Когда «семерка» – несчастливое число

Завтра у наших народных избранников – последний в этом году рабочий день. Потом они уходят на кани­кулы. Имогут про себя ска­зать, что делают это с чистой совестью: впервые за многие годы Закон о государствен­ном бюджете принят вовре­мя – до конца декабря.

Представляя документ в парла­менте, министр финансов Октави­ан Армашу оптимистично заявил, что государственный бюджет на следующий год, по сравнению с го­дом нынешним, предусматривает увеличение инвестиций в два раза. Думаете, власти прогнозируют не­мыслимый экономический рост? Не обольщайтесь. Правящее боль­шинство рассчитывает на внешние заимствования. А их в бюджет за­ложено ни много ни мало 7,7 млрд (!) леев. Согласно оценкам ведом­ства, в частности, для реализации проектов, финансируемых из внеш­них источников, в следующем году ожидается получить 4, 7 млрд леев (эквивалент 266,1 млн долларов), а для поддержки бюджета – 3,008 млрд леев (эквивалент 170,2 млн долларов).

По словам министра, за счет внешних источников будут реали­зованы свыше 50 проектов. В част­ности, на ремонт и поддержание качества республиканских дорог уйдет 2,3 млрд леев, местных дорог – 126 млн леев. Кроме того, прави­тельство планирует потратить 133 млн леев на строительство новой тюрьмы в Кишиневе и 115 млн леев – на повышение конкурентоспособ­ности сельского хозяйства.

Главным кредитором Молдовы назван Всемирный банк, который, как ожидается, выделит нашей стране займы на общую сумму 1,97 млрд леев (эквивалент 111,5 млн долларов). Около 60% этой суммы планируется направить на поддержку госбюджета. Осталь­ное – на реформу образования, модернизацию сектора здравоох­ранения, повышение конкуренто­способности и реформу социаль­ной помощи.

Надеется наша власть и на по­мощь от Еврокомиссии (1,24 млрд леев или 70,6 млн долларов), Евро­пейского инвестиционного банка (1,96 млрд леев или 110 млн дол­ларов), Европейского банка ре­конструкции и развития (1,47 млрд леев или 83,4 млн долларов) и Бан­ка развития Совета Европы (445,1 млн леев или 25,2 млн долларов). Ну и главный «гуру» – Международ­ный валютный фонд, без консуль­тации с которым бюджет никак не могли составить – обещал подки­нуть 479,3 млн леев (26,6 млн дол­ларов).

При этом надо заметить, 2,3 млрд леев из одолженных 7,7 млрд планируется направить на погашение ранее полученных кредитов. То есть Молдова одал­живает деньги, чтобы рассчи­таться по прежним займам. Куда приводит подобная практика, по­казывает печальный опыт финан­совых пирамид.

Вот и судите: по данным Мини­стерства финансов, на сегодняш­ний момент каждый житель страны, включая глубоких стариков и груд­ных младенцев, должен внешним кредиторам 102,1 доллара. А гран­тов от добрых иностранных дядей приходится на каждого из нас все­го по 40 с небольшим долларов. То есть все мы не по своей воле живем в кредит. Если прибавить к уже висящим на нас долгам еще ожидаемые 7,7 млрд, перспектива станет еще более удручающей. И уже никому, пожалуй, не придет в голову назвать «семерку» счастли­вым числом.

Елена РОЙТБУРД.