания парламента и слушать, что говорят народные избранни­ки. Также не стоит тратить силы и энергию на то, чтобы наблюдать за заседаниями прави­тельства. Центр принятия решений и условный «мозговой центр» уже переместились в офис Демократической партии. Только там можно узнать что-то «свеженькое».

Во вторник после заседания политического бюро ДПМ и следом прошедшего Совета коалиции к журналистам вышел Влад Плахотнюк. Он объявил, что правительство Павла Филипа в ближайшее время будет частично пере­форматировано. «Нас могут спросить, зачем изменения, если правительству все доверяют и все меняется к луч­шему? Ответ простой. Мы хотим большего», – заявил Ко­ординатор. По его мнению, после перестановок кабинет министров станет более технократичным и менее поли­тизированным.

Правда «новые лица» в правительстве – все больше старые, судите сами.

Вице-премьер европейской интеграции – Юрий Лян­кэ, председатель Европейской народной партии, вошед­шей в коалицию с демократами.

Вице-премьер реинтеграции – Кристина Лесник, ра­ботавшая и ранее во внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИДЕИ – Тудор Ульяновский, до этого был по­слом в Швейцарии.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габу­рич — в представлении не нуждается.

Министром здравоохранения, труда и социальной защиты будет Светлана Чеботарь, ранее занимавшая должность директора Национального центра перелива­ния крови.

Во главе сельского хозяйства встанет Ливиу Волконо­вич – ректор Аграрного университета.

На пост министра юстиции возвращается Александр Тэнасе, бывший председатель Конституционного суда. Как же без него!

Остальные главы: минобороны, внутренних дел, куль­туры, образования и финасов, сохранят за собой свои кресла.

Влад Плахотнюк особо подчеркнул: лишившиеся своих постов без работы не останутся, всем найдут место на государственных или партийных должностях. Это уже некий аналог африканских патримониальных отношений, расцветших на молдавской почве.

Эксперт в области экономики и права Дмитрий Бар­балат в беседе с корреспондентом «МК» делился своими впечатлениями: «Я рассчитывал, что сменят двух Окта­вианов: Армашу в минфине и в экономблоке – Калмы­ка. Последний два раза ошибся с макроэкономическими расчетами, а первый, скорее всего, завалит бюджет этого года. Убрали пока только первого. Впрочем, могу пред­положить, после Нового года кадровые перестановки в правительстве продолжатся».

Уже несколько недель говорится о том, что Влад Плахотнюк намерен в ближайшее время сам возглавить правительство. Аналитики, в беседе с корреспондентом «МК», посчитали такие предположения маловероятны­ми. До парламентских выборов один год, изменить си­туацию в экономике за столь короткий срок нереально, поэтому председатель ДПМ будет ждать своего часа.

Александр ЧУДАК.

