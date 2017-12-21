«Московскому комсомольцу» в Молдове четыре года

Это срок, и немалый. За это время сменилось четыре ка­бинета министров. Ушло в небытие правительство Лян­кэ, уже мало кто вспомнит, что очень недолго в кресле премьера успели посидеть Габурич и Стрелец.

Их сменил Филип. Ходят упор­ные слухи, что скоро в отставку уйдет и нынешний кабмин, и на посту премьера будет кто-то дру­гой, имя которого, скорее всего, тоже быстро забудется, а вот га­зета «Московский комсомолец» продолжает выходить и радует своих читателей еженедельными новостями. В этом изменчивом мире правительства сменяют­ся, парламентарии меняют свою окраску, курс национальной ва­люты лихорадочно скачет, а цены на коммунальные услуги растут. И только «МК» похож на островок стабильности. А все потому, что у нас есть ВЫ – верные подписчики, которые нам доверяют из года в год. С таким багажом мы пережи­вем и тридцатое правительство. Если вы по какой-то причине еще не входите в число тех, кто каждый четверг с нетерпением ждет «МК», – присоединяйтесь! Не пожалеете! Тем более, что сделать это легко.