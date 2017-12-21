Бег по кругу
«Старые» кадры возвращаются в «новое» технократическое правительство
Журналистам по большому счету нет смысла ходить на пленарные заседания парламента и слушать, что говорят народные избранники. Также не стоит тратить силы и энергию на то, чтобы наблюдать за заседаниями правительства. Центр принятия решений и условный «мозговой центр» уже переместились в офис Демократической партии. Только там можно узнать что-то «свеженькое».
Во вторник после заседания политического бюро ДПМ и следом прошедшего Совета коалиции к журналистам вышел Влад Плахотнюк. Он объявил, что правительство Павла Филипа в ближайшее время будет частично переформатировано. «Нас могут спросить, зачем изменения, если правительству все доверяют и все меняется к лучшему? Ответ простой. Мы хотим большего», – заявил Координатор. По его мнению, после перестановок кабинет министров станет более технократичным и менее политизированным.
Правда «новые лица» в правительстве – все больше старые, судите сами.
Вице-премьер европейской интеграции – Юрий Лянкэ, председатель Европейской народной партии, вошедшей в коалицию с демократами.
Вице-премьер реинтеграции – Кристина Лесник, работавшая и ранее во внешнеполитическом ведомстве.
Глава МИДЕИ – Тудор Ульяновский, до этого был послом в Швейцарии.
Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич — в представлении не нуждается.
Министром здравоохранения, труда и социальной защиты будет Светлана Чеботарь, ранее занимавшая должность директора Национального центра переливания крови.
Во главе сельского хозяйства встанет Ливиу Волконович – ректор Аграрного университета.
На пост министра юстиции возвращается Александр Тэнасе, бывший председатель Конституционного суда. Как же без него!
Остальные главы: минобороны, внутренних дел, культуры, образования и финасов, сохранят за собой свои кресла.
Влад Плахотнюк особо подчеркнул: лишившиеся своих постов без работы не останутся, всем найдут место на государственных или партийных должностях. Это уже некий аналог африканских патримониальных отношений, расцветших на молдавской почве.
Эксперт в области экономики и права Дмитрий Барбалат в беседе с корреспондентом «МК» делился своими впечатлениями: «Я рассчитывал, что сменят двух Октавианов: Армашу в минфине и в экономблоке – Калмыка. Последний два раза ошибся с макроэкономическими расчетами, а первый, скорее всего, завалит бюджет этого года. Убрали пока только первого. Впрочем, могу предположить, после Нового года кадровые перестановки в правительстве продолжатся».
Уже несколько недель говорится о том, что Влад Плахотнюк намерен в ближайшее время сам возглавить правительство. Аналитики, в беседе с корреспондентом «МК», посчитали такие предположения маловероятными. До парламентских выборов один год, изменить ситуацию в экономике за столь короткий срок нереально, поэтому председатель ДПМ будет ждать своего часа.
Александр ЧУДАК.