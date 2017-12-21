Жизнь в кредит
Когда «семерка» – несчастливое число
Завтра у наших народных избранников – последний в этом году рабочий день. Потом они уходят на каникулы. Имогут про себя сказать, что делают это с чистой совестью: впервые за многие годы Закон о государственном бюджете принят вовремя – до конца декабря.
Представляя документ в парламенте, министр финансов Октавиан Армашу оптимистично заявил, что государственный бюджет на следующий год, по сравнению с годом нынешним, предусматривает увеличение инвестиций в два раза. Думаете, власти прогнозируют немыслимый экономический рост? Не обольщайтесь. Правящее большинство рассчитывает на внешние заимствования. А их в бюджет заложено ни много ни мало 7,7 млрд (!) леев. Согласно оценкам ведомства, в частности, для реализации проектов, финансируемых из внешних источников, в следующем году ожидается получить 4, 7 млрд леев (эквивалент 266,1 млн долларов), а для поддержки бюджета – 3,008 млрд леев (эквивалент 170,2 млн долларов).
По словам министра, за счет внешних источников будут реализованы свыше 50 проектов. В частности, на ремонт и поддержание качества республиканских дорог уйдет 2,3 млрд леев, местных дорог – 126 млн леев. Кроме того, правительство планирует потратить 133 млн леев на строительство новой тюрьмы в Кишиневе и 115 млн леев – на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства.
Главным кредитором Молдовы назван Всемирный банк, который, как ожидается, выделит нашей стране займы на общую сумму 1,97 млрд леев (эквивалент 111,5 млн долларов). Около 60% этой суммы планируется направить на поддержку госбюджета. Остальное – на реформу образования, модернизацию сектора здравоохранения, повышение конкурентоспособности и реформу социальной помощи.
Надеется наша власть и на помощь от Еврокомиссии (1,24 млрд леев или 70,6 млн долларов), Европейского инвестиционного банка (1,96 млрд леев или 110 млн долларов), Европейского банка реконструкции и развития (1,47 млрд леев или 83,4 млн долларов) и Банка развития Совета Европы (445,1 млн леев или 25,2 млн долларов). Ну и главный «гуру» – Международный валютный фонд, без консультации с которым бюджет никак не могли составить – обещал подкинуть 479,3 млн леев (26,6 млн долларов).
При этом надо заметить, 2,3 млрд леев из одолженных 7,7 млрд планируется направить на погашение ранее полученных кредитов. То есть Молдова одалживает деньги, чтобы рассчитаться по прежним займам. Куда приводит подобная практика, показывает печальный опыт финансовых пирамид.
Вот и судите: по данным Министерства финансов, на сегодняшний момент каждый житель страны, включая глубоких стариков и грудных младенцев, должен внешним кредиторам 102,1 доллара. А грантов от добрых иностранных дядей приходится на каждого из нас всего по 40 с небольшим долларов. То есть все мы не по своей воле живем в кредит. Если прибавить к уже висящим на нас долгам еще ожидаемые 7,7 млрд, перспектива станет еще более удручающей. И уже никому, пожалуй, не придет в голову назвать «семерку» счастливым числом.
Елена РОЙТБУРД.